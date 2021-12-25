Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (25.12.21)

За добу 24 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 276 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 378, медпрацівників – 90).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 27 951 765 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14574571 отримали одну дозу, усього 14574569 отримали дві дози, усього 13374911 отримали додаткову дозу, усього 1918 отримали бустерну дозу, усього 367 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4760859 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6231443 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1617257 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1457145 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 117222 отримали одну дозу, усього 37505 отримали дві дози, усього 78821 отримали додаткову дозу, усього 529 отримали бустерну дозу, усього 367 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 31015 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 64254 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 5573 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16380

Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 353 пунктами щеплення та 442 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1689 летальних випадків – 268 одужало (особи) – 15639 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 63855 методом ПЛР — 29531 методом ІФА — 5477 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 28847 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3642314 одужало (особи) – 3423933 летальних випадків – 94700 проведено ПЛР-тестувань – 16656395

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України