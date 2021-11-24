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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.11.21)

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За добу 23 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 287).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 225 814 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 000 634

отримали одну дозу, усього

13000632

отримали дві дози, усього

10 225 182

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4260609

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5464288

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1563722

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1204148

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

286121

отримали одну дозу, усього

86299

отримали дві дози, усього

199822

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

112145

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

128442

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

30493

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15041

Щеплення проводилось 1058 мобільними бригадами з імунізації, 3 290 пунктами щеплення та 452 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

4077
  • летальних випадків –

595
  • одужало (особи) –

29044

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

108827
  • методом ПЛР —

52719
  • методом ІФА —

11343
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

44765

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3367461
  • одужало (особи) –

2825641
  • летальних випадків –

82913
  • проведено ПЛР-тестувань –

15648456

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3367461

14325

82913

595

2825641

29044

458907

1204,9

м. Київ

291437

1743

7284

35

248928

1504

35225

1188,0

Вінницька

100344

659

2559

23

81954

722

15831

1028,4

Волинська

91092

581

1886

10

75947

496

13259

1287,1

Дніпропетровська

227844

674

7477

61

185862

3030

34505

1090,5

Донецька

149797

948

4404

24

132260

1345

13133

699,3

Житомирська

131064

341

2918

10

112881

1478

15265

1268,2

Закарпатська

77705

403

1984

16

66253

207

9468

755,8

Запорізька

166989

906

4158

26

135849

1468

26982

1606,2

Івано-Франківська

119072

525

2788

20

100770

495

15514

1136,3

Київська

169990

795

4009

38

146362

863

19619

1101,0

Кіровоградська

28484

162

1177

10

23226

162

4081

439,6

Луганська

56152

336

1921

18

46467

1229

7764

1154,7

Львівська

205388

511

5312

45

170872

4096

29204

1165,0

Миколаївська

105234

556

2926

26

91107

1103

11201

1004,0

Одеська

225052

491

5058

16

175494

1521

44500

1874,7

Полтавська

121755

1060

3045

32

98909

1316

19801

1433,4

Рівненська

117871

619

1993

8

104933

738

10945

950,7

Сумська

122651

324

2468

21

107468

1165

12715

1196,1

Тернопільська

100662

275

1905

10

89775

546

8982

867,1

Харківська

232109

562

5460

43

197914

1372

28735

1084,5

Херсонська

75205

223

2423

21

53552

847

19230

1878,2

Хмельницька

134821

808

2862

16

116099

897

15860

1268,0

Черкаська

115327

518

2085

31

97276

740

15966

1345,2

Чернівецька

114671

173

2762

6

94425

794

17484

1943,2

Чернігівська

86745

132

2049

29

71058

910

13638

1382,9
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