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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.11.21)

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За добу 28 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 288 230 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 320 532

отримали одну дозу, усього

13 320 530

отримали дві дози, усього

10 967 700

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 375 981

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5 583 590

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 587 469

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 265 625

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

93 970

отримали одну дозу, усього

31 069

отримали дві дози, усього

62 901

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32 642

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

39 659

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

12 451

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

9 218

 

Щеплення проводилось 663 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 480 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 082
  • летальних випадків –

297
  • одужало (особи) –

10 477

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

32 694
  • методом ПЛР —

13 364
  • методом ІФА —

1 795
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

17 535

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 427 827
  • одужало (особи) –

2 920 714
  • летальних випадків –

85 414
  • проведено ПЛР-тестувань –

15 832 613

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

 

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3427827

5804

85414

297

2920714

10477

421699

1107,2

м. Київ

297173

431

7493

45

253635

252

36045

1215,7

Вінницька

103758

373

2679

23

84059

168

17020

1105,7

Волинська

93302

303

1950

13

78436

473

12916

1253,8

Дніпропетровська

231796

473

7825

43

197109

1146

26862

849,0

Донецька

153557

457

4503

1

138500

900

10554

562,0

Житомирська

133221

310

2982

11

115967

217

14272

1185,7

Закарпатська

79673

150

2032

4

67930

224

9711

775,2

Запорізька

170514

334

4335

35

142008

1087

24171

1438,8

Івано-Франківська

120692

146

2857

1

102212

54

15623

1144,2

Київська

172849

295

4129

1

149274

123

19446

1091,3

Кіровоградська

29358

145

1223

6

23746

104

4389

472,8

Луганська

56848

25

1977

7

49331

104

5540

824,0

Львівська

208540

203

5444

19

180377

928

22719

906,3

Миколаївська

107423

401

2996

4

94566

337

9861

883,9

Одеська

227678

303

5161

0

178051

285

44466

1873,2

Полтавська

125109

232

3168

14

103212

505

18729

1355,8

Рівненська

119945

109

2038

5

108006

292

9901

860,0

Сумська

124582

58

2536

3

111005

224

11041

1038,6

Тернопільська

101987

158

1931

2

91750

263

8306

801,8

Харківська

234456

235

5639

30

203708

1114

25109

947,7

Херсонська

76137

64

2485

4

56273

227

17379

1697,4

Хмельницька

137436

122

2931

8

119649

342

14856

1187,7

Черкаська

117435

236

2189

6

99927

350

15319

1290,7

Чернівецька

115582

108

2811

11

98796

636

13975

1553,2

Чернігівська

88776

133

2100

1

73187

122

13489

1367,8
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