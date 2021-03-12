03. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (03.12.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 02 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 13 777 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1279, медпрацівників – 222).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 159 558 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 610 070

отримали одну дозу, усього

13610068

отримали дві дози, усього

11 549 490

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4474524

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5694917

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1599790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1332972

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

206710

отримали одну дозу, усього

70581

отримали дві дози, усього

136129

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

83761

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

99377

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

23572

Щеплення проводилось 1024 мобільними бригадами з імунізації, 3 289 пунктами щеплення та 472 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2992
  • летальних випадків –

509
  • одужало (особи) –

22893

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

93500
  • методом ПЛР —

46506
  • методом ІФА —

9973
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

37021

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3477649
  • одужало (особи) –

3018620
  • летальних випадків –

87566
  • проведено ПЛР-тестувань –

16009215

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3477649

13777

87566

509

3018620

22893

371463

975,3

м. Київ

303205

1376

7620

36

263244

3911

32341

1090,8

Вінницька

105744

573

2767

21

87033

645

15944

1035,8

Волинська

95664

669

2001

10

82629

852

11034

1071,1

Дніпропетровська

234210

920

8026

48

206911

1552

19273

609,1

Донецька

156483

751

4639

31

143231

1241

8613

458,6

Житомирська

134817

562

3036

16

120366

667

11415

948,4

Закарпатська

81482

536

2079

16

69316

227

10087

805,2

Запорізька

173251

676

4545

59

147056

1346

21650

1288,8

Івано-Франківська

122046

283

2898

10

104143

396

15005

1099,0

Київська

175563

676

4264

34

152637

924

18662

1047,3

Кіровоградська

30005

151

1267

9

24334

132

4404

474,4

Луганська

57624

154

2019

10

50859

263

4746

705,9

Львівська

210867

714

5538

24

185502

1165

19827

790,9

Миколаївська

109174

437

3063

13

97384

799

8727

782,2

Одеська

229612

862

5254

17

181955

863

42403

1786,3

Полтавська

128251

685

3276

23

108610

1258

16365

1184,7

Рівненська

121823

501

2082

8

110870

636

8871

770,5

Сумська

126120

476

2605

19

115029

923

8486

798,3

Тернопільська

102977

329

1968

9

93650

427

7359

710,4

Харківська

236469

555

5790

44

207920

955

22759

859,0

Херсонська

76798

182

2527

7

59149

617

15122

1477,0

Хмельницька

139434

542

3012

16

124475

1025

11947

955,2

Черкаська

119699

569

2277

17

102465

454

14957

1260,2

Чернівецька

116285

216

2845

5

103605

935

9835

1093,1

Чернігівська

90046

382

2168

7

76247

680

11631

1179,4
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    