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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (02.12.21)

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За добу 01 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 531 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1346, медпрацівників – 240).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 24 952 848 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 539 489

отримали одну дозу, усього

13539487

отримали дві дози, усього

11 413 361

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4449988

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5665837

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1599790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1316007

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

205088

отримали одну дозу, усього

70854

отримали дві дози, усього

134234

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

86732

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

95709

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

22647

Щеплення проводилось 960 мобільними бригадами з імунізації, 3 230 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

3003
  • летальних випадків –

525
  • одужало (особи) –

23535

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

86490
  • методом ПЛР —

45544
  • методом ІФА —

8912
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32034

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3463872
  • одужало (особи) –

2995727
  • летальних випадків –

87057
  • проведено ПЛР-тестувань –

15962709

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3463872

13531

87057

525

2995727

23535

381088

1000,6

м. Київ

301829

1418

7584

27

259333

2558

34912

1177,5

Вінницька

105171

568

2746

20

86388

619

16037

1041,8

Волинська

94995

647

1991

14

81777

992

11227

1089,8

Дніпропетровська

233290

682

7978

63

205359

2688

19953

630,6

Донецька

155732

803

4608

40

141990

1125

9134

486,4

Житомирська

134255

743

3020

8

119699

1300

11536

958,4

Закарпатська

80946

496

2063

4

69089

433

9794

781,8

Запорізька

172575

709

4486

55

145710

1304

22379

1332,2

Івано-Франківська

121763

623

2888

14

103747

437

15128

1108,0

Київська

174887

640

4230

36

151713

938

18944

1063,1

Кіровоградська

29854

183

1258

12

24202

141

4394

473,4

Луганська

57470

169

2009

10

50596

281

4865

723,6

Львівська

210153

729

5514

23

184337

903

20302

809,9

Миколаївська

108737

424

3050

21

96585

529

9102

815,8

Одеська

228750

418

5237

15

181092

839

42421

1787,1

Полтавська

127566

677

3253

21

107352

1429

16961

1227,8

Рівненська

121322

461

2074

10

110234

608

9014

783,0

Сумська

125644

371

2586

8

114106

643

8952

842,1

Тернопільська

102648

310

1959

3

93223

441

7466

720,7

Харківська

235914

501

5746

37

206965

989

23203

875,7

Херсонська

76616

150

2520

14

58532

630

15564

1520,1

Хмельницька

138892

594

2996

25

123450

892

12446

995,0

Черкаська

119130

493

2260

20

102011

734

14859

1252,0

Чернівецька

116069

164

2840

10

102670

1313

10559

1173,5

Чернігівська

89664

558

2161

15

75567

769

11936

1210,3
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