Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.12.21)

За добу 20 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 484 089 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14422443
|
отримали одну дозу, усього
|
14422441
|
13061477
|
отримали додаткову дозу, усього
|
171
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4723825
|
6134374
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1612809
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1443568
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
110740
|
отримали одну дозу, усього
|
36056
|
отримали дві дози, усього
|
74605
|
отримали додаткову дозу, усього
|
79
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
32947
|
54909
|
7207
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15677
Щеплення проводилось 801 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1061
|
|
346
|
|
18850
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
71319
|
|
28652
|
|
6594
|
|
36073
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3616716
|
|
3357405
|
|
93608
|
|
16532593
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3616716
|
6029
|
93608
|
346
|
3357405
|
18850
|
165703
|
3616716
|
м. Київ
|
322643
|
1496
|
8035
|
16
|
301296
|
2068
|
13312
|
322643
|
Вінницька
|
110607
|
147
|
3012
|
19
|
97096
|
802
|
10499
|
110607
|
Волинська
|
102088
|
279
|
2137
|
6
|
96523
|
646
|
3428
|
102088
|
Дніпропетровська
|
240482
|
118
|
8665
|
16
|
227083
|
354
|
4734
|
240482
|
Донецька
|
164466
|
413
|
5020
|
26
|
153264
|
793
|
6182
|
164466
|
Житомирська
|
139123
|
39
|
3192
|
10
|
132173
|
769
|
3758
|
139123
|
Закарпатська
|
86229
|
282
|
2263
|
10
|
75510
|
584
|
8456
|
86229
|
Запорізька
|
180163
|
344
|
5066
|
16
|
170359
|
922
|
4738
|
180163
|
Івано-Франківська
|
125769
|
80
|
3034
|
8
|
113947
|
521
|
8788
|
125769
|
Київська
|
182691
|
275
|
4546
|
13
|
167238
|
914
|
10907
|
182691
|
Кіровоградська
|
32399
|
52
|
1433
|
11
|
27307
|
286
|
3659
|
32399
|
Луганська
|
59248
|
108
|
2159
|
8
|
55294
|
306
|
1795
|
59248
|
Львівська
|
217444
|
197
|
5868
|
23
|
202583
|
688
|
8993
|
217444
|
Миколаївська
|
114094
|
165
|
3219
|
3
|
107152
|
321
|
3723
|
114094
|
Одеська
|
237492
|
142
|
5457
|
1
|
215660
|
2988
|
16375
|
237492
|
Полтавська
|
137075
|
602
|
3582
|
22
|
123751
|
634
|
9742
|
137075
|
Рівненська
|
126125
|
183
|
2216
|
14
|
120525
|
767
|
3384
|
126125
|
Сумська
|
129627
|
122
|
2765
|
16
|
122903
|
499
|
3959
|
129627
|
Тернопільська
|
106157
|
84
|
2062
|
5
|
100115
|
343
|
3980
|
106157
|
Харківська
|
241291
|
155
|
6198
|
26
|
225782
|
808
|
9311
|
241291
|
Херсонська
|
78296
|
32
|
2645
|
8
|
72350
|
378
|
3301
|
78296
|
Хмельницька
|
144661
|
236
|
3241
|
30
|
135867
|
605
|
5553
|
144661
|
Черкаська
|
126638
|
266
|
2494
|
12
|
115621
|
634
|
8523
|
126638
|
Чернівецька
|
118443
|
101
|
2963
|
3
|
112835
|
467
|
2645
|
118443
|
Чернігівська
|
93465
|
111
|
2336
|
24
|
85171
|
753
|
5958
|
93465