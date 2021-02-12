Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.12.21)

За добу 01 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1346, медпрацівників – 240).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 952 848 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 539 489 отримали одну дозу, усього 13539487 отримали дві дози, усього 11 413 361 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4449988 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5665837 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1599790 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1316007 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 205088 отримали одну дозу, усього 70854 отримали дві дози, усього 134234 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 86732 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 95709 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 22647

Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3 230 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3003 летальних випадків – 525 одужало (особи) – 23535 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 86490 методом ПЛР — 45544 методом ІФА — 8912 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32034 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3463872 одужало (особи) – 2995727 летальних випадків – 87057 проведено ПЛР-тестувань – 15962709

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України