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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.12.21)

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За добу 13 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 718 836 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 174 401

отримали одну дозу, усього

14174399

отримали дві дози, усього

12 544 437

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4649435

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

5986656

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1604391

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1426052

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

129742

отримали одну дозу, усього

42956

отримали дві дози, усього

86786

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

43984

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

65237

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13612

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

6909

Щеплення проводилось 820 мобільними бригадами з імунізації 3 333 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1123
  • летальних випадків –

387
  • одужало (особи) –

27130

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

62044
  • методом ПЛР —

27241
  • методом ІФА —

7488
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

27315

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3570448
  • одужало (особи) –

3233009
  • летальних випадків –

91602
  • проведено ПЛР-тестувань –

16333417

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3570448

7283

91602

387

3233009

27130

245837

645,5

м. Київ

314771

1066

7902

21

289067

3037

17802

600,4

Вінницька

109028

100

2916

13

92916

909

13196

857,3

Волинська

99937

365

2087

10

92434

1605

5416

525,7

Дніпропетровська

238751

299

8466

30

222570

1884

7715

243,8

Донецька

162021

541

4910

26

149961

830

7150

380,7

Житомирська

137908

37

3138

10

129124

1051

5646

469,1

Закарпатська

84478

273

2183

9

72846

611

9449

754,3

Запорізька

177625

405

4938

27

159802

1768

12885

767,0

Івано-Франківська

124562

164

2991

12

109474

683

12097

886,0

Київська

180455

374

4442

13

160785

806

15228

854,6

Кіровоградська

31640

153

1363

12

25887

263

4390

472,9

Луганська

58723

144

2097

10

52939

251

3687

548,4

Львівська

215373

169

5770

10

198201

1373

11402

454,9

Миколаївська

112555

309

3158

8

104389

738

5008

448,9

Одеська

235415

404

5415

21

197239

2249

32761

1380,1

Полтавська

134098

751

3483

25

119158

1336

11457

829,4

Рівненська

124744

246

2171

10

116789

915

5784

502,4

Сумська

128540

144

2719

18

120677

727

5144

483,9

Тернопільська

105003

85

2033

8

97672

384

5298

511,4

Харківська

239679

177

6056

23

220253

1188

13370

504,6

Херсонська

77765

21

2616

14

66411

1126

8738

853,4

Хмельницька

142747

234

3154

25

132127

616

7466

596,9

Черкаська

124727

602

2413

21

110928

1342

11386

959,3

Чернівецька

117618

90

2919

4

109530

531

5169

574,5

Чернігівська

92285

130

2262

7

81830

907

8193

830,8
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