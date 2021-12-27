Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(27.12.21)

За добу 26 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 009 499 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 592 537
|
отримали одну дозу, усього
|
14 592 535
|
отримали дві дози, усього
|
13 414 061
|
отримали додаткову дозу, усього
|
2 110
|
отримали бустерну дозу, усього
|
793
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 764 801
|
6 243 056
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 617 867
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 458 946
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
29 476
|
отримали одну дозу, усього
|
8 776
|
отримали дві дози, усього
|
20 434
|
отримали додаткову дозу, усього
|
88
|
отримали бустерну дозу, усього
|
178
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
6 793
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
17 466
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 034
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
4 183
Щеплення проводилось 403 мобільними бригадами з імунізації 2 260 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3646988
|
1864
|
94971
|
133
|
3432739
|
4527
|
119278
|
313,2
|
м. Київ
|
327906
|
256
|
8123
|
12
|
309103
|
1045
|
10680
|
360,2
|
Вінницька
|
111605
|
54
|
3067
|
11
|
101224
|
183
|
7314
|
475,1
|
Волинська
|
103320
|
91
|
2159
|
1
|
99071
|
224
|
2090
|
202,9
|
Дніпропетровська
|
241484
|
55
|
8772
|
10
|
228644
|
277
|
4068
|
128,6
|
Донецька
|
166581
|
119
|
5060
|
4
|
156273
|
189
|
5248
|
279,4
|
Житомирська
|
140045
|
132
|
3222
|
6
|
133816
|
69
|
3007
|
249,8
|
Закарпатська
|
87240
|
62
|
2325
|
7
|
77770
|
220
|
7145
|
570,4
|
Запорізька
|
181479
|
59
|
5179
|
18
|
174150
|
178
|
2150
|
128,0
|
Івано-Франківська
|
126774
|
67
|
3066
|
3
|
117813
|
99
|
5895
|
431,8
|
Київська
|
184467
|
131
|
4620
|
0
|
172583
|
168
|
7264
|
407,7
|
Кіровоградська
|
32847
|
57
|
1492
|
4
|
28497
|
124
|
2858
|
307,9
|
Луганська
|
59503
|
1
|
2182
|
0
|
55944
|
0
|
1377
|
204,8
|
Львівська
|
219014
|
56
|
5941
|
9
|
205522
|
258
|
7551
|
301,2
|
Миколаївська
|
114966
|
42
|
3255
|
3
|
108461
|
95
|
3250
|
291,3
|
Одеська
|
238425
|
83
|
5512
|
0
|
223566
|
391
|
9347
|
393,8
|
Полтавська
|
138767
|
39
|
3670
|
9
|
127916
|
36
|
7181
|
519,8
|
Рівненська
|
127030
|
50
|
2252
|
9
|
122783
|
35
|
1995
|
173,3
|
Сумська
|
130431
|
38
|
2795
|
0
|
124454
|
54
|
3182
|
299,3
|
Тернопільська
|
107067
|
91
|
2096
|
5
|
101550
|
152
|
3421
|
330,3
|
Харківська
|
242307
|
64
|
6280
|
10
|
229260
|
145
|
6767
|
255,4
|
Херсонська
|
78625
|
24
|
2668
|
2
|
74552
|
50
|
1405
|
137,2
|
Хмельницька
|
145910
|
39
|
3283
|
1
|
138289
|
49
|
4338
|
346,8
|
Черкаська
|
127857
|
135
|
2570
|
4
|
118577
|
248
|
6710
|
565,4
|
Чернівецька
|
118986
|
47
|
2990
|
5
|
114594
|
130
|
1402
|
155,8
|
Чернігівська
|
94352
|
72
|
2392
|
0
|
88327
|
108
|
3633
|
368,4