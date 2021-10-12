Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.12.21)

За добу 09 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 11 327 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1010, медпрацівників – 214).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 284 188 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 031 953
|
отримали одну дозу, усього
|
14031951
|
12 252 237
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4604806
|
5897688
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1600312
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1421280
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
157728
|
отримали одну дозу, усього
|
57253
|
отримали дві дози, усього
|
100475
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
58536
|
90909
|
7954
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
329
Щеплення проводилось 904 мобільними бригадами з імунізації 3 261 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2551
|
|
442
|
|
24456
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
71780
|
|
35283
|
|
8900
|
|
27597
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3543684
|
|
3158426
|
|
90343
|
|
16234638
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3543684
|
11327
|
90343
|
442
|
3158426
|
24456
|
294915
|
774,4
|
м. Київ
|
311471
|
1472
|
7825
|
30
|
276527
|
2459
|
27119
|
914,6
|
Вінницька
|
108224
|
326
|
2868
|
14
|
90998
|
519
|
14358
|
932,8
|
Волинська
|
98375
|
434
|
2060
|
3
|
87992
|
1310
|
8323
|
807,9
|
Дніпропетровська
|
237227
|
742
|
8321
|
57
|
218837
|
1490
|
10069
|
318,2
|
Донецька
|
160588
|
724
|
4833
|
37
|
147867
|
594
|
7888
|
420,0
|
Житомирська
|
137220
|
336
|
3105
|
5
|
127016
|
1310
|
7099
|
589,8
|
Закарпатська
|
83619
|
404
|
2154
|
10
|
71365
|
549
|
10100
|
806,3
|
Запорізька
|
176367
|
547
|
4823
|
49
|
155123
|
1716
|
16421
|
977,5
|
Івано-Франківська
|
123769
|
328
|
2963
|
10
|
107875
|
935
|
12931
|
947,1
|
Київська
|
179095
|
576
|
4394
|
32
|
158267
|
1303
|
16434
|
922,3
|
Кіровоградська
|
31045
|
153
|
1329
|
8
|
25236
|
223
|
4480
|
482,6
|
Луганська
|
58445
|
121
|
2078
|
8
|
52463
|
410
|
3904
|
580,6
|
Львівська
|
214162
|
575
|
5701
|
28
|
193953
|
1271
|
14508
|
578,8
|
Миколаївська
|
111448
|
336
|
3130
|
14
|
102245
|
742
|
6073
|
544,3
|
Одеська
|
233609
|
647
|
5363
|
0
|
192421
|
1304
|
35825
|
1509,2
|
Полтавська
|
132253
|
712
|
3410
|
16
|
116484
|
1136
|
12359
|
894,7
|
Рівненська
|
124017
|
331
|
2149
|
14
|
114484
|
625
|
7384
|
641,4
|
Сумська
|
127853
|
341
|
2684
|
10
|
118922
|
397
|
6247
|
587,7
|
Тернопільська
|
104460
|
235
|
2014
|
6
|
96437
|
466
|
6009
|
580,1
|
Харківська
|
238860
|
424
|
5965
|
33
|
215120
|
1445
|
17775
|
670,9
|
Херсонська
|
77580
|
134
|
2574
|
10
|
63268
|
1448
|
11738
|
1146,5
|
Хмельницька
|
141913
|
390
|
3108
|
13
|
129856
|
721
|
8949
|
715,5
|
Черкаська
|
123125
|
622
|
2356
|
9
|
107667
|
851
|
13102
|
1103,9
|
Чернівецька
|
117249
|
117
|
2893
|
4
|
107834
|
492
|
6522
|
724,9
|
Чернігівська
|
91710
|
300
|
2243
|
22
|
80169
|
740
|
9298
|
942,8