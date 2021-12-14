Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (14.12.21)

За добу 13 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 566, медпрацівників – 134).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 718 836 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 174 401
|
отримали одну дозу, усього
|
14174399
|
отримали дві дози, усього
|
12 544 437
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4649435
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
5986656
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1604391
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1426052
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
129742
|
отримали одну дозу, усього
|
42956
|
отримали дві дози, усього
|
86786
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
43984
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
65237
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13612
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
6909
Щеплення проводилось 820 мобільними бригадами з імунізації 3 333 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1123
|
|
387
|
|
27130
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
62044
|
|
27241
|
|
7488
|
|
27315
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3570448
|
|
3233009
|
|
91602
|
|
16333417
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3570448
|
7283
|
91602
|
387
|
3233009
|
27130
|
245837
|
645,5
|
м. Київ
|
314771
|
1066
|
7902
|
21
|
289067
|
3037
|
17802
|
600,4
|
Вінницька
|
109028
|
100
|
2916
|
13
|
92916
|
909
|
13196
|
857,3
|
Волинська
|
99937
|
365
|
2087
|
10
|
92434
|
1605
|
5416
|
525,7
|
Дніпропетровська
|
238751
|
299
|
8466
|
30
|
222570
|
1884
|
7715
|
243,8
|
Донецька
|
162021
|
541
|
4910
|
26
|
149961
|
830
|
7150
|
380,7
|
Житомирська
|
137908
|
37
|
3138
|
10
|
129124
|
1051
|
5646
|
469,1
|
Закарпатська
|
84478
|
273
|
2183
|
9
|
72846
|
611
|
9449
|
754,3
|
Запорізька
|
177625
|
405
|
4938
|
27
|
159802
|
1768
|
12885
|
767,0
|
Івано-Франківська
|
124562
|
164
|
2991
|
12
|
109474
|
683
|
12097
|
886,0
|
Київська
|
180455
|
374
|
4442
|
13
|
160785
|
806
|
15228
|
854,6
|
Кіровоградська
|
31640
|
153
|
1363
|
12
|
25887
|
263
|
4390
|
472,9
|
Луганська
|
58723
|
144
|
2097
|
10
|
52939
|
251
|
3687
|
548,4
|
Львівська
|
215373
|
169
|
5770
|
10
|
198201
|
1373
|
11402
|
454,9
|
Миколаївська
|
112555
|
309
|
3158
|
8
|
104389
|
738
|
5008
|
448,9
|
Одеська
|
235415
|
404
|
5415
|
21
|
197239
|
2249
|
32761
|
1380,1
|
Полтавська
|
134098
|
751
|
3483
|
25
|
119158
|
1336
|
11457
|
829,4
|
Рівненська
|
124744
|
246
|
2171
|
10
|
116789
|
915
|
5784
|
502,4
|
Сумська
|
128540
|
144
|
2719
|
18
|
120677
|
727
|
5144
|
483,9
|
Тернопільська
|
105003
|
85
|
2033
|
8
|
97672
|
384
|
5298
|
511,4
|
Харківська
|
239679
|
177
|
6056
|
23
|
220253
|
1188
|
13370
|
504,6
|
Херсонська
|
77765
|
21
|
2616
|
14
|
66411
|
1126
|
8738
|
853,4
|
Хмельницька
|
142747
|
234
|
3154
|
25
|
132127
|
616
|
7466
|
596,9
|
Черкаська
|
124727
|
602
|
2413
|
21
|
110928
|
1342
|
11386
|
959,3
|
Чернівецька
|
117618
|
90
|
2919
|
4
|
109530
|
531
|
5169
|
574,5
|
Чернігівська
|
92285
|
130
|
2262
|
7
|
81830
|
907
|
8193
|
830,8