Усе про вакцини від COVID-19 в Україні

AstraZeneca

Це векторна вакцина, яку розробила шведсько-британська компанія AstraZeneca разом з Оксфордським університетом. Вакцина, вироблена в ЄС, має торговельну марку Vaxzevria, в Південній Кореї – AstraZeneca-SKBio, в Індії – Covishield.

Схвалена ВООЗ, ЄС, Канадою, Індією та багатьма іншими країнами для екстреного використання. Застосовується для всіх, старше 18 років.

Ефективність вакцини

За останніми даними досліджень у реальних умовах, тобто після того, як десятки мільйонів людей у всьому світі щепилися цією вакциною, дві дози AstraZeneca захищають від важкої хвороби та госпіталізації з ефективністю 92% для штаму коронавірусу Дельта та 86% для штаму Альфа. Джерело: bit.ly/UK_delta

Різні дослідження показали, що вакцина на 80% зменшує ризик заразитися коронавірусом (bit.ly/3F0LtNe) та майже у два рази зменшує ризик інфікувати ваших невакцинованих близьких і рідних, якщо ви все ж таки захворієте (bit.ly/3CXs9Pe).

Як працює

AstraZeneca використовує безпечний вірус застуди, у який вмонтована “інструкція” для виготовлення специфічних білків коронавірусу. Вектор доставляє цю “інструкцію” в клітини організму людини. Клітини починають виробляти цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Це добре вивчена технологія, що робить векторні вакцини безпечними. Прикладом вакцини цього типу є вакцина проти гарячки Ебола.

Склад вакцини

Діюча речовина: модифікований аденовірус, що містить у собі специфічний білок коронавірусу, який викликає імунну відповідь.

Допоміжні речовини: L-гістидин та L-гістидин гідрохлорид моногідрат; динатрієва сіль етилендіамінтетрацтової кислоти (EDTA); магнію хлорид; етанол; полісорбат 80; натрію хлорид; сахароза; вода для ін’єкцій.

Інтервал

Інтервал між введеннями вакцини 4-12 тижнів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.

AstraZeneca в Україні

На кінець вересня Україна отримала 4,9 млн доз вакцини AstraZeneca різних виробників і вже понад 1,26 млн українців вакцинувались нею. Вакцина доступна у центрах масової вакцинації та пунктах щеплень.

Переваги

За даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World, AstraZeneca європейського та корейського виробництва визнана у 145 країнах світу (станом на 29.09.2021). Це означає, що якщо ці країни дозволятимуть в’їзд громадян України, щеплення цією вакциною даватиме право перетинати кордон, селитися в готелях та відвідувати публічні місця та заходи.

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 60 20 19.

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: vaccination.covid19.gov.ua/faq

Додаткові джерела інформації про вакцину:

Сайт AstraZeneca www.astrazeneca.com (англійською)

Інформація про вакцину Всесвітньої організації охорони здоров’я: www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-covid-19-vaccine-what-you-need-to-know (англійською)

Comirnaty від Pfizer-BioNTech

Це інноваційна вакцина на платформі мРНК, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина дозволена для екстреного використання для осіб від 12 років Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді, ЄС, а загалом у майже 100 країнах світу.

Ефективність вакцини

Ефективність проти так званого “дикого” варіанту вірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в Вухані, — 95%. Джерело: https://bit.ly/Comirnaty_wild

Згідно з результатами британського дослідження, опублікованими в авторитетному науковому виданні “The New England Journal of Medicine” в серпні 2021 року, вакцина Comirnaty/Pfizer має ефективність 93,7% проти симптоматичного захворювання, викликаного штамом “Альфа”, та 88% для штаму “Дельта”. Джерело: https://bit.ly/vaccines_Delta

Як працює

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка кодує шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини ця мРНК потрапляє в клітини організму людини й надає їм своєрідну “інструкцію”, як створити цей білок. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Безпечність

мРНК-вакцини – це інноваційне рішення. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990-х. За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї технології. Але реалізовано її було лише навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти COVID-19.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Склад вакцини

Діюча речовина:

мРНК - молекула, яка вчить клітини виробляти коронавірусні білки, необхідні для формування імунної відповіді

Допоміжні речовини:

ALC-0315, ALC-0159 і холестерол - ліпідні частинки, які формують захисний бар’єр навколо активного інгредієнта і забезпечують його доставку у клітини

DSPC – фосфоліпід, який стабілізує ліпідний бішар і пришвидшує вивільнення активного компонента, а тому підсилює його дію.

дигідрат фосфату натрію та дигідрат фосфату калію - буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб рівень кислотності збігався з рівнем нашого тіла

натрію хлорид і калію хлорид - є розчинниками і коригують сольовий баланс вакцини

сахароза - запобігає замерзанню та стабілізує вакцину

вода для ін’єкцій

Інтервал

Інтервал між введеннями вакцини 21-28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.

Умови зберігання та транспортування

Вакцина потребує наднизьких температур зберігання й транспортування (від -80 до -60 С).

