Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.11.21)

За добу 24 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 501 133 щеплення.

Щеплення проводилось 1104 мобільними бригадами з імунізації, 3 264 пунктами щеплення та 465 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3404 летальних випадків – 628 одужало (особи) – 26811 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 102899 методом ПЛР — 52316 методом ІФА — 10092 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40491 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3384404 одужало (особи) – 2852452 летальних випадків – 83541 проведено ПЛР-тестувань – 15700772

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України