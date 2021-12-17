Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (17.12.21)

За добу 16 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 8 899 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 98).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 137 674 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 312 996 отримали одну дозу, усього 14312994 отримали дві дози, усього 12 824 666 отримали додаткову дозу, усього 14 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4694871 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6066246 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1609337 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1434675 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 132 991 отримали одну дозу, усього 43939 отримали дві дози, усього 89038 отримали додаткову дозу, усього 14 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 44318 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 62028 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 11666 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 14979

Щеплення проводилось 869 мобільними бригадами з імунізації 3 338 пунктами щеплення та 463 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2028 летальних випадків – 328 одужало (особи) – 21650 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 77707 методом ПЛР — 33652 методом ІФА — 7824 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36231 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3597046 одужало (особи) – 3306465 летальних випадків – 92641 проведено ПЛР-тестувань – 16439563

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України