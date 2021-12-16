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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.12.21)

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За добу 15 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 004 683 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 269 057

отримали одну дозу, усього

14269055

отримали дві дози, усього

12 735 628

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4681366

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6040784

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1607694

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1431346

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

142926

отримали одну дозу, усього

47519

отримали дві дози, усього

95407

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

48965

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

67054

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

13836

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

13071

Щеплення проводилось 830 мобільними бригадами з імунізації 3 362 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2089
  • летальних випадків –

355
  • одужало (особи) –

25499

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

74231
  • методом ПЛР —

34486
  • методом ІФА —

8546
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31199

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3588147
  • одужало (особи) –

3284815
  • летальних випадків –

92313
  • проведено ПЛР-тестувань –

16405911

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3588147

9590

92313

355

3284815

25499

211019

554,1

м. Київ

317496

1478

7953

28

293596

2753

15947

537,8

Вінницька

109686

305

2935

6

94491

715

12260

796,5

Волинська

100758

419

2114

7

94042

822

4602

446,7

Дніпропетровська

239404

386

8536

41

225295

1370

5573

176,1

Донецька

162919

473

4953

17

150794

415

7172

381,9

Житомирська

138366

325

3155

7

130167

567

5044

419,1

Закарпатська

85220

427

2212

15

73402

368

9606

766,8

Запорізька

178610

529

4978

19

163896

1774

9736

579,6

Івано-Франківська

125039

318

3008

6

111787

1191

10244

750,3

Київська

181239

397

4493

25

163113

1171

13633

765,1

Кіровоградська

31935

156

1383

10

26332

225

4220

454,6

Луганська

58960

83

2118

11

54351

668

2491

370,5

Львівська

216131

485

5799

17

200092

991

10240

408,5

Миколаївська

113180

297

3186

15

105600

467

4394

393,8

Одеська

236179

400

5430

11

206511

3963

24238

1021,1

Полтавська

135308

642

3520

21

121511

995

10277

744,0

Рівненська

125311

270

2186

8

118347

936

4778

415,0

Сумська

128962

231

2737

10

121478

509

4747

446,6

Тернопільська

105442

268

2037

4

98556

449

4849

468,1

Харківська

240339

314

6106

25

222098

696

12135

458,0

Херсонська

78063

143

2626

6

68537

1237

6900

673,9

Хмельницька

143505

398

3181

12

133728

890

6596

527,3

Черкаська

125513

392

2447

16

113044

965

10022

844,4

Чернівецька

117844

122

2936

10

110511

495

4397

488,7

Чернігівська

92738

332

2284

8

83536

867

6918

701,5
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