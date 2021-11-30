30. 11. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 29 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 10 554 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 846, медпрацівників – 197).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 514 289 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 391 656

отримали одну дозу, усього

13 391 654

отримали дві дози, усього

11 122 635

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 399 407

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5 609 137

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 594 914

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 280 331

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

226 059

отримали одну дозу, усього

71 124

отримали дві дози, усього

154 935

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

85 677

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

91 697

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

30 582

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

18 103

 

Щеплення проводилось 999 мобільними бригадами з імунізації, 3 282 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 749
  • летальних випадків –

561
  • одужало (особи) –

25 318

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79 126
  • методом ПЛР —

36 476
  • методом ІФА —

8 839
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33 811

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 438 381
  • одужало (особи) –

2 946 032
  • летальних випадків –

85 975
  • проведено ПЛР-тестувань –

15 869 089

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

 

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3438381

10554

85975

561

2946032

25318

406374

1067,0

м. Київ

298819

1646

7528

35

255106

1471

36185

1220,4

Вінницька

103995

237

2704

25

84939

880

16352

1062,3

Волинська

93818

516

1963

13

79567

1131

12288

1192,8

Дніпропетровська

232189

393

7871

46

200258

3149

24060

760,4

Донецька

154263

706

4529

26

139834

1334

9900

527,1

Житомирська

133298

77

3001

19

117315

1348

12982

1078,6

Закарпатська

80041

368

2042

10

68331

401

9668

771,8

Запорізька

171106

592

4370

35

143199

1191

23537

1401,1

Івано-Франківська

120859

167

2864

7

102734

522

15261

1117,7

Київська

173543

694

4162

33

149973

699

19408

1089,2

Кіровоградська

29536

178

1233

10

23915

169

4388

472,7

Луганська

57072

224

1985

8

49940

609

5147

765,5

Львівська

209007

467

5470

26

181806

1429

21731

866,9

Миколаївська

107907

484

3011

15

95388

822

9508

852,2

Одеська

228045

367

5196

35

178965

914

43884

1848,7

Полтавська

125984

875

3204

36

104239

1027

18541

1342,2

Рівненська

120376

431

2054

16

109115

1109

9207

799,7

Сумська

124889

307

2566

30

112232

1227

10091

949,3

Тернопільська

102107

120

1943

12

92298

548

7866

759,4

Харківська

234800

344

5671

32

204605

897

24524

925,6

Херсонська

76209

72

2498

13

57269

996

16442

1605,9

Хмельницька

137712

276

2955

24

120765

1116

13992

1118,6

Черкаська

118080

645

2210

21

100438

511

15432

1300,3

Чернівецька

115753

171

2822

11

99929

1133

13002

1445,1

Чернігівська

88973

197

2123

23

73872

685

12978

1316,0
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< листопада 2021 >
П В С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          