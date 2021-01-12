Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 30 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 747 760 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 468 635
|
отримали одну дозу, усього
|
13 468 633
|
11 279 127
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 425 422
|
5 637 135
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 599 790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 298 421
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
233 471
|
отримали одну дозу, усього
|
76 979
|
отримали дві дози, усього
|
156 492
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
92 271
|
97 064
|
22 103
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
22 033
Щеплення проводилось 1 035 мобільними бригадами з імунізації, 3 244 пунктами щеплення та 467 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3450341
|
11960
|
86532
|
557
|
2972192
|
26160
|
391617
|
1028,3
|
м. Київ
|
300411
|
1592
|
7557
|
29
|
256775
|
1669
|
36079
|
1216,8
|
Вінницька
|
104603
|
608
|
2726
|
22
|
85769
|
830
|
16108
|
1046,4
|
Волинська
|
94348
|
530
|
1977
|
14
|
80785
|
1218
|
11586
|
1124,7
|
Дніпропетровська
|
232608
|
419
|
7915
|
44
|
202671
|
2413
|
22022
|
696,0
|
Донецька
|
154929
|
666
|
4568
|
39
|
140865
|
1031
|
9496
|
505,6
|
Житомирська
|
133512
|
214
|
3012
|
11
|
118399
|
1084
|
12101
|
1005,4
|
Закарпатська
|
80450
|
409
|
2059
|
17
|
68656
|
325
|
9735
|
777,1
|
Запорізька
|
171866
|
760
|
4431
|
61
|
144406
|
1207
|
23029
|
1370,9
|
Івано-Франківська
|
121140
|
281
|
2874
|
10
|
103310
|
576
|
14956
|
1095,4
|
Київська
|
174247
|
704
|
4194
|
32
|
150775
|
802
|
19278
|
1081,9
|
Кіровоградська
|
29671
|
135
|
1246
|
13
|
24061
|
146
|
4364
|
470,1
|
Луганська
|
57301
|
229
|
1999
|
14
|
50315
|
375
|
4987
|
741,7
|
Львівська
|
209424
|
417
|
5491
|
21
|
183434
|
1628
|
20499
|
817,8
|
Миколаївська
|
108313
|
406
|
3029
|
18
|
96056
|
668
|
9228
|
827,1
|
Одеська
|
228332
|
287
|
5222
|
26
|
180253
|
1288
|
42857
|
1805,4
|
Полтавська
|
126889
|
905
|
3232
|
28
|
105923
|
1684
|
17734
|
1283,8
|
Рівненська
|
120861
|
485
|
2064
|
10
|
109626
|
511
|
9171
|
796,6
|
Сумська
|
125273
|
384
|
2578
|
12
|
113463
|
1231
|
9232
|
868,5
|
Тернопільська
|
102338
|
231
|
1956
|
13
|
92782
|
484
|
7600
|
733,7
|
Харківська
|
235413
|
613
|
5709
|
38
|
205976
|
1371
|
23728
|
895,6
|
Херсонська
|
76466
|
257
|
2506
|
8
|
57902
|
633
|
16058
|
1568,4
|
Хмельницька
|
138298
|
586
|
2971
|
16
|
122558
|
1793
|
12769
|
1020,9
|
Черкаська
|
118637
|
557
|
2240
|
30
|
101277
|
839
|
15120
|
1274,0
|
Чернівецька
|
115905
|
152
|
2830
|
8
|
101357
|
1428
|
11718
|
1302,4
|
Чернігівська
|
89106
|
133
|
2146
|
23
|
74798
|
926
|
12162
|
1233,2