Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.12.21)

За добу 06 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 655 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 716, медпрацівників – 200).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 747 899 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 826 163 отримали одну дозу, усього 13826161 отримали дві дози, усього 11 921 738 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4538823 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5786975 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1599790 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1392708 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 188758 отримали одну дозу, усього 73097 отримали дві дози, усього 115661 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 68227 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 89584 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 30947

Щеплення проводилось 965 мобільними бригадами з імунізації 3 247 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1349 летальних випадків – 467 одужало (особи) – 22878 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 70934 методом ПЛР — 30560 методом ІФА — 6804 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 33570 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3510610 одужало (особи) – 3082619 летальних випадків – 88986 проведено ПЛР-тестувань – 16119721

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України