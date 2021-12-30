Кабмін ухвалив постанову, що регулюватиме порядок оплати медичних послуг у 2022 році

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення, що регулюватиме порядок оплати медичних послуг у 2022 році.
Постанова забезпечить оплату медичних послуг, що надаватимуться закладами охорони здоров’я за рахунок коштів державного бюджету в рамках програми медичних гарантій, зокрема за укладеними договорами та договорами про реімбурсацію.
Ухвалена постанова дасть змогу:
- Національній службі здоров’я України – укласти договори з закладами охорони здоров’я, які відповідають вимогам до надавача медичних послуг; укласти договори з аптечними закладами про реімбурсацію лікарських засобів;
- закладам охорони здоров’я – надавати медичні послуги пацієнтам та отримувати за це кошти з державного бюджету;
- аптечним закладам – отримати відшкодування вартості лікарських засобів, що входять у програму медичних гарантій, із державного бюджету;
- населенню – отримувати якісні медичні послуги, відповідно до переліку пакетів медичних послуг, а також лікарські засоби, вартість яких відшкодовується згідно з затвердженою постановою.
Нагадаємо, Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» передбачає, що держава гарантує у межах програми медичних гарантій повну оплату коштом Державного бюджету України необхідних медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з наданням:
- екстреної медичної допомоги;
- первинної медичної допомоги;
- вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;
- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- паліативної медичної допомоги;
- медичної реабілітації;
- медичної допомоги дітям до 16 років;
- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
МОЗ України