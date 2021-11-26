Чи можна мені вакцинуватися? Лікарі відповідають

За даними жовтневого опитування, проведеного на замовлення ЮНІСЕФ, майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися від COVID-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби. Насправді людей з протипоказаннями до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України, адже щеплення повністю протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів.

Втім, люди, які мають супутні хвороби, часто бояться щепитися через те, що вважають, що вакцина може їм зашкодити. Це неправда. Ми зібрали експертні думки провідних профільних лікарів, які розвіють такі сумніви.

&ldquldquo;Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватись від COVID-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення”, – запевняє Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук та завідувач діагностичного відділу Центру інноваційних медичних технологій Національної академії наук України.

Це стосується, зокрема й ішемічної хвороби, і серцевої недостатності, і вроджених вад серця. Пацієнти з такими захворюваннями більше схильні до інфікування та важкого перебігу хвороби. Коронавірусна інфекція, за словами лікарки, впливає на серце й судини різними механізмами, наприклад прямо пошкоджує серце.

Так само треба щепитися людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями, адже коронавірусна хвороба може бути для них вкрай небезпечною.

“Люди з хронічними ендокринними захворюваннями потребують захисту від COVID-19. За моїми спостереженнями, люди з цукровим діабетом свідомі й вакцинуються”, – каже Оксана Марусин, ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, головний експерт з ендокринології департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА.

Лікарка каже, що переконати щепитися людей із захворюваннями щитовидної залози, значно важче. Адже ті помилково вважають, що аутоімунні захворювання є абсолютним протипоказанням.

“Це неправда. Щодня отримую по кілька дзвінків від таких пацієнтів із проханням про консультацію. Звичайно, всім рекомендую вакцинуватись”, – говорить вона.

Не менш важливо щепитися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень COVID-19.

“Щеплення від COVID-19 є пріоритетним для пацієнтів, які мають діагноз “онко”... Ризик померти від онкології в наших пацієнтів значно менший, ніж ризик померти від ускладнень, які може спричинити в них коронавірусна хвороба”, – розповідає Олександр Стаховський, онколог-хірург-уролог вищої категорії Національного інституту раку, доктор медичних наук.

Онколог пояснює, що щепитися можна як в активній фазі захворювання, так і тим, у кого ремісія. Тим пацієнтів, які проходять хімієтерапію, слід порадитися зі своїм лікарем, коли саме краще щепитися, щоб вакцинація дала оптимальний захист. Для таких випадків Національна технічна група експертів з імунопрофілактики розробила спеціальні рекомендації.

Захистіть себе від важкої хвороби. Запишіться на щеплення до зручного пункту чи центру вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

МОЗ України