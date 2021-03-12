Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.12.21)

За добу 02 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1279, медпрацівників – 222).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 159 558 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 610 070 отримали одну дозу, усього 13610068 отримали дві дози, усього 11 549 490 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4474524 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5694917 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1599790 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1332972 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 206710 отримали одну дозу, усього 70581 отримали дві дози, усього 136129 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 83761 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 99377 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 23572

Щеплення проводилось 1024 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 472 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2992 летальних випадків – 509 одужало (особи) – 22893 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 93500 методом ПЛР — 46506 методом ІФА — 9973 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 37021 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3477649 одужало (особи) – 3018620 летальних випадків – 87566 проведено ПЛР-тестувань – 16009215

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України