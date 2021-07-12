Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.12.21)

За добу 06 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 826 163
|
отримали одну дозу, усього
|
13826161
|
11 921 738
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4538823
|
5786975
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1599790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1392708
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
188758
|
отримали одну дозу, усього
|
73097
|
отримали дві дози, усього
|
115661
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
68227
|
89584
|
0
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
30947
Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації 3 247 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення
|
Також за останню добу:
|
|
1349
|
|
467
|
|
22878
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
70934
|
|
30560
|
|
6804
|
|
33570
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3510610
|
|
3082619
|
|
88986
|
|
16119721
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3510610
|
8655
|
88986
|
467
|
3082619
|
22878
|
339005
|
890,1
|
м. Київ
|
307282
|
1270
|
7736
|
30
|
270462
|
1877
|
29084
|
980,9
|
Вінницька
|
107041
|
237
|
2824
|
19
|
88977
|
539
|
15240
|
990,1
|
Волинська
|
97069
|
397
|
2039
|
14
|
84722
|
942
|
10308
|
1000,6
|
Дніпропетровська
|
235656
|
183
|
8175
|
19
|
213389
|
2140
|
14092
|
445,4
|
Донецька
|
158567
|
689
|
4706
|
34
|
145824
|
1052
|
8037
|
427,9
|
Житомирська
|
136057
|
129
|
3076
|
16
|
123298
|
1374
|
9683
|
804,5
|
Закарпатська
|
82383
|
292
|
2119
|
14
|
70573
|
309
|
9691
|
773,6
|
Запорізька
|
174720
|
503
|
4683
|
44
|
150104
|
663
|
19933
|
1186,6
|
Івано-Франківська
|
122746
|
84
|
2915
|
8
|
105166
|
459
|
14665
|
1074,1
|
Київська
|
177546
|
575
|
4309
|
13
|
154659
|
634
|
18578
|
1042,6
|
Кіровоградська
|
30616
|
151
|
1301
|
11
|
24626
|
90
|
4689
|
505,1
|
Луганська
|
58031
|
187
|
2055
|
15
|
51479
|
310
|
4497
|
668,8
|
Львівська
|
212429
|
350
|
5627
|
23
|
190069
|
1488
|
16733
|
667,5
|
Миколаївська
|
110448
|
347
|
3098
|
11
|
99944
|
848
|
7406
|
663,8
|
Одеська
|
231446
|
368
|
5331
|
23
|
185276
|
1646
|
40839
|
1720,4
|
Полтавська
|
130299
|
716
|
3357
|
37
|
112653
|
2162
|
14289
|
1034,4
|
Рівненська
|
122943
|
372
|
2124
|
14
|
112346
|
923
|
8473
|
736,0
|
Сумська
|
126950
|
151
|
2648
|
25
|
117119
|
475
|
7183
|
675,7
|
Тернопільська
|
103735
|
142
|
1997
|
9
|
95071
|
535
|
6667
|
643,6
|
Харківська
|
237561
|
292
|
5876
|
24
|
211135
|
681
|
20550
|
775,6
|
Херсонська
|
77108
|
33
|
2549
|
7
|
60761
|
648
|
13798
|
1347,7
|
Хмельницька
|
140595
|
253
|
3058
|
22
|
127021
|
1108
|
10516
|
840,7
|
Черкаська
|
121631
|
624
|
2316
|
18
|
104259
|
709
|
15056
|
1268,6
|
Чернівецька
|
116855
|
135
|
2870
|
3
|
106144
|
730
|
7841
|
871,5
|
Чернігівська
|
90896
|
175
|
2197
|
14
|
77542
|
536
|
11157
|
1131,3