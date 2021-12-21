Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.12.21)

За добу 17 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 503 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 274 636 щеплень..
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 355 540
|
отримали одну дозу, усього
|
14355538
|
отримали дві дози, усього
|
12919024
|
отримали додаткову дозу, усього
|
74
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4706609
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6092474
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1610763
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1437827
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
136962
|
отримали одну дозу, усього
|
42544
|
отримали дві дози, усього
|
94358
|
отримали додаткову дозу, усього
|
60
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
42707
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
66933
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
11208
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
16114
Щеплення проводилось 864 мобільними бригадами з імунізації 3 343 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2018
|
|
288
|
|
18534
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
78666
|
|
35092
|
|
7853
|
|
35721
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3604549
|
|
3324999
|
|
92929
|
|
16474655
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3604549
|
7503
|
92929
|
288
|
3324999
|
18534
|
186621
|
490,0
|
м. Київ
|
320276
|
1395
|
7986
|
19
|
297764
|
1917
|
14526
|
489,9
|
Вінницька
|
110246
|
226
|
2957
|
12
|
95834
|
658
|
11455
|
744,2
|
Волинська
|
101497
|
327
|
2127
|
8
|
95358
|
590
|
4012
|
389,5
|
Дніпропетровська
|
240078
|
319
|
8615
|
41
|
226345
|
617
|
5118
|
161,8
|
Донецька
|
163808
|
325
|
4987
|
7
|
152168
|
792
|
6653
|
354,3
|
Житомирська
|
138770
|
186
|
3173
|
11
|
131224
|
403
|
4373
|
363,3
|
Закарпатська
|
85767
|
260
|
2236
|
14
|
74333
|
378
|
9198
|
734,3
|
Запорізька
|
179544
|
375
|
5012
|
14
|
167316
|
1506
|
7216
|
429,6
|
Івано-Франківська
|
125454
|
222
|
3019
|
5
|
113208
|
601
|
9227
|
675,8
|
Київська
|
182021
|
390
|
4531
|
15
|
165677
|
1177
|
11813
|
662,9
|
Кіровоградська
|
32174
|
109
|
1403
|
9
|
26783
|
224
|
3988
|
429,6
|
Луганська
|
59125
|
72
|
2150
|
14
|
54975
|
353
|
2000
|
297,5
|
Львівська
|
216902
|
370
|
5827
|
9
|
201267
|
257
|
9808
|
391,3
|
Миколаївська
|
113735
|
223
|
3202
|
9
|
106587
|
447
|
3946
|
353,7
|
Одеська
|
237124
|
389
|
5450
|
8
|
211802
|
2154
|
19872
|
837,2
|
Полтавська
|
136278
|
443
|
3550
|
18
|
123040
|
814
|
9688
|
701,3
|
Рівненська
|
125772
|
197
|
2196
|
5
|
119704
|
497
|
3872
|
336,3
|
Сумська
|
129344
|
143
|
2746
|
4
|
122202
|
393
|
4396
|
413,5
|
Тернопільська
|
105815
|
175
|
2046
|
3
|
99376
|
394
|
4393
|
424,1
|
Харківська
|
240911
|
278
|
6140
|
15
|
223164
|
554
|
11607
|
438,1
|
Херсонська
|
78238
|
95
|
2632
|
1
|
71122
|
1477
|
4484
|
438,0
|
Хмельницька
|
144165
|
293
|
3205
|
15
|
135016
|
692
|
5944
|
475,2
|
Черкаська
|
126147
|
316
|
2475
|
11
|
114709
|
739
|
8963
|
755,2
|
Чернівецька
|
118173
|
178
|
2953
|
8
|
111707
|
567
|
3513
|
390,4
|
Чернігівська
|
93185
|
197
|
2311
|
13
|
84318
|
333
|
6556
|
664,8