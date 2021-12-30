Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.12.21)

За добу 29 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 303 694 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 671 169
|
отримали одну дозу, усього
|
14 671 167
|
13 625 553
|
отримали додаткову дозу, усього
|
3 302
|
отримали бустерну дозу, усього
|
3 672
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 781 204
|
6 295 354
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 620 210
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 466 534
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
117 042
|
отримали одну дозу, усього
|
31 671
|
отримали дві дози, усього
|
83 287
|
отримали додаткову дозу, усього
|
692
|
отримали бустерну дозу, усього
|
1 392
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
26 767
|
67 650
|
4 308
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
18 317
Щеплення проводилось 883 мобільними бригадами з імунізації, 3 357 пунктами щеплення та 461 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3660620
|
5930
|
95690
|
278
|
3460249
|
10369
|
104681
|
274,9
|
м. Київ
|
330757
|
1263
|
8168
|
16
|
312387
|
1358
|
10202
|
344,1
|
Вінницька
|
112080
|
271
|
3087
|
6
|
102971
|
644
|
6022
|
391,2
|
Волинська
|
103674
|
126
|
2179
|
9
|
99748
|
160
|
1747
|
169,6
|
Дніпропетровська
|
241955
|
185
|
8799
|
15
|
229354
|
307
|
3802
|
120,2
|
Донецька
|
167523
|
350
|
5094
|
13
|
158497
|
652
|
3932
|
209,4
|
Житомирська
|
140236
|
61
|
3241
|
5
|
134599
|
321
|
2396
|
199,1
|
Закарпатська
|
87715
|
214
|
2358
|
5
|
78586
|
382
|
6771
|
540,5
|
Запорізька
|
181982
|
206
|
5244
|
25
|
175100
|
343
|
1638
|
97,5
|
Івано-Франківська
|
127113
|
225
|
3090
|
16
|
119435
|
559
|
4588
|
336,0
|
Київська
|
185103
|
235
|
4639
|
15
|
174372
|
608
|
6092
|
341,9
|
Кіровоградська
|
33001
|
60
|
1514
|
8
|
28948
|
203
|
2539
|
273,5
|
Луганська
|
59719
|
86
|
2202
|
6
|
56302
|
185
|
1215
|
180,7
|
Львівська
|
219521
|
256
|
5973
|
13
|
206612
|
437
|
6936
|
276,7
|
Миколаївська
|
115204
|
140
|
3272
|
10
|
108965
|
237
|
2967
|
265,9
|
Одеська
|
239595
|
339
|
5550
|
19
|
224151
|
306
|
9894
|
416,8
|
Полтавська
|
139642
|
443
|
3722
|
12
|
130039
|
848
|
5881
|
425,7
|
Рівненська
|
127293
|
108
|
2263
|
4
|
123528
|
273
|
1502
|
130,5
|
Сумська
|
130787
|
188
|
2822
|
8
|
125215
|
216
|
2750
|
258,7
|
Тернопільська
|
107283
|
113
|
2110
|
4
|
102126
|
309
|
3047
|
294,1
|
Харківська
|
242931
|
271
|
6332
|
21
|
230295
|
280
|
6304
|
237,9
|
Херсонська
|
78735
|
76
|
2682
|
3
|
75016
|
257
|
1037
|
101,3
|
Хмельницька
|
146404
|
296
|
3315
|
7
|
139380
|
476
|
3709
|
296,5
|
Черкаська
|
128694
|
297
|
2611
|
12
|
120289
|
472
|
5794
|
488,2
|
Чернівецька
|
119230
|
121
|
2997
|
5
|
115058
|
160
|
1175
|
130,6
|
Чернігівська
|
94443
|
0
|
2426
|
21
|
89276
|
376
|
2741
|
277,9