Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.12.21)

За добу 21 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 603 218 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 461 449
|
отримали одну дозу, усього
|
14 461 447
|
13141446
|
отримали додаткову дозу, усього
|
325
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4734089
|
6158900
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1614059
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1446534
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
119129
|
отримали одну дозу, усього
|
39006
|
отримали дві дози, усього
|
79969
|
отримали додаткову дозу, усього
|
154
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
36382
|
60570
|
7046
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15131
Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 364 пунктами щеплення та 453 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2 241
|
|
301
|
|
19494
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
81514
|
|
33856
|
|
7109
|
|
40549
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3623079
|
|
3376899
|
|
93909
|
|
16566449
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3623079
|
6363
|
93909
|
301
|
3376899
|
19494
|
152271
|
399,8
|
м. Київ
|
324046
|
1403
|
8057
|
22
|
303420
|
2124
|
12569
|
423,9
|
Вінницька
|
110858
|
251
|
3016
|
4
|
98239
|
1143
|
9603
|
623,9
|
Волинська
|
102464
|
376
|
2144
|
7
|
97235
|
712
|
3085
|
299,5
|
Дніпропетровська
|
240652
|
170
|
8686
|
21
|
227382
|
299
|
4584
|
144,9
|
Донецька
|
164828
|
362
|
5028
|
8
|
153650
|
386
|
6150
|
327,5
|
Житомирська
|
139243
|
120
|
3196
|
4
|
132481
|
308
|
3566
|
296,3
|
Закарпатська
|
86411
|
182
|
2272
|
9
|
75963
|
453
|
8176
|
652,7
|
Запорізька
|
180555
|
392
|
5086
|
20
|
171338
|
979
|
4131
|
245,9
|
Івано-Франківська
|
125927
|
158
|
3046
|
12
|
115528
|
1581
|
7353
|
538,5
|
Київська
|
183045
|
354
|
4568
|
22
|
168547
|
1309
|
9930
|
557,3
|
Кіровоградська
|
32494
|
95
|
1445
|
12
|
27569
|
262
|
3480
|
374,9
|
Луганська
|
59325
|
77
|
2165
|
6
|
55573
|
279
|
1587
|
236,0
|
Львівська
|
217610
|
166
|
5885
|
17
|
203211
|
628
|
8514
|
339,6
|
Миколаївська
|
114313
|
219
|
3227
|
8
|
107420
|
268
|
3666
|
328,6
|
Одеська
|
237646
|
154
|
5474
|
17
|
218514
|
2854
|
13658
|
575,4
|
Полтавська
|
137424
|
349
|
3604
|
22
|
124906
|
1155
|
8914
|
645,3
|
Рівненська
|
126369
|
244
|
2226
|
10
|
121040
|
515
|
3103
|
269,5
|
Сумська
|
129784
|
157
|
2774
|
9
|
123323
|
420
|
3687
|
346,8
|
Тернопільська
|
106287
|
130
|
2070
|
8
|
100482
|
367
|
3735
|
360,6
|
Харківська
|
241504
|
213
|
6213
|
15
|
226360
|
578
|
8931
|
337,1
|
Херсонська
|
78417
|
121
|
2650
|
5
|
72958
|
608
|
2809
|
274,4
|
Хмельницька
|
144844
|
183
|
3248
|
7
|
136444
|
577
|
5152
|
411,9
|
Черкаська
|
126947
|
309
|
2510
|
16
|
116546
|
925
|
7891
|
664,9
|
Чернівецька
|
118530
|
87
|
2972
|
9
|
113318
|
483
|
2240
|
249,0
|
Чернігівська
|
93556
|
91
|
2347
|
11
|
85452
|
281
|
5757
|
583,8