Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.12.21)

За добу 14 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 707, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 861 757 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 221 538 отримали одну дозу, усього 14221536 отримали дві дози, усього 12 640 221 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4665888 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6013320 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1606063 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1428400 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 142921 отримали одну дозу, усього 47137 отримали дві дози, усього 95784 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 51102 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 66534 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 15139 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 10146

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації 3 341 пунктом щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2280 летальних випадків – 356 одужало (особи) – 26307 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79090 методом ПЛР — 38008 методом ІФА — 8984 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32098 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3578557 одужало (особи) – 3259316 летальних випадків – 91958 проведено ПЛР-тестувань – 16371425

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України