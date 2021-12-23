Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 22 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 720 661 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 500 520
|
отримали одну дозу, усього
|
14500518
|
13219547
|
отримали додаткову дозу, усього
|
596
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4743773
|
6183988
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1615243
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1449649
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117443
|
отримали одну дозу, усього
|
39071
|
отримали дві дози, усього
|
78101
|
отримали додаткову дозу, усього
|
271
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
33749
|
61182
|
6482
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
16030
Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 468 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1691
|
|
275
|
|
16521
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
70136
|
|
32402
|
|
6665
|
|
31069
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3630391
|
|
3393420
|
|
94184
|
|
16598851
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3630391
|
7312
|
94184
|
275
|
3393420
|
16521
|
142787
|
374,9
|
м. Київ
|
325257
|
1211
|
8069
|
12
|
305034
|
1614
|
12154
|
409,9
|
Вінницька
|
111059
|
201
|
3029
|
13
|
99285
|
1046
|
8745
|
568,1
|
Волинська
|
102685
|
221
|
2148
|
4
|
97524
|
289
|
3013
|
292,5
|
Дніпропетровська
|
240883
|
231
|
8707
|
21
|
227545
|
163
|
4631
|
146,4
|
Донецька
|
165359
|
531
|
5041
|
13
|
154439
|
789
|
5879
|
313,0
|
Житомирська
|
139486
|
243
|
3204
|
8
|
133023
|
542
|
3259
|
270,8
|
Закарпатська
|
86690
|
279
|
2283
|
11
|
76492
|
529
|
7915
|
631,8
|
Запорізька
|
180858
|
303
|
5105
|
19
|
172026
|
688
|
3727
|
221,9
|
Івано-Франківська
|
126225
|
298
|
3052
|
6
|
116437
|
909
|
6736
|
493,3
|
Київська
|
183400
|
355
|
4588
|
20
|
169975
|
1428
|
8837
|
495,9
|
Кіровоградська
|
32567
|
73
|
1458
|
13
|
27823
|
254
|
3286
|
354,0
|
Луганська
|
59384
|
59
|
2171
|
6
|
55720
|
147
|
1493
|
222,1
|
Львівська
|
218027
|
417
|
5900
|
15
|
203825
|
614
|
8302
|
331,2
|
Миколаївська
|
114511
|
198
|
3231
|
4
|
107602
|
182
|
3678
|
329,7
|
Одеська
|
237820
|
174
|
5488
|
14
|
220516
|
2002
|
11816
|
497,8
|
Полтавська
|
137919
|
495
|
3619
|
15
|
125830
|
924
|
8470
|
613,2
|
Рівненська
|
126577
|
208
|
2231
|
5
|
121657
|
617
|
2689
|
233,6
|
Сумська
|
130012
|
228
|
2781
|
7
|
123754
|
431
|
3477
|
327,1
|
Тернопільська
|
106533
|
246
|
2075
|
5
|
100795
|
313
|
3663
|
353,6
|
Харківська
|
241763
|
259
|
6231
|
18
|
226932
|
572
|
8600
|
324,6
|
Херсонська
|
78494
|
77
|
2656
|
6
|
73400
|
442
|
2438
|
238,1
|
Хмельницька
|
145231
|
387
|
3262
|
14
|
136954
|
510
|
5015
|
400,9
|
Черкаська
|
127170
|
223
|
2526
|
16
|
117213
|
667
|
7431
|
626,1
|
Чернівецька
|
118647
|
117
|
2976
|
4
|
113674
|
356
|
1997
|
221,9
|
Чернігівська
|
93834
|
278
|
2353
|
6
|
85945
|
493
|
5536
|
561,3