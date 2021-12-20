Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (20.12.21)

За добу 19 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 2 536 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 250, медпрацівників – 26).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 373 349 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 386 387 отримали одну дозу, усього 14386385 отримали дві дози, усього 12986872 отримали додаткову дозу, усього 92 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4714651 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6111458 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1611660 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1440751 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 36027 отримали одну дозу, усього 11041 отримали дві дози, усього 24986 отримали додаткову дозу, усього 0 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 9954 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 18550 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2237 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5286

Щеплення проводилось 495 мобільними бригадами з імунізації 2 432 пунктами щеплення та 459 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1241 летальних випадків – 157 одужало (особи) – 6690 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 26912 методом ПЛР — 10987 методом ІФА — 1690 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14235 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3610687 одужало (особи) – 3338555 летальних випадків – 93262 проведено ПЛР-тестувань – 16503941

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України