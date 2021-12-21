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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.12.21)

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За добу 20 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 484 089 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14422443

отримали одну дозу, усього

14422441

отримали дві дози, усього

13061477

отримали додаткову дозу, усього

171

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4723825

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6134374

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1612809

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1443568

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

110740

отримали одну дозу, усього

36056

отримали дві дози, усього

74605

отримали додаткову дозу, усього

79

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

32947

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

54909

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7207

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15677

Щеплення проводилось 801 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1061
  • летальних випадків –

346
  • одужало (особи) –

18850

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71319
  • методом ПЛР —

28652
  • методом ІФА —

6594
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36073

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3616716
  • одужало (особи) –

3357405
  • летальних випадків –

93608
  • проведено ПЛР-тестувань –

16532593

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3616716

6029

93608

346

3357405

18850

165703

3616716

м. Київ

322643

1496

8035

16

301296

2068

13312

322643

Вінницька

110607

147

3012

19

97096

802

10499

110607

Волинська

102088

279

2137

6

96523

646

3428

102088

Дніпропетровська

240482

118

8665

16

227083

354

4734

240482

Донецька

164466

413

5020

26

153264

793

6182

164466

Житомирська

139123

39

3192

10

132173

769

3758

139123

Закарпатська

86229

282

2263

10

75510

584

8456

86229

Запорізька

180163

344

5066

16

170359

922

4738

180163

Івано-Франківська

125769

80

3034

8

113947

521

8788

125769

Київська

182691

275

4546

13

167238

914

10907

182691

Кіровоградська

32399

52

1433

11

27307

286

3659

32399

Луганська

59248

108

2159

8

55294

306

1795

59248

Львівська

217444

197

5868

23

202583

688

8993

217444

Миколаївська

114094

165

3219

3

107152

321

3723

114094

Одеська

237492

142

5457

1

215660

2988

16375

237492

Полтавська

137075

602

3582

22

123751

634

9742

137075

Рівненська

126125

183

2216

14

120525

767

3384

126125

Сумська

129627

122

2765

16

122903

499

3959

129627

Тернопільська

106157

84

2062

5

100115

343

3980

106157

Харківська

241291

155

6198

26

225782

808

9311

241291

Херсонська

78296

32

2645

8

72350

378

3301

78296

Хмельницька

144661

236

3241

30

135867

605

5553

144661

Черкаська

126638

266

2494

12

115621

634

8523

126638

Чернівецька

118443

101

2963

3

112835

467

2645

118443

Чернігівська

93465

111

2336

24

85171

753

5958

93465
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