Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.12.21)

За добу 16 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 137 674 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 312 996
|
отримали одну дозу, усього
|
14312994
|
отримали дві дози, усього
|
12 824 666
|
отримали додаткову дозу, усього
|
14
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4694871
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6066246
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1609337
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1434675
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
132 991
|
отримали одну дозу, усього
|
43939
|
отримали дві дози, усього
|
89038
|
отримали додаткову дозу, усього
|
14
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
44318
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
62028
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
11666
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
14979
Щеплення проводилось 869 мобільними бригадами з імунізації 3 338 пунктами щеплення та 463 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2028
|
|
328
|
|
21650
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
77707
|
|
33652
|
|
7824
|
|
36231
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3597046
|
|
3306465
|
|
92641
|
|
16439563
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3597046
|
8899
|
92641
|
328
|
3306465
|
21650
|
197940
|
519,7
|
м. Київ
|
318881
|
1385
|
7967
|
14
|
295847
|
2251
|
15067
|
508,2
|
Вінницька
|
110020
|
334
|
2945
|
10
|
95176
|
685
|
11899
|
773,0
|
Волинська
|
101170
|
412
|
2119
|
5
|
94768
|
726
|
4283
|
415,8
|
Дніпропетровська
|
239759
|
355
|
8574
|
38
|
225728
|
433
|
5457
|
172,5
|
Донецька
|
163483
|
564
|
4980
|
27
|
151376
|
582
|
7127
|
379,5
|
Житомирська
|
138584
|
218
|
3162
|
7
|
130821
|
654
|
4601
|
382,3
|
Закарпатська
|
85507
|
287
|
2222
|
10
|
73955
|
553
|
9330
|
744,8
|
Запорізька
|
179169
|
559
|
4998
|
20
|
165810
|
1914
|
8361
|
497,7
|
Івано-Франківська
|
125232
|
193
|
3014
|
6
|
112607
|
820
|
9611
|
703,9
|
Київська
|
181631
|
392
|
4516
|
23
|
164500
|
1387
|
12615
|
708,0
|
Кіровоградська
|
32065
|
130
|
1394
|
11
|
26559
|
227
|
4112
|
443,0
|
Луганська
|
59053
|
93
|
2136
|
18
|
54622
|
271
|
2295
|
341,3
|
Львівська
|
216532
|
401
|
5818
|
19
|
201010
|
918
|
9704
|
387,1
|
Миколаївська
|
113512
|
332
|
3193
|
7
|
106140
|
540
|
4179
|
374,6
|
Одеська
|
236735
|
556
|
5442
|
12
|
209648
|
3137
|
21645
|
911,8
|
Полтавська
|
135835
|
527
|
3532
|
12
|
122226
|
715
|
10077
|
729,5
|
Рівненська
|
125575
|
264
|
2191
|
5
|
119207
|
860
|
4177
|
362,8
|
Сумська
|
129201
|
239
|
2742
|
5
|
121809
|
331
|
4650
|
437,4
|
Тернопільська
|
105640
|
198
|
2043
|
6
|
98982
|
426
|
4615
|
445,5
|
Харківська
|
240633
|
294
|
6125
|
19
|
222610
|
512
|
11898
|
449,1
|
Херсонська
|
78143
|
80
|
2631
|
5
|
69645
|
1108
|
5867
|
573,0
|
Хмельницька
|
143872
|
367
|
3190
|
9
|
134324
|
596
|
6358
|
508,3
|
Черкаська
|
125831
|
318
|
2464
|
17
|
113970
|
926
|
9397
|
791,8
|
Чернівецька
|
117995
|
151
|
2945
|
9
|
111140
|
629
|
3910
|
434,6
|
Чернігівська
|
92988
|
250
|
2298
|
14
|
83985
|
449
|
6705
|
679,9