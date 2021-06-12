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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.12.21)

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За добу 05 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 559 141 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 753 066

отримали одну дозу, усього

13753064

отримали дві дози, усього

11 806 077

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4517114

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5756357

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1599790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1371938

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

70797

отримали одну дозу, усього

27161

отримали дві дози, усього

43636

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

23884

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

34558

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

12355

Щеплення проводилось 472 мобільними бригадами з імунізації 2926 пунктами щеплення та 473 центрами вакцинації населення

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1660
  • летальних випадків –

239
  • одужало (особи) –

9082

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

29702
  • методом ПЛР —

13419
  • методом ІФА —

2227
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14056

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3501955
  • одужало (особи) –

3059741
  • летальних випадків –

88519
  • проведено ПЛР-тестувань –

16089778

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3501955

4478

88519

239

3059741

9082

353695

928,7

м. Київ

306012

704

7706

22

268585

1081

29721

1002,4

Вінницька

106804

205

2805

15

88438

270

15561

1010,9

Волинська

96672

212

2025

11

83780

329

10867

1054,9

Дніпропетровська

235473

133

8156

25

211249

800

16068

507,8

Донецька

157878

290

4672

4

144772

273

8434

449,1

Житомирська

135928

296

3060

5

121924

251

10944

909,2

Закарпатська

82091

60

2105

5

70264

364

9722

776,1

Запорізька

174217

221

4639

35

149441

436

20137

1198,7

Івано-Франківська

122662

81

2907

1

104707

78

15048

1102,1

Київська

176971

202

4296

0

154025

154

18650

1046,6

Кіровоградська

30465

117

1290

5

24536

21

4639

499,8

Луганська

57844

9

2040

7

51169

2

4635

689,4

Львівська

212079

214

5604

22

188581

1071

17894

713,8

Миколаївська

110101

203

3087

3

99096

310

7918

709,7

Одеська

231078

178

5308

10

183630

618

42140

1775,2

Полтавська

129583

218

3320

11

110491

171

15772

1141,8

Рівненська

122571

96

2110

13

111423

49

9038

785,0

Сумська

126799

99

2623

4

116644

298

7532

708,6

Тернопільська

103593

123

1988

5

94536

238

7069

682,4

Харківська

237269

214

5852

20

210454

736

20963

791,2

Херсонська

77075

20

2542

3

60113

150

14420

1408,4

Хмельницька

140342

80

3036

2

125913

310

11393

910,9

Черкаська

121007

278

2298

2

103550

531

15159

1277,2

Чернівецька

116720

100

2867

9

105414

521

8439

937,9

Чернігівська

90721

125

2183

0

77006

20

11532

1169,3
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