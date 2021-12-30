30. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (30.12.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 29 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 5 930 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 373, медпрацівників – 137).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 303 694 щеплення.

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 671 169

отримали одну дозу, усього

14 671 167

отримали дві дози, усього

13 625 553

отримали додаткову дозу, усього

3 302

отримали бустерну дозу, усього

3 672

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 781 204

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 295 354

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 620 210

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 466 534

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

117 042

отримали одну дозу, усього

31 671

отримали дві дози, усього

83 287

отримали додаткову дозу, усього

692

отримали бустерну дозу, усього

1 392

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

26 767

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

67 650

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

4 308

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

18 317

 

Щеплення проводилось 883 мобільними бригадами з імунізації, 3 357 пунктами щеплення та 461 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 747
  • летальних випадків –

278
  • одужало (особи) –

10 369

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

79 560
  • методом ПЛР —

32 605
  • методом ІФА —

6 018
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

40 937

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 660 620
  • одужало (особи) –

3 460 249
  • летальних випадків –

95 690
  • проведено ПЛР-тестувань –

16 757 339

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3660620

5930

95690

278

3460249

10369

104681

274,9

м. Київ

330757

1263

8168

16

312387

1358

10202

344,1

Вінницька

112080

271

3087

6

102971

644

6022

391,2

Волинська

103674

126

2179

9

99748

160

1747

169,6

Дніпропетровська

241955

185

8799

15

229354

307

3802

120,2

Донецька

167523

350

5094

13

158497

652

3932

209,4

Житомирська

140236

61

3241

5

134599

321

2396

199,1

Закарпатська

87715

214

2358

5

78586

382

6771

540,5

Запорізька

181982

206

5244

25

175100

343

1638

97,5

Івано-Франківська

127113

225

3090

16

119435

559

4588

336,0

Київська

185103

235

4639

15

174372

608

6092

341,9

Кіровоградська

33001

60

1514

8

28948

203

2539

273,5

Луганська

59719

86

2202

6

56302

185

1215

180,7

Львівська

219521

256

5973

13

206612

437

6936

276,7

Миколаївська

115204

140

3272

10

108965

237

2967

265,9

Одеська

239595

339

5550

19

224151

306

9894

416,8

Полтавська

139642

443

3722

12

130039

848

5881

425,7

Рівненська

127293

108

2263

4

123528

273

1502

130,5

Сумська

130787

188

2822

8

125215

216

2750

258,7

Тернопільська

107283

113

2110

4

102126

309

3047

294,1

Харківська

242931

271

6332

21

230295

280

6304

237,9

Херсонська

78735

76

2682

3

75016

257

1037

101,3

Хмельницька

146404

296

3315

7

139380

476

3709

296,5

Черкаська

128694

297

2611

12

120289

472

5794

488,2

Чернівецька

119230

121

2997

5

115058

160

1175

130,6

Чернігівська

94443

0

2426

21

89276

376

2741

277,9
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    