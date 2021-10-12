Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.12.21)

За добу 09 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 284 188 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 031 953 отримали одну дозу, усього 14031951 отримали дві дози, усього 12 252 237 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4604806 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5897688 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1600312 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1421280 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 157728 отримали одну дозу, усього 57253 отримали дві дози, усього 100475 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 58536 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 90909 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7954 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 329

Щеплення проводилось 904 мобільними бригадами з імунізації 3 261 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2551 летальних випадків – 442 одужало (особи) – 24456 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71780 методом ПЛР — 35283 методом ІФА — 8900 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27597 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3543684 одужало (особи) – 3158426 летальних випадків – 90343 проведено ПЛР-тестувань – 16234638

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України