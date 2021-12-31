Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.12.21)

За добу 30 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 405 399 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 698 234
|
отримали одну дозу, усього
|
14 698 232
|
13 698 387
|
отримали додаткову дозу, усього
|
3 880
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4 900
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487 187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4 786 180
|
6 313 983
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1 621 105
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20 680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1 469 099
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
101 705
|
отримали одну дозу, усього
|
27 065
|
отримали дві дози, усього
|
72 834
|
отримали додаткову дозу, усього
|
578
|
отримали бустерну дозу, усього
|
1228
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
22 163
|
60 646
|
3 234
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
15 662
Щеплення проводилось 851 мобільними бригадами з імунізації, 3 346 пунктами щеплення та 453 центрами вакцинації населення.
|
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3667649
|
7029
|
95899
|
209
|
3468858
|
8609
|
102892
|
270,2
|
м. Київ
|
331936
|
1179
|
8185
|
17
|
313303
|
916
|
10448
|
352,4
|
Вінницька
|
112346
|
266
|
3099
|
12
|
103727
|
756
|
5520
|
358,6
|
Волинська
|
103778
|
104
|
2181
|
2
|
100001
|
253
|
1596
|
154,9
|
Дніпропетровська
|
242142
|
187
|
8820
|
21
|
229565
|
211
|
3757
|
118,7
|
Донецька
|
167885
|
362
|
5101
|
7
|
159267
|
770
|
3517
|
187,3
|
Житомирська
|
140441
|
205
|
3246
|
5
|
134753
|
154
|
2442
|
202,9
|
Закарпатська
|
87891
|
176
|
2363
|
5
|
79028
|
442
|
6500
|
518,9
|
Запорізька
|
182207
|
225
|
5259
|
15
|
175261
|
161
|
1687
|
100,4
|
Івано-Франківська
|
127416
|
303
|
3101
|
11
|
119933
|
498
|
4382
|
320,9
|
Київська
|
185369
|
266
|
4656
|
17
|
174868
|
496
|
5845
|
328,0
|
Кіровоградська
|
33054
|
53
|
1521
|
7
|
29162
|
214
|
2371
|
255,4
|
Луганська
|
59774
|
55
|
2205
|
3
|
56353
|
51
|
1216
|
180,9
|
Львівська
|
220008
|
487
|
5978
|
5
|
206902
|
290
|
7128
|
284,4
|
Миколаївська
|
115371
|
167
|
3275
|
3
|
109197
|
232
|
2899
|
259,8
|
Одеська
|
240190
|
595
|
5560
|
10
|
224300
|
149
|
10330
|
435,2
|
Полтавська
|
140128
|
486
|
3733
|
11
|
130910
|
871
|
5485
|
397,1
|
Рівненська
|
127499
|
206
|
2267
|
4
|
123714
|
186
|
1518
|
131,9
|
Сумська
|
131005
|
218
|
2827
|
5
|
125407
|
192
|
2771
|
260,7
|
Тернопільська
|
107483
|
200
|
2114
|
4
|
102417
|
291
|
2952
|
285,0
|
Харківська
|
243167
|
236
|
6349
|
17
|
230500
|
205
|
6318
|
238,5
|
Херсонська
|
78790
|
55
|
2684
|
2
|
75140
|
124
|
966
|
94,3
|
Хмельницька
|
146665
|
261
|
3322
|
7
|
139735
|
355
|
3608
|
288,5
|
Черкаська
|
128993
|
299
|
2617
|
6
|
120759
|
470
|
5617
|
473,3
|
Чернівецька
|
119385
|
155
|
3006
|
9
|
115136
|
78
|
1243
|
138,1
|
Чернігівська
|
94726
|
283
|
2430
|
4
|
89520
|
244
|
2776
|
281,5