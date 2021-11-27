Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.11.21)

За добу 26 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 054 784 щеплення.

Щеплення проводилось 1 062 мобільними бригадами з імунізації, 3 288 пунктами щеплення та 461 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3305 летальних випадків – 568 одужало (особи) – 22946 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 95515 методом ПЛР — 47289 методом ІФА — 10422 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 37804 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3414540 одужало (особи) – 2899967 летальних випадків – 84717 проведено ПЛР-тестувань – 15793678

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України