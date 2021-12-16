МОЗ і бізнес розпочали діалог щодо Стратегії охорони здоров’я 2030

МОЗ продовжує підготовку проєкту Стратегії розвитку сфери охорони здоров’я 2030. Для доопрацювання комплексного документа Міністерство проводить публічні консультації з громадськістю за сприяння Національного Демократичного Інституту, Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ та Інституту «Республіка». В межах публічних консультацій організовуються зустрічі з усіма стейкхолдерами, долученими до сфери медицини: громадськими експертами. лікарями, пацієнтами, науковцями, представниками влади тощо.

15 грудня свої пропозиції та ідеї щодо покращення якості сфери охорони здоров’я надавали представники українського медичного бізнесу.

Мета впровадження нової Стратегії МОЗ — сприяти здоровому добробуту громадян через забезпечення справедливого доступу до якості медичних послуг і побудови стійких систем охорони здоров’я.

“Сьогодні, на етапі формування Стратегії, ми хочемо почути вашу думку, ваше бачення. Ціль нашої зустрічі – спробувати подумати над ключовими напрямами по взаємодії МОЗу та бізнесу”. – пояснив модератор заходу, координатор кампаній Інституту «Республіка» Віталій Гліжинський.

Роман Ланський, радник Міністра охорони здоров’я з питань цифровізації пояснив, що Стратегія вперше висвітлить конкретні цінності та візію замість констатації програмних документів:

“Стратегія 2015-2020 років окреслила основні напрями реформи системи охорони здоров’я, оновлена Стратегія має працювати в тому ж векторі. Цей документ про рівний доступ до ліків, оновлену якість медичних послуг, захист медпрацівників. Ми вперше починаємо говорити про Стратегію, як візійну річ, а не ухвалення умовних документів”. “Ми маємо досягти спільної згоди на ті питання, відповіді яких актуальні як для держави, так і для бізнесу”. – додав радник глави МОЗ.

Нагадаємо, що Міністерство виділило такі ключові пріоритети у своїй 10-річній Стратегії:

Врядування у сфері охорони здоров’я Універсальне охоплення послугами охорони здоров’я Громадське здоров’я, готовність та реагування на надзвичайні ситуації Залученість людей та громад Кадрові ресурси системи охорони здоров’я (КРОЗ)

Під час експертного обговорення надійшли пропозиції щодо розширення пулу ключових пріоритетів Стратегії, оцінка залученості українського фармацевтичного бізнесу до системи Євросоюзу та чіткі межі фінансування сектору державою та бізнесом.

Представники бізнесу висловили свої сподівання, що Стратегія працюватиме не лише як програмний документ, але також буде використовуватися належним чином, з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін та зрозумілим KPI”.

Підготовані під час публічних консультацій рекомендації будуть передані Міністерству для врахування в у Стратегії та будуть опубліковані в загальному звіті за підсумками зустрічей.

Нагадаємо, раніше відбулися публічні консультації щодо універсального охоплення послугами охорони здоров’я, громадського здоров’я, врядування та кадрових ресурсів системи охорони здоров’я.

Проведення публічних консультацій стало можливим завдяки щедрій підтримці британського народу, наданій через Управління закордонних справ, Співдружності та розвитку.

МОЗ України