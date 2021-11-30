Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 29 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 514 289 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 391 656
|
отримали одну дозу, усього
|
13 391 654
|
11 122 635
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 399 407
|
5 609 137
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 594 914
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 280 331
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
226 059
|
отримали одну дозу, усього
|
71 124
|
отримали дві дози, усього
|
154 935
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
85 677
|
91 697
|
30 582
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
18 103
Щеплення проводилось 999 мобільними бригадами з імунізації, 3 282 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3438381
|
10554
|
85975
|
561
|
2946032
|
25318
|
406374
|
1067,0
|
м. Київ
|
298819
|
1646
|
7528
|
35
|
255106
|
1471
|
36185
|
1220,4
|
Вінницька
|
103995
|
237
|
2704
|
25
|
84939
|
880
|
16352
|
1062,3
|
Волинська
|
93818
|
516
|
1963
|
13
|
79567
|
1131
|
12288
|
1192,8
|
Дніпропетровська
|
232189
|
393
|
7871
|
46
|
200258
|
3149
|
24060
|
760,4
|
Донецька
|
154263
|
706
|
4529
|
26
|
139834
|
1334
|
9900
|
527,1
|
Житомирська
|
133298
|
77
|
3001
|
19
|
117315
|
1348
|
12982
|
1078,6
|
Закарпатська
|
80041
|
368
|
2042
|
10
|
68331
|
401
|
9668
|
771,8
|
Запорізька
|
171106
|
592
|
4370
|
35
|
143199
|
1191
|
23537
|
1401,1
|
Івано-Франківська
|
120859
|
167
|
2864
|
7
|
102734
|
522
|
15261
|
1117,7
|
Київська
|
173543
|
694
|
4162
|
33
|
149973
|
699
|
19408
|
1089,2
|
Кіровоградська
|
29536
|
178
|
1233
|
10
|
23915
|
169
|
4388
|
472,7
|
Луганська
|
57072
|
224
|
1985
|
8
|
49940
|
609
|
5147
|
765,5
|
Львівська
|
209007
|
467
|
5470
|
26
|
181806
|
1429
|
21731
|
866,9
|
Миколаївська
|
107907
|
484
|
3011
|
15
|
95388
|
822
|
9508
|
852,2
|
Одеська
|
228045
|
367
|
5196
|
35
|
178965
|
914
|
43884
|
1848,7
|
Полтавська
|
125984
|
875
|
3204
|
36
|
104239
|
1027
|
18541
|
1342,2
|
Рівненська
|
120376
|
431
|
2054
|
16
|
109115
|
1109
|
9207
|
799,7
|
Сумська
|
124889
|
307
|
2566
|
30
|
112232
|
1227
|
10091
|
949,3
|
Тернопільська
|
102107
|
120
|
1943
|
12
|
92298
|
548
|
7866
|
759,4
|
Харківська
|
234800
|
344
|
5671
|
32
|
204605
|
897
|
24524
|
925,6
|
Херсонська
|
76209
|
72
|
2498
|
13
|
57269
|
996
|
16442
|
1605,9
|
Хмельницька
|
137712
|
276
|
2955
|
24
|
120765
|
1116
|
13992
|
1118,6
|
Черкаська
|
118080
|
645
|
2210
|
21
|
100438
|
511
|
15432
|
1300,3
|
Чернівецька
|
115753
|
171
|
2822
|
11
|
99929
|
1133
|
13002
|
1445,1
|
Чернігівська
|
88973
|
197
|
2123
|
23
|
73872
|
685
|
12978
|
1316,0