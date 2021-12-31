Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.12.21)

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1 578 летальних випадків – 209 одужало (особи) – 8 609 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 71 748 методом ПЛР — 29 446 методом ІФА — 4 748 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 37 554 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3 667 649 одужало (особи) – 3 468 858 летальних випадків – 95 899 проведено ПЛР-тестувань – 16 786 785