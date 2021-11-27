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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.11.21)

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За добу 26 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 054 784 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 246 110

отримали одну дозу, усього

13246108

отримали дві дози, усього

10 808 676

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4351845

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5556763

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1580961

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1248674

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

279776

отримали одну дозу, усього

81459

отримали дві дози, усього

198317

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

108274

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

118430

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

34336

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

18736

Щеплення проводилось 1 062 мобільними бригадами з імунізації, 3 288 пунктами щеплення та 461 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3305
  • летальних випадків –

568
  • одужало (особи) –

22946

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

95515
  • методом ПЛР —

47289
  • методом ІФА —

10422
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

37804

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3414540
  • одужало (особи) –

2899967
  • летальних випадків –

84717
  • проведено ПЛР-тестувань –

15793678

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3414540

14200

84717

568

2899967

22946

429856

1128,7

м. Київ

296193

1630

7417

45

253102

1262

35674

1203,2

Вінницька

102837

823

2631

23

83589

418

16617

1079,5

Волинська

92769

596

1927

13

77789

526

13053

1267,1

Дніпропетровська

230625

866

7713

87

193579

2532

29333

927,1

Донецька

152735

1044

4493

33

136943

1464

11299

601,6

Житомирська

132577

360

2958

13

115534

814

14085

1170,2

Закарпатська

79288

414

2021

17

67455

352

9812

783,3

Запорізька

169765

635

4263

21

140392

1203

25110

1494,7

Івано-Франківська

120297

274

2851

16

102080

292

15366

1125,4

Київська

172121

698

4122

32

148933

817

19066

1070,0

Кіровоградська

29037

180

1207

9

23592

124

4238

456,6

Луганська

56795

203

1966

11

49060

462

5769

858,0

Львівська

208031

745

5409

26

178869

1839

23753

947,6

Миколаївська

106641

490

2980

16

93621

883

10040

899,9

Одеська

227152

624

5140

18

177444

741

44568

1877,5

Полтавська

124579

904

3137

32

102642

1423

18800

1361,0

Рівненська

119699

558

2027

15

107510

994

10162

882,7

Сумська

124238

365

2521

16

110380

1263

11337

1066,5

Тернопільська

101596

232

1926

11

91299

499

8371

808,1

Харківська

233992

565

5575

42

201367

1181

27050

1020,9

Херсонська

75997

219

2459

11

55794

776

17744

1733,1

Хмельницька

136906

626

2917

21

118839

812

15150

1211,2

Черкаська

116994

596

2171

25

99321

626

15502

1306,1

Чернівецька

115339

172

2789

8

97850

1050

14700

1633,8

Чернігівська

88337

381

2097

7

72983

593

13257

1344,3
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