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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.12.21)

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За добу 19 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 373 349 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 386 387

отримали одну дозу, усього

14386385

отримали дві дози, усього

12986872

отримали додаткову дозу, усього

92

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4714651

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6111458

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1611660

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1440751

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

36027

отримали одну дозу, усього

11041

отримали дві дози, усього

24986

отримали додаткову дозу, усього

0

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

9954

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

18550

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2237

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5286

Щеплення проводилось 495 мобільними бригадами з імунізації 2 432 пунктами щеплення та 459 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1241
  • летальних випадків –

157
  • одужало (особи) –

6690

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

26912
  • методом ПЛР —

10987
  • методом ІФА —

1690
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14235

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3610687
  • одужало (особи) –

3338555
  • летальних випадків –

93262
  • проведено ПЛР-тестувань –

16503941

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3610687

2536

93262

157

3338555

6690

178870

469,7

м. Київ

321147

497

8019

11

299228

683

13900

468,8

Вінницька

110460

69

2993

14

96294

319

11173

725,8

Волинська

101809

170

2131

2

95877

362

3801

369,0

Дніпропетровська

240364

50

8649

15

226729

122

4986

157,6

Донецька

164053

121

4994

4

152471

197

6588

350,8

Житомирська

139084

123

3182

7

131404

162

4498

373,7

Закарпатська

85947

65

2253

13

74926

356

8768

699,9

Запорізька

179819

110

5050

20

169437

1134

5332

317,4

Івано-Франківська

125689

101

3026

4

113426

114

9237

676,5

Київська

182416

121

4533

0

166324

100

11559

648,7

Кіровоградська

32347

74

1422

6

27021

180

3904

420,6

Луганська

59140

6

2151

0

54988

13

2001

297,6

Львівська

217247

124

5845

7

201895

268

9507

379,3

Миколаївська

113929

89

3216

5

106831

99

3882

348,0

Одеська

237350

63

5456

4

212672

668

19222

809,8

Полтавська

136473

56

3560

3

123117

8

9796

709,2

Рівненська

125942

51

2202

4

119758

22

3982

345,9

Сумська

129505

47

2749

2

122404

100

4352

409,4

Тернопільська

106073

98

2057

5

99772

209

4244

409,7

Харківська

241136

133

6172

14

224974

435

9990

377,1

Херсонська

78264

0

2637

2

71972

415

3655

357,0

Хмельницька

144425

77

3211

3

135262

225

5952

475,9

Черкаська

126372

132

2482

7

114987

190

8903

750,1

Чернівецька

118342

78

2960

4

112368

309

3014

335,0

Чернігівська

93354

81

2312

1

84418

0

6624

671,7
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