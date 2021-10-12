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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.12.21)

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За добу 09 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 284 188 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 031 953

отримали одну дозу, усього

14031951

отримали дві дози, усього

12 252 237

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4604806

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5897688

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1600312

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1421280

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

157728

отримали одну дозу, усього

57253

отримали дві дози, усього

100475

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

58536

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

90909

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7954

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

329

Щеплення проводилось 904 мобільними бригадами з імунізації 3 261 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2551
  • летальних випадків –

442
  • одужало (особи) –

24456

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71780
  • методом ПЛР —

35283
  • методом ІФА —

8900
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27597

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3543684
  • одужало (особи) –

3158426
  • летальних випадків –

90343
  • проведено ПЛР-тестувань –

16234638

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3543684

11327

90343

442

3158426

24456

294915

774,4

м. Київ

311471

1472

7825

30

276527

2459

27119

914,6

Вінницька

108224

326

2868

14

90998

519

14358

932,8

Волинська

98375

434

2060

3

87992

1310

8323

807,9

Дніпропетровська

237227

742

8321

57

218837

1490

10069

318,2

Донецька

160588

724

4833

37

147867

594

7888

420,0

Житомирська

137220

336

3105

5

127016

1310

7099

589,8

Закарпатська

83619

404

2154

10

71365

549

10100

806,3

Запорізька

176367

547

4823

49

155123

1716

16421

977,5

Івано-Франківська

123769

328

2963

10

107875

935

12931

947,1

Київська

179095

576

4394

32

158267

1303

16434

922,3

Кіровоградська

31045

153

1329

8

25236

223

4480

482,6

Луганська

58445

121

2078

8

52463

410

3904

580,6

Львівська

214162

575

5701

28

193953

1271

14508

578,8

Миколаївська

111448

336

3130

14

102245

742

6073

544,3

Одеська

233609

647

5363

0

192421

1304

35825

1509,2

Полтавська

132253

712

3410

16

116484

1136

12359

894,7

Рівненська

124017

331

2149

14

114484

625

7384

641,4

Сумська

127853

341

2684

10

118922

397

6247

587,7

Тернопільська

104460

235

2014

6

96437

466

6009

580,1

Харківська

238860

424

5965

33

215120

1445

17775

670,9

Херсонська

77580

134

2574

10

63268

1448

11738

1146,5

Хмельницька

141913

390

3108

13

129856

721

8949

715,5

Черкаська

123125

622

2356

9

107667

851

13102

1103,9

Чернівецька

117249

117

2893

4

107834

492

6522

724,9

Чернігівська

91710

300

2243

22

80169

740

9298

942,8
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