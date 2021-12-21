Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.12.21)

За добу 17 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 503 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 274 636 щеплень..

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 355 540 отримали одну дозу, усього 14355538 отримали дві дози, усього 12919024 отримали додаткову дозу, усього 74 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4706609 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6092474 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1610763 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1437827 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 136962 отримали одну дозу, усього 42544 отримали дві дози, усього 94358 отримали додаткову дозу, усього 60 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 42707 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 66933 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 11208 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16114

Щеплення проводилось 864 мобільними бригадами з імунізації 3 343 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2018 летальних випадків – 288 одужало (особи) – 18534 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 78666 методом ПЛР — 35092 методом ІФА — 7853 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 35721 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3604549 одужало (особи) – 3324999 летальних випадків – 92929 проведено ПЛР-тестувань – 16474655

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України