Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.11.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 082 летальних випадків – 297 одужало (особи) – 10 477 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 32 694 методом ПЛР — 13 364 методом ІФА — 1 795 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 17 535 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 427 827 одужало (особи) – 2 920 714 летальних випадків – 85 414 проведено ПЛР-тестувань – 15 832 613