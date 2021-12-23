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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19

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За добу 22 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 312 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 585, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 720 661 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 500 520

отримали одну дозу, усього

14500518

отримали дві дози, усього

13219547

отримали додаткову дозу, усього

596

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4743773

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6183988

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1615243

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1449649

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117443

отримали одну дозу, усього

39071

отримали дві дози, усього

78101

отримали додаткову дозу, усього

271

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

33749

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

61182

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

6482

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

16030

Щеплення проводилось 843 мобільними бригадами з імунізації 3 356 пунктами щеплення та 468 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1691
  • летальних випадків –

275
  • одужало (особи) –

16521

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

70136
  • методом ПЛР —

32402
  • методом ІФА —

6665
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31069

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3630391
  • одужало (особи) –

3393420
  • летальних випадків –

94184
  • проведено ПЛР-тестувань –

16598851

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3630391

7312

94184

275

3393420

16521

142787

374,9

м. Київ

325257

1211

8069

12

305034

1614

12154

409,9

Вінницька

111059

201

3029

13

99285

1046

8745

568,1

Волинська

102685

221

2148

4

97524

289

3013

292,5

Дніпропетровська

240883

231

8707

21

227545

163

4631

146,4

Донецька

165359

531

5041

13

154439

789

5879

313,0

Житомирська

139486

243

3204

8

133023

542

3259

270,8

Закарпатська

86690

279

2283

11

76492

529

7915

631,8

Запорізька

180858

303

5105

19

172026

688

3727

221,9

Івано-Франківська

126225

298

3052

6

116437

909

6736

493,3

Київська

183400

355

4588

20

169975

1428

8837

495,9

Кіровоградська

32567

73

1458

13

27823

254

3286

354,0

Луганська

59384

59

2171

6

55720

147

1493

222,1

Львівська

218027

417

5900

15

203825

614

8302

331,2

Миколаївська

114511

198

3231

4

107602

182

3678

329,7

Одеська

237820

174

5488

14

220516

2002

11816

497,8

Полтавська

137919

495

3619

15

125830

924

8470

613,2

Рівненська

126577

208

2231

5

121657

617

2689

233,6

Сумська

130012

228

2781

7

123754

431

3477

327,1

Тернопільська

106533

246

2075

5

100795

313

3663

353,6

Харківська

241763

259

6231

18

226932

572

8600

324,6

Херсонська

78494

77

2656

6

73400

442

2438

238,1

Хмельницька

145231

387

3262

14

136954

510

5015

400,9

Черкаська

127170

223

2526

16

117213

667

7431

626,1

Чернівецька

118647

117

2976

4

113674

356

1997

221,9

Чернігівська

93834

278

2353

6

85945

493

5536

561,3
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