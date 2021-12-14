Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.12.21)

За добу 13 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 718 836 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 174 401 отримали одну дозу, усього 14174399 отримали дві дози, усього 12 544 437 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4649435 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 5986656 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1604391 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1426052 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 129742 отримали одну дозу, усього 42956 отримали дві дози, усього 86786 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 43984 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 65237 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13612 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 6909

Щеплення проводилось 820 мобільними бригадами з імунізації 3 333 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1123 летальних випадків – 387 одужало (особи) – 27130 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62044 методом ПЛР — 27241 методом ІФА — 7488 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 27315 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3570448 одужало (особи) – 3233009 летальних випадків – 91602 проведено ПЛР-тестувань – 16333417

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України