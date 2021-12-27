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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19(27.12.21)

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За добу 26 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 1 864 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 138, медпрацівників – 12).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 009 499 щеплень.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 592 537

отримали одну дозу, усього

14 592 535

отримали дві дози, усього

13 414 061

отримали додаткову дозу, усього

2 110

отримали бустерну дозу, усього

793

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 764 801

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 243 056

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 617 867

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 458 946

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

29 476

отримали одну дозу, усього

8 776

отримали дві дози, усього

20 434

отримали додаткову дозу, усього

88

отримали бустерну дозу, усього

178

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

6 793

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

17 466

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 034

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

4 183

 

Щеплення проводилось 403 мобільними бригадами з імунізації 2 260 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:
  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 053
  • летальних випадків –

133
  • одужало (особи) –

4 527

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

25 616
  • методом ПЛР —

8 899
  • методом ІФА —

1 881
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

14 836

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 646 988
  • одужало (особи) –

3 432 739
  • летальних випадків –

94 971
  • проведено ПЛР-тестувань –

16 678 842

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3646988

1864

94971

133

3432739

4527

119278

313,2

м. Київ

327906

256

8123

12

309103

1045

10680

360,2

Вінницька

111605

54

3067

11

101224

183

7314

475,1

Волинська

103320

91

2159

1

99071

224

2090

202,9

Дніпропетровська

241484

55

8772

10

228644

277

4068

128,6

Донецька

166581

119

5060

4

156273

189

5248

279,4

Житомирська

140045

132

3222

6

133816

69

3007

249,8

Закарпатська

87240

62

2325

7

77770

220

7145

570,4

Запорізька

181479

59

5179

18

174150

178

2150

128,0

Івано-Франківська

126774

67

3066

3

117813

99

5895

431,8

Київська

184467

131

4620

0

172583

168

7264

407,7

Кіровоградська

32847

57

1492

4

28497

124

2858

307,9

Луганська

59503

1

2182

0

55944

0

1377

204,8

Львівська

219014

56

5941

9

205522

258

7551

301,2

Миколаївська

114966

42

3255

3

108461

95

3250

291,3

Одеська

238425

83

5512

0

223566

391

9347

393,8

Полтавська

138767

39

3670

9

127916

36

7181

519,8

Рівненська

127030

50

2252

9

122783

35

1995

173,3

Сумська

130431

38

2795

0

124454

54

3182

299,3

Тернопільська

107067

91

2096

5

101550

152

3421

330,3

Харківська

242307

64

6280

10

229260

145

6767

255,4

Херсонська

78625

24

2668

2

74552

50

1405

137,2

Хмельницька

145910

39

3283

1

138289

49

4338

346,8

Черкаська

127857

135

2570

4

118577

248

6710

565,4

Чернівецька

118986

47

2990

5

114594

130

1402

155,8

Чернігівська

94352

72

2392

0

88327

108

3633

368,4
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