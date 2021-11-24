Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.11.21)

За добу 23 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 325 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 287).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 225 814 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 000 634 отримали одну дозу, усього 13000632 отримали дві дози, усього 10 225 182 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4260609 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5464288 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1563722 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1204148 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 286121 отримали одну дозу, усього 86299 отримали дві дози, усього 199822 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 112145 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 128442 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 30493 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 15041

Щеплення проводилось 1058 мобільними бригадами з імунізації, 3 290 пунктами щеплення та 452 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 4077 летальних випадків – 595 одужало (особи) – 29044 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 108827 методом ПЛР — 52719 методом ІФА — 11343 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 44765 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3367461 одужало (особи) – 2825641 летальних випадків – 82913 проведено ПЛР-тестувань – 15648456

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України