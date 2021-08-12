08. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.12.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 07 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 947 664 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

13 905 433

отримали одну дозу, усього

13905431

отримали дві дози, усього

12 042 233

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4562848

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5822638

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1599790

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1412290

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

199765

отримали одну дозу, усього

79270

отримали дві дози, усього

120495

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

72726

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

95434

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

0

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

31605

Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації 3309 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2998
  • летальних випадків –

450
  • одужало (особи) –

26804

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

83852
  • методом ПЛР —

40611
  • методом ІФА —

8351
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

34890

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3519981
  • одужало (особи) –

3109423
  • летальних випадків –

89436
  • проведено ПЛР-тестувань –

16160332

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3519981

9371

89436

450

3109423

26804

321122

843,2

м. Київ

308801

1519

7762

26

272237

1775

28802

971,4

Вінницька

107410

369

2843

19

89859

882

14708

955,5

Волинська

97448

379

2051

12

85711

989

9686

940,2

Дніпропетровська

236014

358

8214

39

215313

1924

12487

394,7

Донецька

159290

723

4762

56

146516

692

8012

426,6

Житомирська

136244

187

3089

13

124707

1409

8448

701,9

Закарпатська

82712

329

2131

12

70719

146

9862

787,3

Запорізька

175250

530

4723

40

151529

1425

18998

1130,9

Івано-Франківська

122912

166

2930

15

106160

994

13822

1012,3

Київська

178035

489

4333

24

155612

953

18090

1015,2

Кіровоградська

30753

137

1311

10

24817

191

4625

498,3

Луганська

58178

147

2064

9

51756

277

4358

648,2

Львівська

212842

413

5645

18

191507

1438

15690

625,9

Миколаївська

110753

305

3105

7

100641

697

7007

628,1

Одеська

231730

284

5344

13

189361

4085

37025

1559,8

Полтавська

131004

705

3380

23

114407

1754

13217

956,8

Рівненська

123340

397

2132

8

112878

532

8330

723,6

Сумська

127224

274

2666

18

117878

759

6680

628,4

Тернопільська

103919

184

2003

6

95459

388

6457

623,3

Харківська

237870

309

5896

20

211911

776

20063

757,2

Херсонська

77309

201

2559

10

61307

546

13443

1313,0

Хмельницька

140985

390

3079

21

128014

993

9892

790,9

Черкаська

122007

376

2330

14

105779

1520

13898

1171,0

Чернівецька

116977

122

2881

11

106728

584

7368

818,9

Чернігівська

90974

78

2203

6

78617

1075

10154

1029,6
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    