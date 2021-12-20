Відмова від пластику матиме позитивний вплив на здоров’я українців — Віктор Ляшко

20 грудня Кабінет Міністрів України встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Це сприятиме поступовому зменшенню обсягу їхнього використання, покращенню стану екологічної безпеки та в довгій перспективі — матиме позитивний вплив на здоров’я українців.

«Збільшення виробництва і використання пластику за останні 20 років спричинило ріст захворювань ендокринної системи від хімічних речовин, що містяться в ньому, це — так звані ендокринні руйнівники. До основних ендокринних руйнівників відносять стійкі органічні забруднювачі, більшість із яких наявні в пластику або в продуктах його розпаду», — пояснює міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За експертними оцінками, щороку кожен українець використовує майже 500 поліетиленових пакетів, водночас у країнах ЄС цей показник становить у середньому 90. Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6 %. У Європі рівень утилізації сягає 70 %.

Проєкт прийнятої постанови визначає таку вартість пакетів зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів:

2,00 грн — пакети без ручок і бокових складок;

2,50 грн — без ручок (з боковими складками); з ручками (без бокових складок);

3,00 грн — з ручками й боковими складками.

Довідка:

Проєкт постанови розроблений на виконання доручення Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля від 14.06.2021 відповідно до Закону України «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України».

Згідно з частиною першою статті 2 Закону забороняється розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг надтонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів); тонких пластикових пакетів (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів); оксорозкладних пластикових пакетів.

Частинами першою — третьою статті 3 Закону визначено, що розповсюдження пластикових пакетів здійснюється виключно на платній основі. Роздрібні ціни на пластикові пакети не можуть бути нижчими за мінімальні ціни, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Вимоги статті 3 не поширюються на біорозкладні пластикові пакети та надтонкі пластикові пакети шириною до 225 міліметрів (без бокових складок), глибиною до 345 міліметрів (з урахуванням бокових складок), довжиною до 450 міліметрів (з урахуванням ручок), що призначені для пакування та/або транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

МОЗ України