Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.12.21)

За добу 05 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 429, медпрацівників – 52).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 559 141 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 753 066
|
отримали одну дозу, усього
|
13753064
|
11 806 077
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4517114
|
5756357
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1599790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1371938
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
70797
|
отримали одну дозу, усього
|
27161
|
отримали дві дози, усього
|
43636
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
23884
|
34558
|
0
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
12355
Щеплення проводилось 472 мобільними бригадами з імунізації 2926 пунктами щеплення та 473 центрами вакцинації населення
|
Також за останню добу:
|
|
1660
|
|
239
|
|
9082
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
29702
|
|
13419
|
|
2227
|
|
14056
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3501955
|
|
3059741
|
|
88519
|
|
16089778
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3501955
|
4478
|
88519
|
239
|
3059741
|
9082
|
353695
|
928,7
|
м. Київ
|
306012
|
704
|
7706
|
22
|
268585
|
1081
|
29721
|
1002,4
|
Вінницька
|
106804
|
205
|
2805
|
15
|
88438
|
270
|
15561
|
1010,9
|
Волинська
|
96672
|
212
|
2025
|
11
|
83780
|
329
|
10867
|
1054,9
|
Дніпропетровська
|
235473
|
133
|
8156
|
25
|
211249
|
800
|
16068
|
507,8
|
Донецька
|
157878
|
290
|
4672
|
4
|
144772
|
273
|
8434
|
449,1
|
Житомирська
|
135928
|
296
|
3060
|
5
|
121924
|
251
|
10944
|
909,2
|
Закарпатська
|
82091
|
60
|
2105
|
5
|
70264
|
364
|
9722
|
776,1
|
Запорізька
|
174217
|
221
|
4639
|
35
|
149441
|
436
|
20137
|
1198,7
|
Івано-Франківська
|
122662
|
81
|
2907
|
1
|
104707
|
78
|
15048
|
1102,1
|
Київська
|
176971
|
202
|
4296
|
0
|
154025
|
154
|
18650
|
1046,6
|
Кіровоградська
|
30465
|
117
|
1290
|
5
|
24536
|
21
|
4639
|
499,8
|
Луганська
|
57844
|
9
|
2040
|
7
|
51169
|
2
|
4635
|
689,4
|
Львівська
|
212079
|
214
|
5604
|
22
|
188581
|
1071
|
17894
|
713,8
|
Миколаївська
|
110101
|
203
|
3087
|
3
|
99096
|
310
|
7918
|
709,7
|
Одеська
|
231078
|
178
|
5308
|
10
|
183630
|
618
|
42140
|
1775,2
|
Полтавська
|
129583
|
218
|
3320
|
11
|
110491
|
171
|
15772
|
1141,8
|
Рівненська
|
122571
|
96
|
2110
|
13
|
111423
|
49
|
9038
|
785,0
|
Сумська
|
126799
|
99
|
2623
|
4
|
116644
|
298
|
7532
|
708,6
|
Тернопільська
|
103593
|
123
|
1988
|
5
|
94536
|
238
|
7069
|
682,4
|
Харківська
|
237269
|
214
|
5852
|
20
|
210454
|
736
|
20963
|
791,2
|
Херсонська
|
77075
|
20
|
2542
|
3
|
60113
|
150
|
14420
|
1408,4
|
Хмельницька
|
140342
|
80
|
3036
|
2
|
125913
|
310
|
11393
|
910,9
|
Черкаська
|
121007
|
278
|
2298
|
2
|
103550
|
531
|
15159
|
1277,2
|
Чернівецька
|
116720
|
100
|
2867
|
9
|
105414
|
521
|
8439
|
937,9
|
Чернігівська
|
90721
|
125
|
2183
|
0
|
77006
|
20
|
11532
|
1169,3