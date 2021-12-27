Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(27.12.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 053 летальних випадків – 133 одужало (особи) – 4 527 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 25 616 методом ПЛР — 8 899 методом ІФА — 1 881 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 14 836 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 646 988 одужало (особи) – 3 432 739 летальних випадків – 94 971 проведено ПЛР-тестувань – 16 678 842