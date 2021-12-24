Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (24.12.21)

За добу 23 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 6 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 519, медпрацівників – 107).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 834 543 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14537066 отримали одну дозу, усього 14537064 отримали дві дози, усього 13296090 отримали додаткову дозу, усього 1389 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4752551 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6207141 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1616215 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1453292 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 113882 отримали одну дозу, усього 36546 отримали дві дози, усього 76543 отримали додаткову дозу, усього 793 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 32386 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 59699 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 5558 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16239

Щеплення проводилось 864 мобільними бригадами з імунізації 3 331 пунктами щеплення та 458 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1646 летальних випадків – 248 одужало (особи) – 14874 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 62971 методом ПЛР — 28013 методом ІФА — 5889 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 29069 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3637038 одужало (особи) – 3408294 летальних випадків – 94432 проведено ПЛР-тестувань – 16626864

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України