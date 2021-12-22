Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (22.12.21)

За добу 21 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 363 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 534, медпрацівників – 208).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 603 218 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 461 449 отримали одну дозу, усього 14 461 447 отримали дві дози, усього 13141446 отримали додаткову дозу, усього 325 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4734089 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6158900 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1614059 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1446534 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 119129 отримали одну дозу, усього 39006 отримали дві дози, усього 79969 отримали додаткову дозу, усього 154 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 36382 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 60570 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 7046 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 15131

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 364 пунктами щеплення та 453 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2 241 летальних випадків – 301 одужало (особи) – 19494 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 81514 методом ПЛР — 33856 методом ІФА — 7109 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40549 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3623079 одужало (особи) – 3376899 летальних випадків – 93909 проведено ПЛР-тестувань – 16566449

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України