Після розмороження, нерозведена вакцина може зберігатися за температури від +2°C до +8°C до 30 діб. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин.

Після розморожування вакцину заборонено заморожувати повторно.

Термін зберігання вакцини після розведення за температури від +2 до +25°C - 6 годин.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих в межах COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Вакцину, куплену держкоштом, зберігає й транспортує державне підприємство “Укрмедпостач”.

Comirnaty в Україні

На початок жовтня понад 3 млн українців щепилися вакциною Comirnaty. Наразі країна має близько 2 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади.

Переваги

Щеплення вакциною Comirnaty дозволяє подорожувати до 125 країн світу, за даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World станом на початок жовтня.

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 60 20 19.

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: vaccination.covid19.gov.ua/faq

Додаткові джерела інформації про вакцину:

Інформація про вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров’я: https://bit.ly/Comirnaty_WHO (англійською)

Інформація про вакцину від Європейського агентства з лікарських засобів: https://bit.ly/Comirnaty_EMA (англійською)

CoronaVac від Sinovac Biotech

Це інактивована вакцина, яку розробила китайська біофармацевтична компанія Sinovac Biotech.

Схвалена ВООЗ для екстреного використання. Застосовується у 40 країнах, таких як Китай, Туреччина, Аргентина, Бразилія, Мексика, Індонезія, Казахстан, Вірменія, Грузія тощо.

Ефективність вакцини

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, опублікованими в журналі "The New England Journal of Medicine", ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами “Альфа” та “Гамма”), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від ковіду. Джерело: bit.ly/CoronaVac_Chile.

Вакцина також довела свою ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті внаслідок захворювання, викликаного штамом “Дельта”. Дослідження серед мешканців Китаю віком 18–59 років, які здійснював центру контролю та профілактики захворювань у Гуанчжоу в травні 2021 року під час спалаху захворюваності на штам “Дельта”, виявили, що дві дози вакцини мали ефективність у 59% відсотків проти симптоматичного захворювання на COVID-19, 70,2% проти середньої форми тяжкості захворювання і 100% проти важких випадків. Джерело: bit.ly/CoronaVac_Delta.

Дослідження серед 43,8 тис. літніх людей у віці від 70 років у штаті Сан-Паулу, Бразилія, з січня по квітень 2021 року, результати якого опубліковані в авторитетному британському медичному журналі “The BMJ”, показали, що ефективність вакцини Coronavac/Sinovac проти симптоматичної хвороби, викликаної штамом “Гамма”, для людей цієї вікової групи становила 46,8%, ефективність у запобіганні госпіталізації була 55,5%, проти смерті – 61,2%. При цьому для вікової групи 70-74 роки ефективність проти симптоматичної хвороби становила – 59%, проти госпіталізації – 77,6%, а проти смерті – 83,9%. Чим старші були піддослідні, тим нижчою була ефективність вакцини. Джерело: bit.ly/CoronaVac70.

Як працює

Вакцина CoronaVac — це інактивована вакцина, вона містить у своєму складі неактивний, “вбитий” вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет.

Технології вироблення інактивованих вакцин вже майже 70 років. Першу вакцину за цією технологією розробили ще 1955 року. Це була вакцина від поліомієліту.

Склад вакцини

Діюча речовина: інактивований вірус SARS-CoV-2. Допоміжні речовини: гідроокис алюмінію – пришвидшує та підсилює дію активного компонента; гідрофосфат натрію 12-водний та гідрофосфат натрію моногідрат – буферні речовини, що стабілізують вакцину, щоб її кислотний рівень збігався з рівнем нашого тіла; натрію хлорид – є розчинником і коригує сольовий баланс вакцин.

Інтервал

Інтервал між введеннями вакцини 14-28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.

Про виробника

Sinovac Biotech – це китайська біофармацевтична компанія, яка вже 22 роки розробляє та виробляє вакцини, які захищають від інфекційних захворювань.

За час існування, компанія захистила мільйони людей. Щороку вони виробляють до 500 млн вакцин. Наприклад, проти ентеровірусу, універсального пандемічного грипу, японського енцефаліту і сказу в людей.

Саме компанія Sinovac розробила й вивела на ринок вакцини проти гепатиту А та В, вірусів грипу, паротиту. Вакцина проти гепатиту А є прекваліфікованою Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Вакцини виробництва Sinovac схвалені в 40 країнах світу.

CoronaVac в Україні

На початок жовтня понад 2 млн українців щепилися вакциною CoronaVac. Наразі країна має близько 6 млн доз цієї вакцини. Вона доступна у центрах масової вакцинації, пунктах щеплень, нею вакцинують мобільні бригади.

Переваги

Щеплення вакциною CoronaVac дозволяє подорожувати до 50 країн світу, зокрема до Австрії, Іспанії, Греції, Фінляндії, Швеції, Нідерландів тощо, за даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World станом на кінець вересня.

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 60 20 19.

