Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.11.21)

За добу 24 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 16 943 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 451, медпрацівників – 304).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 23 501 133 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 083135
|
отримали одну дозу, усього
|
13083133
|
10 418 000
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4292562
|
5495835
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1569119
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1217752
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
275319
|
отримали одну дозу, усього
|
82501
|
отримали дві дози, усього
|
192818
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
107031
|
121379
|
31866
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15043
Щеплення проводилось 1104 мобільними бригадами з імунізації, 3 264 пунктами щеплення та 465 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3404
|
|
628
|
|
26811
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
102899
|
|
52316
|
|
10092
|
|
40491
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3384404
|
|
2852452
|
|
83541
|
|
15700772
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3384404
|
16943
|
83541
|
628
|
2852452
|
26811
|
448411
|
1177,4
|
м. Київ
|
293125
|
1688
|
7330
|
46
|
250729
|
1801
|
35066
|
1182,7
|
Вінницька
|
101154
|
810
|
2590
|
31
|
82752
|
798
|
15812
|
1027,2
|
Волинська
|
91584
|
492
|
1908
|
22
|
76675
|
728
|
13001
|
1262,0
|
Дніпропетровська
|
228737
|
893
|
7548
|
71
|
188318
|
2456
|
32871
|
1038,9
|
Донецька
|
150721
|
924
|
4442
|
38
|
133742
|
1482
|
12537
|
667,6
|
Житомирська
|
131771
|
707
|
2929
|
11
|
113569
|
688
|
15273
|
1268,9
|
Закарпатська
|
78376
|
671
|
1995
|
11
|
66674
|
421
|
9707
|
774,9
|
Запорізька
|
168055
|
1066
|
4186
|
28
|
137268
|
1419
|
26601
|
1583,5
|
Івано-Франківська
|
119710
|
638
|
2816
|
28
|
101287
|
517
|
15607
|
1143,1
|
Київська
|
170709
|
719
|
4049
|
40
|
147285
|
923
|
19375
|
1087,3
|
Кіровоградська
|
28675
|
191
|
1188
|
11
|
23362
|
136
|
4125
|
444,4
|
Луганська
|
56410
|
258
|
1951
|
30
|
47671
|
1204
|
6788
|
1009,6
|
Львівська
|
206436
|
1048
|
5359
|
47
|
174411
|
3539
|
26666
|
1063,8
|
Миколаївська
|
105676
|
442
|
2942
|
16
|
92065
|
958
|
10669
|
956,3
|
Одеська
|
225696
|
644
|
5081
|
23
|
176101
|
607
|
44514
|
1875,3
|
Полтавська
|
122722
|
967
|
3064
|
19
|
100177
|
1268
|
19481
|
1410,3
|
Рівненська
|
118530
|
659
|
1999
|
6
|
105506
|
573
|
11025
|
957,6
|
Сумська
|
123185
|
534
|
2482
|
14
|
108333
|
865
|
12370
|
1163,7
|
Тернопільська
|
101001
|
339
|
1912
|
7
|
90294
|
519
|
8795
|
849,0
|
Харківська
|
232837
|
728
|
5496
|
36
|
199364
|
1450
|
27977
|
1055,9
|
Херсонська
|
75489
|
284
|
2437
|
14
|
54448
|
896
|
18604
|
1817,1
|
Хмельницька
|
135599
|
778
|
2877
|
15
|
117112
|
1013
|
15610
|
1248,0
|
Черкаська
|
115850
|
523
|
2122
|
37
|
97876
|
600
|
15852
|
1335,6
|
Чернівецька
|
114906
|
235
|
2769
|
7
|
95611
|
1186
|
16526
|
1836,7
|
Чернігівська
|
87450
|
705
|
2069
|
20
|
71822
|
764
|
13559
|
1374,9