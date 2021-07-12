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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.12.21)

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За добу 06 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 826 163

отримали одну дозу, усього

13826161

отримали дві дози, усього

11 921 738

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4538823

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5786975

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1599790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1392708

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

188758

отримали одну дозу, усього

73097

отримали дві дози, усього

115661

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

68227

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

89584

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

30947

Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації 3 247 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1349
  • летальних випадків –

467
  • одужало (особи) –

22878

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

70934
  • методом ПЛР —

30560
  • методом ІФА —

6804
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

33570

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3510610
  • одужало (особи) –

3082619
  • летальних випадків –

88986
  • проведено ПЛР-тестувань –

16119721

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

 

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3510610

8655

88986

467

3082619

22878

339005

890,1

м. Київ

307282

1270

7736

30

270462

1877

29084

980,9

Вінницька

107041

237

2824

19

88977

539

15240

990,1

Волинська

97069

397

2039

14

84722

942

10308

1000,6

Дніпропетровська

235656

183

8175

19

213389

2140

14092

445,4

Донецька

158567

689

4706

34

145824

1052

8037

427,9

Житомирська

136057

129

3076

16

123298

1374

9683

804,5

Закарпатська

82383

292

2119

14

70573

309

9691

773,6

Запорізька

174720

503

4683

44

150104

663

19933

1186,6

Івано-Франківська

122746

84

2915

8

105166

459

14665

1074,1

Київська

177546

575

4309

13

154659

634

18578

1042,6

Кіровоградська

30616

151

1301

11

24626

90

4689

505,1

Луганська

58031

187

2055

15

51479

310

4497

668,8

Львівська

212429

350

5627

23

190069

1488

16733

667,5

Миколаївська

110448

347

3098

11

99944

848

7406

663,8

Одеська

231446

368

5331

23

185276

1646

40839

1720,4

Полтавська

130299

716

3357

37

112653

2162

14289

1034,4

Рівненська

122943

372

2124

14

112346

923

8473

736,0

Сумська

126950

151

2648

25

117119

475

7183

675,7

Тернопільська

103735

142

1997

9

95071

535

6667

643,6

Харківська

237561

292

5876

24

211135

681

20550

775,6

Херсонська

77108

33

2549

7

60761

648

13798

1347,7

Хмельницька

140595

253

3058

22

127021

1108

10516

840,7

Черкаська

121631

624

2316

18

104259

709

15056

1268,6

Чернівецька

116855

135

2870

3

106144

730

7841

871,5

Чернігівська

90896

175

2197

14

77542

536

11157

1131,3
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