Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.11.21)

За добу 23 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 287).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 225 814 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 000 634
|
отримали одну дозу, усього
|
13000632
|
10 225 182
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4260609
|
5464288
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1563722
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1204148
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
286121
|
отримали одну дозу, усього
|
86299
|
отримали дві дози, усього
|
199822
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
112145
|
128442
|
30493
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15041
Щеплення проводилось 1058 мобільними бригадами з імунізації, 3 290 пунктами щеплення та 452 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
4077
|
|
595
|
|
29044
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
108827
|
|
52719
|
|
11343
|
|
44765
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3367461
|
|
2825641
|
|
82913
|
|
15648456
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3367461
|
14325
|
82913
|
595
|
2825641
|
29044
|
458907
|
1204,9
|
м. Київ
|
291437
|
1743
|
7284
|
35
|
248928
|
1504
|
35225
|
1188,0
|
Вінницька
|
100344
|
659
|
2559
|
23
|
81954
|
722
|
15831
|
1028,4
|
Волинська
|
91092
|
581
|
1886
|
10
|
75947
|
496
|
13259
|
1287,1
|
Дніпропетровська
|
227844
|
674
|
7477
|
61
|
185862
|
3030
|
34505
|
1090,5
|
Донецька
|
149797
|
948
|
4404
|
24
|
132260
|
1345
|
13133
|
699,3
|
Житомирська
|
131064
|
341
|
2918
|
10
|
112881
|
1478
|
15265
|
1268,2
|
Закарпатська
|
77705
|
403
|
1984
|
16
|
66253
|
207
|
9468
|
755,8
|
Запорізька
|
166989
|
906
|
4158
|
26
|
135849
|
1468
|
26982
|
1606,2
|
Івано-Франківська
|
119072
|
525
|
2788
|
20
|
100770
|
495
|
15514
|
1136,3
|
Київська
|
169990
|
795
|
4009
|
38
|
146362
|
863
|
19619
|
1101,0
|
Кіровоградська
|
28484
|
162
|
1177
|
10
|
23226
|
162
|
4081
|
439,6
|
Луганська
|
56152
|
336
|
1921
|
18
|
46467
|
1229
|
7764
|
1154,7
|
Львівська
|
205388
|
511
|
5312
|
45
|
170872
|
4096
|
29204
|
1165,0
|
Миколаївська
|
105234
|
556
|
2926
|
26
|
91107
|
1103
|
11201
|
1004,0
|
Одеська
|
225052
|
491
|
5058
|
16
|
175494
|
1521
|
44500
|
1874,7
|
Полтавська
|
121755
|
1060
|
3045
|
32
|
98909
|
1316
|
19801
|
1433,4
|
Рівненська
|
117871
|
619
|
1993
|
8
|
104933
|
738
|
10945
|
950,7
|
Сумська
|
122651
|
324
|
2468
|
21
|
107468
|
1165
|
12715
|
1196,1
|
Тернопільська
|
100662
|
275
|
1905
|
10
|
89775
|
546
|
8982
|
867,1
|
Харківська
|
232109
|
562
|
5460
|
43
|
197914
|
1372
|
28735
|
1084,5
|
Херсонська
|
75205
|
223
|
2423
|
21
|
53552
|
847
|
19230
|
1878,2
|
Хмельницька
|
134821
|
808
|
2862
|
16
|
116099
|
897
|
15860
|
1268,0
|
Черкаська
|
115327
|
518
|
2085
|
31
|
97276
|
740
|
15966
|
1345,2
|
Чернівецька
|
114671
|
173
|
2762
|
6
|
94425
|
794
|
17484
|
1943,2
|
Чернігівська
|
86745
|
132
|
2049
|
29
|
71058
|
910
|
13638
|
1382,9