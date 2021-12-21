Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (21.12.21)

За добу 20 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 390, медпрацівників – 180).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 484 089 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14422443 отримали одну дозу, усього 14422441 отримали дві дози, усього 13061477 отримали додаткову дозу, усього 171 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4723825 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6134374 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1612809 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1443568 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 110740 отримали одну дозу, усього 36056 отримали дві дози, усього 74605 отримали додаткову дозу, усього 79 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32947 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 54909 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7207 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 15677

Щеплення проводилось 801 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 455 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1061 летальних випадків – 346 одужало (особи) – 18850 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71319 методом ПЛР — 28652 методом ІФА — 6594 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36073 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3616716 одужало (особи) – 3357405 летальних випадків – 93608 проведено ПЛР-тестувань – 16532593

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України