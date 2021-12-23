Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

За добу 22 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 720 661 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 500 520 отримали одну дозу, усього 14500518 отримали дві дози, усього 13219547 отримали додаткову дозу, усього 596 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4743773 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6183988 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1615243 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1449649 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 117443 отримали одну дозу, усього 39071 отримали дві дози, усього 78101 отримали додаткову дозу, усього 271 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 33749 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 61182 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 6482 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16030

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 468 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1691 летальних випадків – 275 одужало (особи) – 16521 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 70136 методом ПЛР — 32402 методом ІФА — 6665 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31069 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3630391 одужало (особи) – 3393420 летальних випадків – 94184 проведено ПЛР-тестувань – 16598851

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України