Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.12.21)

За добу 01 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1346, медпрацівників – 240).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 952 848 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 539 489
|
отримали одну дозу, усього
|
13539487
|
11 413 361
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4449988
|
5665837
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1599790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1316007
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
205088
|
отримали одну дозу, усього
|
70854
|
отримали дві дози, усього
|
134234
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
86732
|
95709
|
0
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
22647
Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3 230 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
3003
|
|
525
|
|
23535
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
86490
|
|
45544
|
|
8912
|
|
32034
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3463872
|
|
2995727
|
|
87057
|
|
15962709
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3463872
|
13531
|
87057
|
525
|
2995727
|
23535
|
381088
|
1000,6
|
м. Київ
|
301829
|
1418
|
7584
|
27
|
259333
|
2558
|
34912
|
1177,5
|
Вінницька
|
105171
|
568
|
2746
|
20
|
86388
|
619
|
16037
|
1041,8
|
Волинська
|
94995
|
647
|
1991
|
14
|
81777
|
992
|
11227
|
1089,8
|
Дніпропетровська
|
233290
|
682
|
7978
|
63
|
205359
|
2688
|
19953
|
630,6
|
Донецька
|
155732
|
803
|
4608
|
40
|
141990
|
1125
|
9134
|
486,4
|
Житомирська
|
134255
|
743
|
3020
|
8
|
119699
|
1300
|
11536
|
958,4
|
Закарпатська
|
80946
|
496
|
2063
|
4
|
69089
|
433
|
9794
|
781,8
|
Запорізька
|
172575
|
709
|
4486
|
55
|
145710
|
1304
|
22379
|
1332,2
|
Івано-Франківська
|
121763
|
623
|
2888
|
14
|
103747
|
437
|
15128
|
1108,0
|
Київська
|
174887
|
640
|
4230
|
36
|
151713
|
938
|
18944
|
1063,1
|
Кіровоградська
|
29854
|
183
|
1258
|
12
|
24202
|
141
|
4394
|
473,4
|
Луганська
|
57470
|
169
|
2009
|
10
|
50596
|
281
|
4865
|
723,6
|
Львівська
|
210153
|
729
|
5514
|
23
|
184337
|
903
|
20302
|
809,9
|
Миколаївська
|
108737
|
424
|
3050
|
21
|
96585
|
529
|
9102
|
815,8
|
Одеська
|
228750
|
418
|
5237
|
15
|
181092
|
839
|
42421
|
1787,1
|
Полтавська
|
127566
|
677
|
3253
|
21
|
107352
|
1429
|
16961
|
1227,8
|
Рівненська
|
121322
|
461
|
2074
|
10
|
110234
|
608
|
9014
|
783,0
|
Сумська
|
125644
|
371
|
2586
|
8
|
114106
|
643
|
8952
|
842,1
|
Тернопільська
|
102648
|
310
|
1959
|
3
|
93223
|
441
|
7466
|
720,7
|
Харківська
|
235914
|
501
|
5746
|
37
|
206965
|
989
|
23203
|
875,7
|
Херсонська
|
76616
|
150
|
2520
|
14
|
58532
|
630
|
15564
|
1520,1
|
Хмельницька
|
138892
|
594
|
2996
|
25
|
123450
|
892
|
12446
|
995,0
|
Черкаська
|
119130
|
493
|
2260
|
20
|
102011
|
734
|
14859
|
1252,0
|
Чернівецька
|
116069
|
164
|
2840
|
10
|
102670
|
1313
|
10559
|
1173,5
|
Чернігівська
|
89664
|
558
|
2161
|
15
|
75567
|
769
|
11936
|
1210,3