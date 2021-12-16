Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (16.12.21)

За добу 15 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 9 590 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 864, медпрацівників – 115).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 004 683 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 269 057 отримали одну дозу, усього 14269055 отримали дві дози, усього 12 735 628 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4681366 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6040784 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1607694 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1431346 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 142926 отримали одну дозу, усього 47519 отримали дві дози, усього 95407 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 48965 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 67054 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 13836 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 13071

Щеплення проводилось 830 мобільними бригадами з імунізації 3 362 пунктами щеплення та 464 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2089 летальних випадків – 355 одужало (особи) – 25499 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 74231 методом ПЛР — 34486 методом ІФА — 8546 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31199 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3588147 одужало (особи) – 3284815 летальних випадків – 92313 проведено ПЛР-тестувань – 16405911

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України