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: vaccination.covid19.gov.ua/faq

Додаткові джерела інформації про вакцину:

Інформація про вакцину від Всесвітньої організації охорони здоров’я: https://bit.ly/CoronaVac_WHO (англійською)

Moderna (mRNA-1273, Spikevax)

Одна з вакцин проти COVID-19, які використовує Україна, – Moderna (mRNA-1273, Spikevax). Це мРНК-вакцина, розроблена фармацевтичною компанією Moderna спільно з Центром досліджень вакцин при Національному інституті алергії та інфекційних хвороб (NIAID), США.

Вакцина схвалена Всесвітньою організацією охорони здоров’я для екстреного застосування. Її використовують у США, Великій Британії, Австралії, країнах ЄС, а загалом у понад 70 країнах світу. В Україні вакцина дозволена для екстреного використання для людей від 18 років.

Ефективність вакцини

За даними дослідження, проведеного в Катарі з 23 березня по 7 вересня 2021 року та опублікованого в авторитетному науковому журналі “Nature”, Moderna (mRNA-1273) показала ефективність у запобіганні інфікуванню штамом “Дельта” у 73,1%. Ефективність вакцини у запобіганні важкому перебігу та смерті від штаму “Дельта” становить 96,1%. Середній вік учасників дослідження був 26–30 років, лише 9% населення Катару старше 50 років. Вакцина була ефективнішою для людей молодших за 50 років, та менш ефективною для людей віком 50+. Джерело: bit.ly/Nature_Moderna_Pfizer

Як працює

Має у своєму складі молекули матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), яка є своєрідною «інструкцією», як створити шипоподібний білок оболонки коронавірусу SARS-CoV-2. Після введення вакцини наш організм користується цією «інструкцією», щоб утворити ці білки. Імунна система розпізнає, що білок не належить людині, і виробляє антитіла та Т-клітини до нього. Так організм вчиться, як захиститися в разі зустрічі зі справжнім вірусом.

Безпечність

мРНК-вакцини – це інноваційне рішення. Ідея створити вакцину на основі рибонуклеїнових кислот з’явилася ще на початку 1990-х. За останні 25 років було здійснено понад 500 досліджень цієї технології. Але реалізовано її було навесні 2020 року, коли почалися клінічні дослідження таких вакцин проти COVID-19.

Вакцини мРНК є безпечними і не можуть змінити ДНК людини. Незабаром після того, як клітини організму закінчать виконувати інструкції, вони руйнуються і позбавляються від мРНК. мРНК-вакцини не містять живого або інактивованого вірусу.

Склад вакцини

Активна речовина:

мРНК – молекула, яка кодує шипоподібний білок коронавірусу SARS-CoV-2

Допоміжні речовини:

ліпід SM-102 (гептадекан-9-іл 8- ((2-гідроксіетил) (6-оксо-6-(ундецилоксі)гексил) аміно) октаноат)

холестерин

1,2-дістеароїл-сн-гліцеро-3-фосфохолін (DSPC)

1,2-димірістоїл-рац-гліцеро-3-метоксіполіетилен гліколь-2000 (PEG2000 DMG)

трометамол

трометамолу гідрохлорид

оцтова кислота

натрію ацетату тригідрат

сахароза

вода для ін’єкцій

Інтервал

Інтервал між введеннями вакцини – 28 днів. Для повної вакцинації необхідні 2 дози.

Умови зберігання та транспортування

Термін зберігання – 7 місяців за температури від -25 °C до -15 °C.

Невідкриті флакони з вакциною можна зберігати в холодильнику, захищені від світла, за температури від 2 °C до 8 °C до 30 днів. Протягом цього періоду на транспортування можна виділити не більше 12 годин. Після розморожування вакцину не слід заморожувати повторно.

Після вилучення з холодильника невідкриті флакони можна зберігати за температури від 8 °C до 25 °C до 24 годин.

Відкритий флакон можна зберігати до 6 годин за температури від 2 до 25 °C.

Moderna в Україні

На початок листопада понад 1,1 млн українців щепилися вакциною Moderna. Наразі країна має близько 3 млн доз цієї вакцини. Усю вакцину Moderna країна отримала безкоштовно в межах COVAX – міжнародної ініціативи для доступу до вакцин від COVID-19 для всіх країн світу.

Зберігання й логістику мРНК-вакцин, отриманих від COVAX, із дотриманням правильного холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Переваги

Щеплення вакциною Moderna дозволяє подорожувати до 93 країн світу, за даними онлайн-видання про візові вимоги різних країн VisaGuide.World станом на початок листопада.

Важливо! Якщо ви плануєте подорож, перевіряйте умови в’їзду кожної країни на tripadvisor.mfa.gov.ua.

Не зволікайте, запишіться на щеплення та захистіть себе та близьких від COVID-19. Оберіть найближчий пункт щеплень чи центр масової вакцинації на list.covid19.gov.ua або за телефоном 0 800 60 20 19.

Відповіді на часті запитання про вакцинацію, рекомендації читайте тут: vaccination.covid19.gov.ua/faq

Додаткові джерела інформації про вакцину: