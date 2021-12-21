21. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (18.12.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 17 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 503 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 674, медпрацівників – 154).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 274 636 щеплень..

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 355 540

отримали одну дозу, усього

14355538

отримали дві дози, усього

12919024

отримали додаткову дозу, усього

74

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4706609

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6092474

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1610763

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1437827

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

136962

отримали одну дозу, усього

42544

отримали дві дози, усього

94358

отримали додаткову дозу, усього

60

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

42707

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

66933

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

11208

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

16114

Щеплення проводилось 864 мобільними бригадами з імунізації 3 343 пунктами щеплення та 462 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2018
  • летальних випадків –

288
  • одужало (особи) –

18534

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

78666
  • методом ПЛР —

35092
  • методом ІФА —

7853
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

35721

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3604549
  • одужало (особи) –

3324999
  • летальних випадків –

92929
  • проведено ПЛР-тестувань –

16474655

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3604549

7503

92929

288

3324999

18534

186621

490,0

м. Київ

320276

1395

7986

19

297764

1917

14526

489,9

Вінницька

110246

226

2957

12

95834

658

11455

744,2

Волинська

101497

327

2127

8

95358

590

4012

389,5

Дніпропетровська

240078

319

8615

41

226345

617

5118

161,8

Донецька

163808

325

4987

7

152168

792

6653

354,3

Житомирська

138770

186

3173

11

131224

403

4373

363,3

Закарпатська

85767

260

2236

14

74333

378

9198

734,3

Запорізька

179544

375

5012

14

167316

1506

7216

429,6

Івано-Франківська

125454

222

3019

5

113208

601

9227

675,8

Київська

182021

390

4531

15

165677

1177

11813

662,9

Кіровоградська

32174

109

1403

9

26783

224

3988

429,6

Луганська

59125

72

2150

14

54975

353

2000

297,5

Львівська

216902

370

5827

9

201267

257

9808

391,3

Миколаївська

113735

223

3202

9

106587

447

3946

353,7

Одеська

237124

389

5450

8

211802

2154

19872

837,2

Полтавська

136278

443

3550

18

123040

814

9688

701,3

Рівненська

125772

197

2196

5

119704

497

3872

336,3

Сумська

129344

143

2746

4

122202

393

4396

413,5

Тернопільська

105815

175

2046

3

99376

394

4393

424,1

Харківська

240911

278

6140

15

223164

554

11607

438,1

Херсонська

78238

95

2632

1

71122

1477

4484

438,0

Хмельницька

144165

293

3205

15

135016

692

5944

475,2

Черкаська

126147

316

2475

11

114709

739

8963

755,2

Чернівецька

118173

178

2953

8

111707

567

3513

390,4

Чернігівська

93185

197

2311

13

84318

333

6556

664,8
Back to Top
Newer news items:
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    