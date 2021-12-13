13. 12. 2021
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«40% дорослих українців вже отримали повний курс щеплення» – Віктор Ляшко

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Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час ранкового брифінгу.

«За минулий тиждень до лікарень із діагнозом COVID-19 потрапили 15 676 українців, 85% з них – це ті, хто не отримав бодай одну дозу вакцини проти COVID-19.  Вакцинація – це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Не нехтуйте ним. Зробіть щеплення проти ковід при першій нагоді. Вакцина є в Україні, вона доступна в кабінетах щеплень та в центрах масової вакцинації», наголосив міністр.

Наразі 40% дорослих українців, а саме 12 мільйонів 457 тисяч вже отримали повний курс щеплення. Досягнувши цієї позначки Україна виконала цільовий орієнтир, встановлений Всесвітньою організацією охорони здоров’я 40% вакцинованого населення в 2021 році.

Загалом із початку року в Україну вже надійшло 36 мільйонів 781 тисяча доз вакцини від COVID-19. Завдяки наявності вакцин та можливості їх вибору вже зроблено 26 мільйонів 589 тисяч щеплень.

Також, як зазначив міністр, у державному бюджеті на закупівлю вакцин передбачено 2 мільярди 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 10 грудня 2021 року Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 50 мільйонів євро, що профінансують закупівлю необхідних вакцин від COVID-19.

МОЗ України

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