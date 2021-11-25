МОЗ підтримує законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення надання медичної допомоги»

Серед ключових інновацій законопроєкту усунення розбіжностей і неузгодженостей у законодавстві щодо реалізації Програми медичних гарантій.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко від час виступу на засіданні Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Також, він зазначив, що встановлюється можливість обробки персональних даних з метою моніторингу виконання договорів про медичну допомогу. При укладенні договору із НСЗУ перед закладами охорони здоров’я ставиться вимога враховувати потребу у межах госпітального округу.

«Поділ закладів охорони здоров’я на госпітальні округи за кластерним принципом, дозволить нам сформувати спроможну мережу, де надаватимуться якісні послуги населенню» - уточнив Віктор Ляшко.

Крім того, деталізується процедура затвердження платних послуг державними і комунальними закладами охорони здоров’я. Також встановлюється можливість залучення студентів та інтернів на період дії карантину або інших надзвичайних ситуацій до надання медичної допомоги відповідно до чинного законодавства.

Окремо уточнюються вимоги щодо реімбурсації лікарських засобів у 2022 році відповідно до чинного законодавства.

МОЗ України