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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.11.21)

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За добу 24 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 501 133 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 083135

отримали одну дозу, усього

13083133

отримали дві дози, усього

10 418 000

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4292562

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5495835

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1569119

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1217752

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

275319

отримали одну дозу, усього

82501

отримали дві дози, усього

192818

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

107031

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

121379

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

31866

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15043

Щеплення проводилось 1104 мобільними бригадами з імунізації, 3 264 пунктами щеплення та 465 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3404
  • летальних випадків –

628
  • одужало (особи) –

26811

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

102899
  • методом ПЛР —

52316
  • методом ІФА —

10092
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40491

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3384404
  • одужало (особи) –

2852452
  • летальних випадків –

83541
  • проведено ПЛР-тестувань –

15700772

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3384404

16943

83541

628

2852452

26811

448411

1177,4

м. Київ

293125

1688

7330

46

250729

1801

35066

1182,7

Вінницька

101154

810

2590

31

82752

798

15812

1027,2

Волинська

91584

492

1908

22

76675

728

13001

1262,0

Дніпропетровська

228737

893

7548

71

188318

2456

32871

1038,9

Донецька

150721

924

4442

38

133742

1482

12537

667,6

Житомирська

131771

707

2929

11

113569

688

15273

1268,9

Закарпатська

78376

671

1995

11

66674

421

9707

774,9

Запорізька

168055

1066

4186

28

137268

1419

26601

1583,5

Івано-Франківська

119710

638

2816

28

101287

517

15607

1143,1

Київська

170709

719

4049

40

147285

923

19375

1087,3

Кіровоградська

28675

191

1188

11

23362

136

4125

444,4

Луганська

56410

258

1951

30

47671

1204

6788

1009,6

Львівська

206436

1048

5359

47

174411

3539

26666

1063,8

Миколаївська

105676

442

2942

16

92065

958

10669

956,3

Одеська

225696

644

5081

23

176101

607

44514

1875,3

Полтавська

122722

967

3064

19

100177

1268

19481

1410,3

Рівненська

118530

659

1999

6

105506

573

11025

957,6

Сумська

123185

534

2482

14

108333

865

12370

1163,7

Тернопільська

101001

339

1912

7

90294

519

8795

849,0

Харківська

232837

728

5496

36

199364

1450

27977

1055,9

Херсонська

75489

284

2437

14

54448

896

18604

1817,1

Хмельницька

135599

778

2877

15

117112

1013

15610

1248,0

Черкаська

115850

523

2122

37

97876

600

15852

1335,6

Чернівецька

114906

235

2769

7

95611

1186

16526

1836,7

Чернігівська

87450

705

2069

20

71822

764

13559

1374,9
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