Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.12.21)

За добу 02 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1279, медпрацівників – 222).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 159 558 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 610 070
|
отримали одну дозу, усього
|
13610068
|
11 549 490
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4474524
|
5694917
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1599790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1332972
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
206710
|
отримали одну дозу, усього
|
70581
|
отримали дві дози, усього
|
136129
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
83761
|
99377
|
0
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
23572
Щеплення проводилось 1024 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 472 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2992
|
|
509
|
|
22893
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
93500
|
|
46506
|
|
9973
|
|
37021
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3477649
|
|
3018620
|
|
87566
|
|
16009215
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3477649
|
13777
|
87566
|
509
|
3018620
|
22893
|
371463
|
975,3
|
м. Київ
|
303205
|
1376
|
7620
|
36
|
263244
|
3911
|
32341
|
1090,8
|
Вінницька
|
105744
|
573
|
2767
|
21
|
87033
|
645
|
15944
|
1035,8
|
Волинська
|
95664
|
669
|
2001
|
10
|
82629
|
852
|
11034
|
1071,1
|
Дніпропетровська
|
234210
|
920
|
8026
|
48
|
206911
|
1552
|
19273
|
609,1
|
Донецька
|
156483
|
751
|
4639
|
31
|
143231
|
1241
|
8613
|
458,6
|
Житомирська
|
134817
|
562
|
3036
|
16
|
120366
|
667
|
11415
|
948,4
|
Закарпатська
|
81482
|
536
|
2079
|
16
|
69316
|
227
|
10087
|
805,2
|
Запорізька
|
173251
|
676
|
4545
|
59
|
147056
|
1346
|
21650
|
1288,8
|
Івано-Франківська
|
122046
|
283
|
2898
|
10
|
104143
|
396
|
15005
|
1099,0
|
Київська
|
175563
|
676
|
4264
|
34
|
152637
|
924
|
18662
|
1047,3
|
Кіровоградська
|
30005
|
151
|
1267
|
9
|
24334
|
132
|
4404
|
474,4
|
Луганська
|
57624
|
154
|
2019
|
10
|
50859
|
263
|
4746
|
705,9
|
Львівська
|
210867
|
714
|
5538
|
24
|
185502
|
1165
|
19827
|
790,9
|
Миколаївська
|
109174
|
437
|
3063
|
13
|
97384
|
799
|
8727
|
782,2
|
Одеська
|
229612
|
862
|
5254
|
17
|
181955
|
863
|
42403
|
1786,3
|
Полтавська
|
128251
|
685
|
3276
|
23
|
108610
|
1258
|
16365
|
1184,7
|
Рівненська
|
121823
|
501
|
2082
|
8
|
110870
|
636
|
8871
|
770,5
|
Сумська
|
126120
|
476
|
2605
|
19
|
115029
|
923
|
8486
|
798,3
|
Тернопільська
|
102977
|
329
|
1968
|
9
|
93650
|
427
|
7359
|
710,4
|
Харківська
|
236469
|
555
|
5790
|
44
|
207920
|
955
|
22759
|
859,0
|
Херсонська
|
76798
|
182
|
2527
|
7
|
59149
|
617
|
15122
|
1477,0
|
Хмельницька
|
139434
|
542
|
3012
|
16
|
124475
|
1025
|
11947
|
955,2
|
Черкаська
|
119699
|
569
|
2277
|
17
|
102465
|
454
|
14957
|
1260,2
|
Чернівецька
|
116285
|
216
|
2845
|
5
|
103605
|
935
|
9835
|
1093,1
|
Чернігівська
|
90046
|
382
|
2168
|
7
|
76247
|
680
|
11631
|
1179,4