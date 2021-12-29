29. 12. 2021
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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.12.21))

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За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 186 652 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 639 498

отримали одну дозу, усього

14 639 496

отримали дві дози, усього

13 542 266

отримали додаткову дозу, усього

2 610

отримали бустерну дозу, усього

2280

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 775 051

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 274 211

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 619 090

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 463 279

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

131 129

отримали одну дозу, усього

34 463

отримали дві дози, усього

94 974

отримали додаткову дозу, усього

402

отримали бустерну дозу, усього

1 290

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

30 756

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

75 501

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

4 876

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

19 996

 

Щеплення проводилось 855 мобільними бригадами з імунізації, 3 333 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 153
  • летальних випадків –

307
  • одужало (особи) –

12 352

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

75 995
  • методом ПЛР —

33 039
  • методом ІФА —

6 256
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36 700

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 654 690
  • одужало (особи) –

3 449 880
  • летальних випадків –

95 412
  • проведено ПЛР-тестувань –

16 724 734

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3654690

5454

95412

307

3449880

12352

109398

287,2

м. Київ

329494

1113

8152

16

311029

1358

10313

347,8

Вінницька

111809

161

3081

9

102327

911

6401

415,8

Волинська

103548

144

2170

9

99588

394

1790

173,8

Дніпропетровська

241770

184

8784

7

229047

146

3939

124,5

Донецька

167173

443

5081

17

157845

1138

4247

226,1

Житомирська

140175

64

3236

11

134278

292

2661

221,1

Закарпатська

87501

206

2353

17

78204

216

6944

554,3

Запорізька

181776

215

5219

16

174757

492

1800

107,1

Івано-Франківська

126888

68

3074

8

118876

967

4938

361,7

Київська

184868

275

4624

4

173764

575

6480

363,7

Кіровоградська

32941

40

1506

8

28745

191

2690

289,8

Луганська

59633

107

2196

13

56117

165

1320

196,3

Львівська

219265

160

5960

10

206175

402

7130

284,4

Миколаївська

115064

80

3262

5

108728

168

3074

275,5

Одеська

239256

642

5531

16

223845

278

9880

416,2

Полтавська

139199

358

3710

33

129191

1166

6298

455,9

Рівненська

127185

125

2259

6

123255

405

1671

145,1

Сумська

130599

112

2814

19

124999

492

2786

262,1

Тернопільська

107170

60

2106

6

101817

145

3247

313,5

Харківська

242660

173

6311

19

230015

474

6334

239,1

Херсонська

78659

18

2679

7

74759

132

1221

119,3

Хмельницька

146108

181

3308

22

138904

569

3896

311,5

Черкаська

128397

387

2599

15

119817

662

5981

503,9

Чернівецька

119109

63

2992

1

114898

173

1219

135,5

Чернігівська

94443

75

2405

13

88900

441

3138

318,2
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