31. 12. 2021
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (31.12.21)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 30 грудня 2021 року в Україні зафіксовано 7 029 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 404, медпрацівників – 185).

 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 405 399 щеплень.

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 698 234

отримали одну дозу, усього

14 698 232

отримали дві дози, усього

13 698 387

отримали додаткову дозу, усього

3 880

отримали бустерну дозу, усього

4 900

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487 187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4 786 180

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6 313 983

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1 621 105

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20 680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1 469 099

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

101 705

отримали одну дозу, усього

27 065

отримали дві дози, усього

72 834

отримали додаткову дозу, усього

578

отримали бустерну дозу, усього

1228

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

22 163

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60 646

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

3 234

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

15 662

 

Щеплення проводилось 851 мобільними бригадами з імунізації, 3 346 пунктами щеплення та 453 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1 578
  • летальних випадків –

209
  • одужало (особи) –

8 609

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

71 748
  • методом ПЛР —

29 446
  • методом ІФА —

4 748
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

37 554

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3 667 649
  • одужало (особи) –

3 468 858
  • летальних випадків –

95 899
  • проведено ПЛР-тестувань –

16 786 785

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3667649

7029

95899

209

3468858

8609

102892

270,2

м. Київ

331936

1179

8185

17

313303

916

10448

352,4

Вінницька

112346

266

3099

12

103727

756

5520

358,6

Волинська

103778

104

2181

2

100001

253

1596

154,9

Дніпропетровська

242142

187

8820

21

229565

211

3757

118,7

Донецька

167885

362

5101

7

159267

770

3517

187,3

Житомирська

140441

205

3246

5

134753

154

2442

202,9

Закарпатська

87891

176

2363

5

79028

442

6500

518,9

Запорізька

182207

225

5259

15

175261

161

1687

100,4

Івано-Франківська

127416

303

3101

11

119933

498

4382

320,9

Київська

185369

266

4656

17

174868

496

5845

328,0

Кіровоградська

33054

53

1521

7

29162

214

2371

255,4

Луганська

59774

55

2205

3

56353

51

1216

180,9

Львівська

220008

487

5978

5

206902

290

7128

284,4

Миколаївська

115371

167

3275

3

109197

232

2899

259,8

Одеська

240190

595

5560

10

224300

149

10330

435,2

Полтавська

140128

486

3733

11

130910

871

5485

397,1

Рівненська

127499

206

2267

4

123714

186

1518

131,9

Сумська

131005

218

2827

5

125407

192

2771

260,7

Тернопільська

107483

200

2114

4

102417

291

2952

285,0

Харківська

243167

236

6349

17

230500

205

6318

238,5

Херсонська

78790

55

2684

2

75140

124

966

94,3

Хмельницька

146665

261

3322

7

139735

355

3608

288,5

Черкаська

128993

299

2617

6

120759

470

5617

473,3

Чернівецька

119385

155

3006

9

115136

78

1243

138,1

Чернігівська

94726

283

2430

4

89520

244

2776

281,5
Back to Top

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< грудня 2021 >
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    