Мінфін: за Програмою «Доступна іпотека 7%» підписано 1185 кредитних договорів на 1,034 млрд грн

Станом на 09 грудня поточного року уповноваженими банками з виконання Державної програми «Доступна іпотека 7%» підписано 1185 кредитних договорів на загальну суму 1,034 млрд грн як на первинному (24,59%), так і вторинному (відповідно – 75,41%) ринках.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1657 заявок на участь у програмі на загальну суму 1,456 млрд грн, з яких 24,73% становить первинний ринок і 75,27% – вторинний.

У Програмі задіяно 24 регіони, у тому числі м. Київ. Згідно з поданими громадянами заявками на отримання кредитів, найактивнішими регіонами у минулому тижні були:

- м. Київ (32,41 %);

- Київська обл. (32,13 %);

- Львівська обл. (6,14 %);

- Харківська обл. (5,92 %);

- Волинська обл. (3,76 %).

Приріст за тиждень становить:

+2% – кількості кредитів та +3% – суми кредитів;

+3% – кількості заявок та +3% – суми заявок.

Для залучення більшої кількості учасників у державних програмах «Доступна іпотека 7%» та «Доступні кредити 5-7-9%» Мінфін розробив постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 та від 24 січня 2020 р. № 29», яка була прийнята на засіданні Уряду 21 жовтня 2021 р.

Зокрема, скасовано вікові обмеження до нерухомого майна (крім об’єктів нерухомості в обласних центрах із чисельністю населення більше 1 млн, що мають бути прийняті в експлуатацію або реконструйовані не раніше ніж протягом десяти років) та збільшено ліміт можливого перевищення площі предмета іпотеки з 20% – до 40% від нормативної площі, яка сплачується позичальником самостійно.

На сьогодні у програмі «Доступна іпотека 7%» беруть участь 20 уповноважених банків. Банки, що долучилися до держпрограми, продовжують удосконалювати власні процедури іпотечного кредитування згідно з оновленими умовами Програми, розробляють інформаційні матеріали для потенційних позичальників, проводять навчання персоналу тощо.

Звертаємо увагу потенційних позичальників, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Нагадаємо, що запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся у березні на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.

З переліком уповноважених банків можна ознайомитись на сайті Фонду Розвитку Підприємництва (ФРП).

Міністерство фінансів України