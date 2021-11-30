Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 749 летальних випадків – 561 одужало (особи) – 25 318 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79 126 методом ПЛР — 36 476 методом ІФА — 8 839 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33 811 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 438 381 одужало (особи) – 2 946 032 летальних випадків – 85 975 проведено ПЛР-тестувань – 15 869 089