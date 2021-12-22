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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.12.21)

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За добу 21 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 603 218 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 461 449

отримали одну дозу, усього

14 461 447

отримали дві дози, усього

13141446

отримали додаткову дозу, усього

325

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4734089

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6158900

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1614059

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1446534

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

119129

отримали одну дозу, усього

39006

отримали дві дози, усього

79969

отримали додаткову дозу, усього

154

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

36382

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60570

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

7046

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15131

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 364 пунктами щеплення та 453 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2 241
  • летальних випадків –

301
  • одужало (особи) –

19494

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

81514
  • методом ПЛР —

33856
  • методом ІФА —

7109
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40549

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3623079
  • одужало (особи) –

3376899
  • летальних випадків –

93909
  • проведено ПЛР-тестувань –

16566449

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3623079

6363

93909

301

3376899

19494

152271

399,8

м. Київ

324046

1403

8057

22

303420

2124

12569

423,9

Вінницька

110858

251

3016

4

98239

1143

9603

623,9

Волинська

102464

376

2144

7

97235

712

3085

299,5

Дніпропетровська

240652

170

8686

21

227382

299

4584

144,9

Донецька

164828

362

5028

8

153650

386

6150

327,5

Житомирська

139243

120

3196

4

132481

308

3566

296,3

Закарпатська

86411

182

2272

9

75963

453

8176

652,7

Запорізька

180555

392

5086

20

171338

979

4131

245,9

Івано-Франківська

125927

158

3046

12

115528

1581

7353

538,5

Київська

183045

354

4568

22

168547

1309

9930

557,3

Кіровоградська

32494

95

1445

12

27569

262

3480

374,9

Луганська

59325

77

2165

6

55573

279

1587

236,0

Львівська

217610

166

5885

17

203211

628

8514

339,6

Миколаївська

114313

219

3227

8

107420

268

3666

328,6

Одеська

237646

154

5474

17

218514

2854

13658

575,4

Полтавська

137424

349

3604

22

124906

1155

8914

645,3

Рівненська

126369

244

2226

10

121040

515

3103

269,5

Сумська

129784

157

2774

9

123323

420

3687

346,8

Тернопільська

106287

130

2070

8

100482

367

3735

360,6

Харківська

241504

213

6213

15

226360

578

8931

337,1

Херсонська

78417

121

2650

5

72958

608

2809

274,4

Хмельницька

144844

183

3248

7

136444

577

5152

411,9

Черкаська

126947

309

2510

16

116546

925

7891

664,9

Чернівецька

118530

87

2972

9

113318

483

2240

249,0

Чернігівська

93556

91

2347

11

85452

281

5757

583,8
 
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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