Уряд виділив 210 млн грн на закупівлю рентген-апаратів для лікарень

Кабінет Міністрів України виділив кошти для закупівлі 84 рентген-апаратів закладам охорони здоров’я. Йдеться про регіональні медичні заклади, які залучені до заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Уряду 15 грудня.

На закупівлю апаратів виділили 210 млн гривень. Кошти перерозподілять у межах субвенції місцевим бюджетам. Таким чином, лікарні в регіонах зможуть отримати нове діагностичне обладнання.

Міністерство охорони здоров'я України