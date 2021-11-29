Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.11.21)

За добу 28 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 5 804 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 530, медпрацівників – 72).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 288 230 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 320 532
|
отримали одну дозу, усього
|
13 320 530
|
10 967 700
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 375 981
|
5 583 590
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 587 469
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 265 625
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
93 970
|
отримали одну дозу, усього
|
31 069
|
отримали дві дози, усього
|
62 901
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32 642
|
39 659
|
12 451
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
9 218
Щеплення проводилось 663 мобільними бригадами з імунізації, 3 112 пунктами щеплення та 480 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3427827
|
5804
|
85414
|
297
|
2920714
|
10477
|
421699
|
1107,2
|
м. Київ
|
297173
|
431
|
7493
|
45
|
253635
|
252
|
36045
|
1215,7
|
Вінницька
|
103758
|
373
|
2679
|
23
|
84059
|
168
|
17020
|
1105,7
|
Волинська
|
93302
|
303
|
1950
|
13
|
78436
|
473
|
12916
|
1253,8
|
Дніпропетровська
|
231796
|
473
|
7825
|
43
|
197109
|
1146
|
26862
|
849,0
|
Донецька
|
153557
|
457
|
4503
|
1
|
138500
|
900
|
10554
|
562,0
|
Житомирська
|
133221
|
310
|
2982
|
11
|
115967
|
217
|
14272
|
1185,7
|
Закарпатська
|
79673
|
150
|
2032
|
4
|
67930
|
224
|
9711
|
775,2
|
Запорізька
|
170514
|
334
|
4335
|
35
|
142008
|
1087
|
24171
|
1438,8
|
Івано-Франківська
|
120692
|
146
|
2857
|
1
|
102212
|
54
|
15623
|
1144,2
|
Київська
|
172849
|
295
|
4129
|
1
|
149274
|
123
|
19446
|
1091,3
|
Кіровоградська
|
29358
|
145
|
1223
|
6
|
23746
|
104
|
4389
|
472,8
|
Луганська
|
56848
|
25
|
1977
|
7
|
49331
|
104
|
5540
|
824,0
|
Львівська
|
208540
|
203
|
5444
|
19
|
180377
|
928
|
22719
|
906,3
|
Миколаївська
|
107423
|
401
|
2996
|
4
|
94566
|
337
|
9861
|
883,9
|
Одеська
|
227678
|
303
|
5161
|
0
|
178051
|
285
|
44466
|
1873,2
|
Полтавська
|
125109
|
232
|
3168
|
14
|
103212
|
505
|
18729
|
1355,8
|
Рівненська
|
119945
|
109
|
2038
|
5
|
108006
|
292
|
9901
|
860,0
|
Сумська
|
124582
|
58
|
2536
|
3
|
111005
|
224
|
11041
|
1038,6
|
Тернопільська
|
101987
|
158
|
1931
|
2
|
91750
|
263
|
8306
|
801,8
|
Харківська
|
234456
|
235
|
5639
|
30
|
203708
|
1114
|
25109
|
947,7
|
Херсонська
|
76137
|
64
|
2485
|
4
|
56273
|
227
|
17379
|
1697,4
|
Хмельницька
|
137436
|
122
|
2931
|
8
|
119649
|
342
|
14856
|
1187,7
|
Черкаська
|
117435
|
236
|
2189
|
6
|
99927
|
350
|
15319
|
1290,7
|
Чернівецька
|
115582
|
108
|
2811
|
11
|
98796
|
636
|
13975
|
1553,2
|
Чернігівська
|
88776
|
133
|
2100
|
1
|
73187
|
122
|
13489
|
1367,8