17. 12. 2021
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МОЗ підписало угоду на закупівлю препарату «Молнупіравір» для лікування COVID-19

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Кілька днів тому були законтрактовані 300 тисяч курсів нових противірусних препаратів у компанії Pfizer. Ще стільки ж курсів іншого препарату, «Молнупіравір», буде також закуплено коштом державного бюджету в іншої компанії, MSD. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. 

За словами міністра, планується закупити 300 тисяч курсів «Молнупіравіру» та застосовувати його для лікування ковіду у перші дні захворювання, щоб запобігти важкому перебігу хвороби.

«Молнупіравір» — це препарат, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу та знизити ризик важкого перебігу хвороби. Препарат — це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати”, — додає перший заступник міністра Олександр Комаріда.

Велика Британія уже зареєструвала цей препарат для використання, зокрема для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

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