Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.12.21))

За добу 28 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 454 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 353, медпрацівників – 98).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 186 652 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 639 498
|
отримали одну дозу, усього
|
14 639 496
|
13 542 266
|
отримали додаткову дозу, усього
|
2 610
|
отримали бустерну дозу, усього
|
2280
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 775 051
|
6 274 211
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 619 090
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 463 279
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
131 129
|
отримали одну дозу, усього
|
34 463
|
отримали дві дози, усього
|
94 974
|
отримали додаткову дозу, усього
|
402
|
отримали бустерну дозу, усього
|
1 290
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
30 756
|
75 501
|
4 876
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
19 996
Щеплення проводилось 855 мобільними бригадами з імунізації, 3 333 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3654690
|
5454
|
95412
|
307
|
3449880
|
12352
|
109398
|
287,2
|
м. Київ
|
329494
|
1113
|
8152
|
16
|
311029
|
1358
|
10313
|
347,8
|
Вінницька
|
111809
|
161
|
3081
|
9
|
102327
|
911
|
6401
|
415,8
|
Волинська
|
103548
|
144
|
2170
|
9
|
99588
|
394
|
1790
|
173,8
|
Дніпропетровська
|
241770
|
184
|
8784
|
7
|
229047
|
146
|
3939
|
124,5
|
Донецька
|
167173
|
443
|
5081
|
17
|
157845
|
1138
|
4247
|
226,1
|
Житомирська
|
140175
|
64
|
3236
|
11
|
134278
|
292
|
2661
|
221,1
|
Закарпатська
|
87501
|
206
|
2353
|
17
|
78204
|
216
|
6944
|
554,3
|
Запорізька
|
181776
|
215
|
5219
|
16
|
174757
|
492
|
1800
|
107,1
|
Івано-Франківська
|
126888
|
68
|
3074
|
8
|
118876
|
967
|
4938
|
361,7
|
Київська
|
184868
|
275
|
4624
|
4
|
173764
|
575
|
6480
|
363,7
|
Кіровоградська
|
32941
|
40
|
1506
|
8
|
28745
|
191
|
2690
|
289,8
|
Луганська
|
59633
|
107
|
2196
|
13
|
56117
|
165
|
1320
|
196,3
|
Львівська
|
219265
|
160
|
5960
|
10
|
206175
|
402
|
7130
|
284,4
|
Миколаївська
|
115064
|
80
|
3262
|
5
|
108728
|
168
|
3074
|
275,5
|
Одеська
|
239256
|
642
|
5531
|
16
|
223845
|
278
|
9880
|
416,2
|
Полтавська
|
139199
|
358
|
3710
|
33
|
129191
|
1166
|
6298
|
455,9
|
Рівненська
|
127185
|
125
|
2259
|
6
|
123255
|
405
|
1671
|
145,1
|
Сумська
|
130599
|
112
|
2814
|
19
|
124999
|
492
|
2786
|
262,1
|
Тернопільська
|
107170
|
60
|
2106
|
6
|
101817
|
145
|
3247
|
313,5
|
Харківська
|
242660
|
173
|
6311
|
19
|
230015
|
474
|
6334
|
239,1
|
Херсонська
|
78659
|
18
|
2679
|
7
|
74759
|
132
|
1221
|
119,3
|
Хмельницька
|
146108
|
181
|
3308
|
22
|
138904
|
569
|
3896
|
311,5
|
Черкаська
|
128397
|
387
|
2599
|
15
|
119817
|
662
|
5981
|
503,9
|
Чернівецька
|
119109
|
63
|
2992
|
1
|
114898
|
173
|
1219
|
135,5
|
Чернігівська
|
94443
|
75
|
2405
|
13
|
88900
|
441
|
3138
|
318,2