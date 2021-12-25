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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.12.21)

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За добу 24 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 951 765 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14574571

отримали одну дозу, усього

14574569

отримали дві дози, усього

13374911

отримали додаткову дозу, усього

1918

отримали бустерну дозу, усього

367

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4760859

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6231443

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1617257

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1457145

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117222

отримали одну дозу, усього

37505

отримали дві дози, усього

78821

отримали додаткову дозу, усього

529

отримали бустерну дозу, усього

367

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

31015

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

64254

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

5573

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

16380

Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 353 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1689
  • летальних випадків –

268
  • одужало (особи) –

15639

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

63855
  • методом ПЛР —

29531
  • методом ІФА —

5477
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

28847

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3642314
  • одужало (особи) –

3423933
  • летальних випадків –

94700
  • проведено ПЛР-тестувань –

16656395

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3642314

5276

94700

268

3423933

15639

123681

324,7

м. Київ

327399

908

8098

14

307187

888

12114

408,6

Вінницька

111440

153

3047

10

100917

802

7476

485,7

Волинська

103103

203

2157

4

98732

395

2214

214,9

Дніпропетровська

241262

167

8751

19

228125

233

4386

138,6

Донецька

166342

390

5055

9

156029

621

5258

280,0

Житомирська

139741

117

3215

3

133724

316

2802

232,8

Закарпатська

87094

193

2314

20

77361

399

7419

592,2

Запорізька

181369

180

5144

21

173706

824

2519

150,0

Івано-Франківська

126572

177

3060

4

117618

815

5894

431,7

Київська

184140

362

4617

16

172215

1338

7308

410,1

Кіровоградська

32720

83

1479

10

28325

262

2916

314,1

Луганська

59496

55

2180

7

55944

109

1372

204,1

Львівська

218794

375

5927

12

205013

783

7854

313,3

Миколаївська

114842

127

3244

4

108218

353

3380

303,0

Одеська

238225

263

5510

9

222933

1160

9782

412,1

Полтавська

138638

308

3651

15

127860

920

7127

515,9

Рівненська

126894

113

2240

7

122611

485

2043

177,5

Сумська

130287

111

2795

7

124308

291

3184

299,5

Тернопільська

106842

121

2087

4

101280

210

3475

335,5

Харківська

242148

193

6256

12

228726

938

7166

270,5

Херсонська

78579

41

2664

4

74502

692

1413

138,0

Хмельницька

145748

218

3279

8

138075

304

4394

351,3

Черкаська

127572

166

2563

19

118143

387

6866

578,5

Чернівецька

118872

102

2982

1

114301

217

1589

176,6

Чернігівська

94195

150

2385

29

88080

1897

3730

378,2
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