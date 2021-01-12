Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 629 летальних випадків – 557 одужало (особи) – 26 160 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 103 312 методом ПЛР — 48 076 методом ІФА — 9 565 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 45 671 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 450 341 одужало (особи) – 2 972 192 летальних випадків – 86 532 проведено ПЛР-тестувань – 15 917 165