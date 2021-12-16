Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.12.21)

За добу 15 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 004 683 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 269 057
|
отримали одну дозу, усього
|
14269055
|
отримали дві дози, усього
|
12 735 628
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4681366
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6040784
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1607694
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1431346
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
142926
|
отримали одну дозу, усього
|
47519
|
отримали дві дози, усього
|
95407
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
0
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
48965
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
67054
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
13836
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
13071
Щеплення проводилось 830 мобільними бригадами з імунізації 3 362 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2089
|
|
355
|
|
25499
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
74231
|
|
34486
|
|
8546
|
|
31199
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3588147
|
|
3284815
|
|
92313
|
|
16405911
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3588147
|
9590
|
92313
|
355
|
3284815
|
25499
|
211019
|
554,1
|
м. Київ
|
317496
|
1478
|
7953
|
28
|
293596
|
2753
|
15947
|
537,8
|
Вінницька
|
109686
|
305
|
2935
|
6
|
94491
|
715
|
12260
|
796,5
|
Волинська
|
100758
|
419
|
2114
|
7
|
94042
|
822
|
4602
|
446,7
|
Дніпропетровська
|
239404
|
386
|
8536
|
41
|
225295
|
1370
|
5573
|
176,1
|
Донецька
|
162919
|
473
|
4953
|
17
|
150794
|
415
|
7172
|
381,9
|
Житомирська
|
138366
|
325
|
3155
|
7
|
130167
|
567
|
5044
|
419,1
|
Закарпатська
|
85220
|
427
|
2212
|
15
|
73402
|
368
|
9606
|
766,8
|
Запорізька
|
178610
|
529
|
4978
|
19
|
163896
|
1774
|
9736
|
579,6
|
Івано-Франківська
|
125039
|
318
|
3008
|
6
|
111787
|
1191
|
10244
|
750,3
|
Київська
|
181239
|
397
|
4493
|
25
|
163113
|
1171
|
13633
|
765,1
|
Кіровоградська
|
31935
|
156
|
1383
|
10
|
26332
|
225
|
4220
|
454,6
|
Луганська
|
58960
|
83
|
2118
|
11
|
54351
|
668
|
2491
|
370,5
|
Львівська
|
216131
|
485
|
5799
|
17
|
200092
|
991
|
10240
|
408,5
|
Миколаївська
|
113180
|
297
|
3186
|
15
|
105600
|
467
|
4394
|
393,8
|
Одеська
|
236179
|
400
|
5430
|
11
|
206511
|
3963
|
24238
|
1021,1
|
Полтавська
|
135308
|
642
|
3520
|
21
|
121511
|
995
|
10277
|
744,0
|
Рівненська
|
125311
|
270
|
2186
|
8
|
118347
|
936
|
4778
|
415,0
|
Сумська
|
128962
|
231
|
2737
|
10
|
121478
|
509
|
4747
|
446,6
|
Тернопільська
|
105442
|
268
|
2037
|
4
|
98556
|
449
|
4849
|
468,1
|
Харківська
|
240339
|
314
|
6106
|
25
|
222098
|
696
|
12135
|
458,0
|
Херсонська
|
78063
|
143
|
2626
|
6
|
68537
|
1237
|
6900
|
673,9
|
Хмельницька
|
143505
|
398
|
3181
|
12
|
133728
|
890
|
6596
|
527,3
|
Черкаська
|
125513
|
392
|
2447
|
16
|
113044
|
965
|
10022
|
844,4
|
Чернівецька
|
117844
|
122
|
2936
|
10
|
110511
|
495
|
4397
|
488,7
|
Чернігівська
|
92738
|
332
|
2284
|
8
|
83536
|
867
|
6918
|
701,5