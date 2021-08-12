Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (08.12.21)

За добу 07 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 371 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 809, медпрацівників – 175).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 25 947 664 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 13 905 433 отримали одну дозу, усього 13905431 отримали дві дози, усього 12 042 233 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4562848 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5822638 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1599790 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1412290 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 199765 отримали одну дозу, усього 79270 отримали дві дози, усього 120495 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 72726 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 95434 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 0 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 31605

Щеплення проводилось 968 мобільними бригадами з імунізації 3309 пунктами щеплення та 466 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2998 летальних випадків – 450 одужало (особи) – 26804 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 83852 методом ПЛР — 40611 методом ІФА — 8351 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 34890 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3519981 одужало (особи) – 3109423 летальних випадків – 89436 проведено ПЛР-тестувань – 16160332

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України