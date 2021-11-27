Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (27.11.21)

За добу 26 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 14 200 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 296, медпрацівників – 212).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 054 784 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
отримали одну дозу, усього
|
13246108
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
отримали одну дозу, усього
|
отримали дві дози, усього
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
118430
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
Щеплення проводилось 1 062 мобільними бригадами з імунізації, 3 288 пунктами щеплення та 461 центром вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3305
|
|
568
|
|
22946
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
95515
|
|
47289
|
|
10422
|
|
37804
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3414540
|
|
2899967
|
|
84717
|
|
15793678
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3414540
|
14200
|
84717
|
568
|
2899967
|
22946
|
429856
|
1128,7
|
м. Київ
|
296193
|
1630
|
7417
|
45
|
253102
|
1262
|
35674
|
1203,2
|
Вінницька
|
102837
|
823
|
2631
|
23
|
83589
|
418
|
16617
|
1079,5
|
Волинська
|
92769
|
596
|
1927
|
13
|
77789
|
526
|
13053
|
1267,1
|
Дніпропетровська
|
230625
|
866
|
7713
|
87
|
193579
|
2532
|
29333
|
927,1
|
Донецька
|
152735
|
1044
|
4493
|
33
|
136943
|
1464
|
11299
|
601,6
|
Житомирська
|
132577
|
360
|
2958
|
13
|
115534
|
814
|
14085
|
1170,2
|
Закарпатська
|
79288
|
414
|
2021
|
17
|
67455
|
352
|
9812
|
783,3
|
Запорізька
|
169765
|
635
|
4263
|
21
|
140392
|
1203
|
25110
|
1494,7
|
Івано-Франківська
|
120297
|
274
|
2851
|
16
|
102080
|
292
|
15366
|
1125,4
|
Київська
|
172121
|
698
|
4122
|
32
|
148933
|
817
|
19066
|
1070,0
|
Кіровоградська
|
29037
|
180
|
1207
|
9
|
23592
|
124
|
4238
|
456,6
|
Луганська
|
56795
|
203
|
1966
|
11
|
49060
|
462
|
5769
|
858,0
|
Львівська
|
208031
|
745
|
5409
|
26
|
178869
|
1839
|
23753
|
947,6
|
Миколаївська
|
106641
|
490
|
2980
|
16
|
93621
|
883
|
10040
|
899,9
|
Одеська
|
227152
|
624
|
5140
|
18
|
177444
|
741
|
44568
|
1877,5
|
Полтавська
|
124579
|
904
|
3137
|
32
|
102642
|
1423
|
18800
|
1361,0
|
Рівненська
|
119699
|
558
|
2027
|
15
|
107510
|
994
|
10162
|
882,7
|
Сумська
|
124238
|
365
|
2521
|
16
|
110380
|
1263
|
11337
|
1066,5
|
Тернопільська
|
101596
|
232
|
1926
|
11
|
91299
|
499
|
8371
|
808,1
|
Харківська
|
233992
|
565
|
5575
|
42
|
201367
|
1181
|
27050
|
1020,9
|
Херсонська
|
75997
|
219
|
2459
|
11
|
55794
|
776
|
17744
|
1733,1
|
Хмельницька
|
136906
|
626
|
2917
|
21
|
118839
|
812
|
15150
|
1211,2
|
Черкаська
|
116994
|
596
|
2171
|
25
|
99321
|
626
|
15502
|
1306,1
|
Чернівецька
|
115339
|
172
|
2789
|
8
|
97850
|
1050
|
14700
|
1633,8
|
Чернігівська
|
88337
|
381
|
2097
|
7
|
72983
|
593
|
13257
|
1344,3