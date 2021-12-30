Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.12.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 747 летальних випадків – 278 одужало (особи) – 10 369 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79 560 методом ПЛР — 32 605 методом ІФА — 6 018 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 40 937 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 660 620 одужало (особи) – 3 460 249 летальних випадків – 95 690 проведено ПЛР-тестувань – 16 757 339