Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.12.21)

За добу 05 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 559 141 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 753 066 отримали одну дозу, усього 13753064 отримали дві дози, усього 11 806 077 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4517114 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5756357 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1599790 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1371938 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 70797 отримали одну дозу, усього 27161 отримали дві дози, усього 43636 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 23884 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 34558 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 12355

Щеплення проводилось 472 мобільними бригадами з імунізації 2926 пунктами щеплення та 473 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1660 летальних випадків – 239 одужало (особи) – 9082 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 29702 методом ПЛР — 13419 методом ІФА — 2227 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14056 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3501955 одужало (особи) – 3059741 летальних випадків – 88519 проведено ПЛР-тестувань – 16089778

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України