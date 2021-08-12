Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.12.21)

За добу 07 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 947 664 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
13 905 433
|
отримали одну дозу, усього
|
13905431
|
12 042 233
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4562848
|
5822638
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1599790
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1412290
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
199765
|
отримали одну дозу, усього
|
79270
|
отримали дві дози, усього
|
120495
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
72726
|
95434
|
0
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
31605
Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації 3309 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2998
|
|
450
|
|
26804
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
83852
|
|
40611
|
|
8351
|
|
34890
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3519981
|
|
3109423
|
|
89436
|
|
16160332
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3519981
|
9371
|
89436
|
450
|
3109423
|
26804
|
321122
|
843,2
|
м. Київ
|
308801
|
1519
|
7762
|
26
|
272237
|
1775
|
28802
|
971,4
|
Вінницька
|
107410
|
369
|
2843
|
19
|
89859
|
882
|
14708
|
955,5
|
Волинська
|
97448
|
379
|
2051
|
12
|
85711
|
989
|
9686
|
940,2
|
Дніпропетровська
|
236014
|
358
|
8214
|
39
|
215313
|
1924
|
12487
|
394,7
|
Донецька
|
159290
|
723
|
4762
|
56
|
146516
|
692
|
8012
|
426,6
|
Житомирська
|
136244
|
187
|
3089
|
13
|
124707
|
1409
|
8448
|
701,9
|
Закарпатська
|
82712
|
329
|
2131
|
12
|
70719
|
146
|
9862
|
787,3
|
Запорізька
|
175250
|
530
|
4723
|
40
|
151529
|
1425
|
18998
|
1130,9
|
Івано-Франківська
|
122912
|
166
|
2930
|
15
|
106160
|
994
|
13822
|
1012,3
|
Київська
|
178035
|
489
|
4333
|
24
|
155612
|
953
|
18090
|
1015,2
|
Кіровоградська
|
30753
|
137
|
1311
|
10
|
24817
|
191
|
4625
|
498,3
|
Луганська
|
58178
|
147
|
2064
|
9
|
51756
|
277
|
4358
|
648,2
|
Львівська
|
212842
|
413
|
5645
|
18
|
191507
|
1438
|
15690
|
625,9
|
Миколаївська
|
110753
|
305
|
3105
|
7
|
100641
|
697
|
7007
|
628,1
|
Одеська
|
231730
|
284
|
5344
|
13
|
189361
|
4085
|
37025
|
1559,8
|
Полтавська
|
131004
|
705
|
3380
|
23
|
114407
|
1754
|
13217
|
956,8
|
Рівненська
|
123340
|
397
|
2132
|
8
|
112878
|
532
|
8330
|
723,6
|
Сумська
|
127224
|
274
|
2666
|
18
|
117878
|
759
|
6680
|
628,4
|
Тернопільська
|
103919
|
184
|
2003
|
6
|
95459
|
388
|
6457
|
623,3
|
Харківська
|
237870
|
309
|
5896
|
20
|
211911
|
776
|
20063
|
757,2
|
Херсонська
|
77309
|
201
|
2559
|
10
|
61307
|
546
|
13443
|
1313,0
|
Хмельницька
|
140985
|
390
|
3079
|
21
|
128014
|
993
|
9892
|
790,9
|
Черкаська
|
122007
|
376
|
2330
|
14
|
105779
|
1520
|
13898
|
1171,0
|
Чернівецька
|
116977
|
122
|
2881
|
11
|
106728
|
584
|
7368
|
818,9
|
Чернігівська
|
90974
|
78
|
2203
|
6
|
78617
|
1075
|
10154
|
1029,6