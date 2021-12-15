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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (15.12.21)

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За добу 14 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 109 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 707, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 26 861 757 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 221 538

отримали одну дозу, усього

14221536

отримали дві дози, усього

12 640 221

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4665888

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6013320

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1606063

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1428400

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

142921

отримали одну дозу, усього

47137

отримали дві дози, усього

95784

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

51102

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

66534

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

15139

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

10146

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації 3 341 пунктом щеплення та 457 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2280
  • летальних випадків –

356
  • одужало (особи) –

26307

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79090
  • методом ПЛР —

38008
  • методом ІФА —

8984
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32098

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3578557
  • одужало (особи) –

3259316
  • летальних випадків –

91958
  • проведено ПЛР-тестувань –

16371425

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3578557

8109

91958

356

3259316

26307

227283

596,8

м. Київ

316018

1247

7925

23

290843

1776

17250

581,8

Вінницька

109381

353

2929

13

93776

860

12676

823,5

Волинська

100339

402

2107

20

93220

786

5012

486,5

Дніпропетровська

239018

267

8495

29

223925

1355

6598

208,5

Донецька

162446

425

4936

26

150379

418

7131

379,7

Житомирська

138041

133

3148

10

129600

476

5293

439,7

Закарпатська

84793

315

2197

14

73034

188

9562

763,3

Запорізька

178081

456

4959

21

162122

2320

11000

654,8

Івано-Франківська

124721

159

3002

11

110596

1122

11123

814,7

Київська

180842

387

4468

26

161942

1157

14432

809,9

Кіровоградська

31779

139

1373

10

26107

220

4299

463,1

Луганська

58877

154

2107

10

53683

744

3087

459,1

Львівська

215646

273

5782

12

199101

900

10763

429,4

Миколаївська

112883

328

3171

13

105133

744

4579

410,4

Одеська

235779

364

5419

4

202548

5309

27812

1171,6

Полтавська

134666

568

3499

16

120516

1358

10651

771,0

Рівненська

125041

297

2178

7

117411

622

5452

473,6

Сумська

128731

191

2727

8

120969

292

5035

473,7

Тернопільська

105174

171

2033

0

98107

435

5034

486,0

Харківська

240025

346

6081

25

221402

1149

12542

473,4

Херсонська

77920

155

2620

4

67300

889

8000

781,4

Хмельницька

143107

360

3169

15

132838

711

7100

567,6

Черкаська

125121

394

2431

18

112079

1151

10611

894,0

Чернівецька

117722

104

2926

7

110016

486

4780

531,3

Чернігівська

92406

121

2276

14

82669

839

7461

756,5
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