Усе про вакцини від COVID-19 в Україні

Згідно з результатами чилійського дослідження, проведеного в лютому-квітні 2021 року, опублікованими в журналі "The New England Journal of Medicine", ефективність Coronavac/Sinovac становить 65,9% у запобіганні захворюванню на COVID-19 (штами “Альфа” та “Гамма”), 87,5% у попередженні госпіталізації та 86,3% у запобіганні смерті від ковіду. Джерело: bit.ly/CoronaVac_Chile.