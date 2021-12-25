Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.12.21)

За добу 24 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 951 765 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14574571
|
отримали одну дозу, усього
|
14574569
|
13374911
|
отримали додаткову дозу, усього
|
1918
|
отримали бустерну дозу, усього
|
367
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4760859
|
6231443
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1617257
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1457145
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117222
|
отримали одну дозу, усього
|
37505
|
отримали дві дози, усього
|
78821
|
отримали додаткову дозу, усього
|
529
|
отримали бустерну дозу, усього
|
367
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
31015
|
64254
|
5573
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
16380
Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 353 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1689
|
|
268
|
|
15639
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
63855
|
|
29531
|
|
5477
|
|
28847
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3642314
|
|
3423933
|
|
94700
|
|
16656395
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3642314
|
5276
|
94700
|
268
|
3423933
|
15639
|
123681
|
324,7
|
м. Київ
|
327399
|
908
|
8098
|
14
|
307187
|
888
|
12114
|
408,6
|
Вінницька
|
111440
|
153
|
3047
|
10
|
100917
|
802
|
7476
|
485,7
|
Волинська
|
103103
|
203
|
2157
|
4
|
98732
|
395
|
2214
|
214,9
|
Дніпропетровська
|
241262
|
167
|
8751
|
19
|
228125
|
233
|
4386
|
138,6
|
Донецька
|
166342
|
390
|
5055
|
9
|
156029
|
621
|
5258
|
280,0
|
Житомирська
|
139741
|
117
|
3215
|
3
|
133724
|
316
|
2802
|
232,8
|
Закарпатська
|
87094
|
193
|
2314
|
20
|
77361
|
399
|
7419
|
592,2
|
Запорізька
|
181369
|
180
|
5144
|
21
|
173706
|
824
|
2519
|
150,0
|
Івано-Франківська
|
126572
|
177
|
3060
|
4
|
117618
|
815
|
5894
|
431,7
|
Київська
|
184140
|
362
|
4617
|
16
|
172215
|
1338
|
7308
|
410,1
|
Кіровоградська
|
32720
|
83
|
1479
|
10
|
28325
|
262
|
2916
|
314,1
|
Луганська
|
59496
|
55
|
2180
|
7
|
55944
|
109
|
1372
|
204,1
|
Львівська
|
218794
|
375
|
5927
|
12
|
205013
|
783
|
7854
|
313,3
|
Миколаївська
|
114842
|
127
|
3244
|
4
|
108218
|
353
|
3380
|
303,0
|
Одеська
|
238225
|
263
|
5510
|
9
|
222933
|
1160
|
9782
|
412,1
|
Полтавська
|
138638
|
308
|
3651
|
15
|
127860
|
920
|
7127
|
515,9
|
Рівненська
|
126894
|
113
|
2240
|
7
|
122611
|
485
|
2043
|
177,5
|
Сумська
|
130287
|
111
|
2795
|
7
|
124308
|
291
|
3184
|
299,5
|
Тернопільська
|
106842
|
121
|
2087
|
4
|
101280
|
210
|
3475
|
335,5
|
Харківська
|
242148
|
193
|
6256
|
12
|
228726
|
938
|
7166
|
270,5
|
Херсонська
|
78579
|
41
|
2664
|
4
|
74502
|
692
|
1413
|
138,0
|
Хмельницька
|
145748
|
218
|
3279
|
8
|
138075
|
304
|
4394
|
351,3
|
Черкаська
|
127572
|
166
|
2563
|
19
|
118143
|
387
|
6866
|
578,5
|
Чернівецька
|
118872
|
102
|
2982
|
1
|
114301
|
217
|
1589
|
176,6
|
Чернігівська
|
94195
|
150
|
2385
|
29
|
88080
|
1897
|
3730
|
378,2