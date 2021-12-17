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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.12.21)

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За добу 16 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 137 674 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 312 996

отримали одну дозу, усього

14312994

отримали дві дози, усього

12 824 666

отримали додаткову дозу, усього

14

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4694871

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6066246

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1609337

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1434675

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

132 991

отримали одну дозу, усього

43939

отримали дві дози, усього

89038

отримали додаткову дозу, усього

14

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

44318

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

62028

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

11666

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

14979

Щеплення проводилось 869 мобільними бригадами з імунізації 3 338 пунктами щеплення та 463 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2028
  • летальних випадків –

328
  • одужало (особи) –

21650

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

77707
  • методом ПЛР —

33652
  • методом ІФА —

7824
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36231

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3597046
  • одужало (особи) –

3306465
  • летальних випадків –

92641
  • проведено ПЛР-тестувань –

16439563

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3597046

8899

92641

328

3306465

21650

197940

519,7

м. Київ

318881

1385

7967

14

295847

2251

15067

508,2

Вінницька

110020

334

2945

10

95176

685

11899

773,0

Волинська

101170

412

2119

5

94768

726

4283

415,8

Дніпропетровська

239759

355

8574

38

225728

433

5457

172,5

Донецька

163483

564

4980

27

151376

582

7127

379,5

Житомирська

138584

218

3162

7

130821

654

4601

382,3

Закарпатська

85507

287

2222

10

73955

553

9330

744,8

Запорізька

179169

559

4998

20

165810

1914

8361

497,7

Івано-Франківська

125232

193

3014

6

112607

820

9611

703,9

Київська

181631

392

4516

23

164500

1387

12615

708,0

Кіровоградська

32065

130

1394

11

26559

227

4112

443,0

Луганська

59053

93

2136

18

54622

271

2295

341,3

Львівська

216532

401

5818

19

201010

918

9704

387,1

Миколаївська

113512

332

3193

7

106140

540

4179

374,6

Одеська

236735

556

5442

12

209648

3137

21645

911,8

Полтавська

135835

527

3532

12

122226

715

10077

729,5

Рівненська

125575

264

2191

5

119207

860

4177

362,8

Сумська

129201

239

2742

5

121809

331

4650

437,4

Тернопільська

105640

198

2043

6

98982

426

4615

445,5

Харківська

240633

294

6125

19

222610

512

11898

449,1

Херсонська

78143

80

2631

5

69645

1108

5867

573,0

Хмельницька

143872

367

3190

9

134324

596

6358

508,3

Черкаська

125831

318

2464

17

113970

926

9397

791,8

Чернівецька

117995

151

2945

9

111140

629

3910

434,6

Чернігівська

92988

250

2298

14

83985

449

6705

679,9
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