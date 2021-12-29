Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (29.12.21))

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 153 летальних випадків – 307 одужало (особи) – 12 352 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 75 995 методом ПЛР — 33 039 методом ІФА — 6 256 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36 700 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 654 690 одужало (особи) – 3 449 880 летальних випадків – 95 412 проведено ПЛР-тестувань – 16 724 734