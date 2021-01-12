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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 30 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 11 960 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 088, медпрацівників – 207).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 747 760 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 468 635

отримали одну дозу, усього

13 468 633

отримали дві дози, усього

11 279 127

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 425 422

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5 637 135

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 599 790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 298 421

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

233 471

отримали одну дозу, усього

76 979

отримали дві дози, усього

156 492

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

92 271

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

97 064

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

22 103

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

22 033

 

Щеплення проводилось 1 035 мобільними бригадами з імунізації, 3 244 пунктами щеплення та 467 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3 629
  • летальних випадків –

557
  • одужало (особи) –

26 160

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

103 312
  • методом ПЛР —

48 076
  • методом ІФА —

9 565
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

45 671

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 450 341
  • одужало (особи) –

2 972 192
  • летальних випадків –

86 532
  • проведено ПЛР-тестувань –

15 917 165

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

 

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3450341

11960

86532

557

2972192

26160

391617

1028,3

м. Київ

300411

1592

7557

29

256775

1669

36079

1216,8

Вінницька

104603

608

2726

22

85769

830

16108

1046,4

Волинська

94348

530

1977

14

80785

1218

11586

1124,7

Дніпропетровська

232608

419

7915

44

202671

2413

22022

696,0

Донецька

154929

666

4568

39

140865

1031

9496

505,6

Житомирська

133512

214

3012

11

118399

1084

12101

1005,4

Закарпатська

80450

409

2059

17

68656

325

9735

777,1

Запорізька

171866

760

4431

61

144406

1207

23029

1370,9

Івано-Франківська

121140

281

2874

10

103310

576

14956

1095,4

Київська

174247

704

4194

32

150775

802

19278

1081,9

Кіровоградська

29671

135

1246

13

24061

146

4364

470,1

Луганська

57301

229

1999

14

50315

375

4987

741,7

Львівська

209424

417

5491

21

183434

1628

20499

817,8

Миколаївська

108313

406

3029

18

96056

668

9228

827,1

Одеська

228332

287

5222

26

180253

1288

42857

1805,4

Полтавська

126889

905

3232

28

105923

1684

17734

1283,8

Рівненська

120861

485

2064

10

109626

511

9171

796,6

Сумська

125273

384

2578

12

113463

1231

9232

868,5

Тернопільська

102338

231

1956

13

92782

484

7600

733,7

Харківська

235413

613

5709

38

205976

1371

23728

895,6

Херсонська

76466

257

2506

8

57902

633

16058

1568,4

Хмельницька

138298

586

2971

16

122558

1793

12769

1020,9

Черкаська

118637

557

2240

30

101277

839

15120

1274,0

Чернівецька

115905

152

2830

8

101357

1428

11718

1302,4

Чернігівська

89106

133

2146

23

74798

926

12162

1233,2
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