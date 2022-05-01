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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.01.22)

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За добу 04 січня 2022 року в Україні зафіксовано 4 571 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 596 332 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 748 324

отримали одну дозу, усього

14748322

отримали дві дози, усього

13835698

отримали додаткову дозу, усього

4756

отримали бустерну дозу, усього

7556

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4795739

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6347376

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1622456

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1474886

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

102478

отримали одну дозу, усього

26502

отримали дві дози, усього

73536

отримали додаткову дозу, усього

597

отримали бустерну дозу, усього

1843

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

23572

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

58512

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2035

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

18359

Щеплення проводилось 838 мобільними бригадами з імунізації 3 334 пунктами щеплення та 432 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1366
  • летальних випадків –

273
  • одужало (особи) –

8439

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

65768
  • методом ПЛР —

30291
  • методом ІФА —

3773
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31704

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3682659
  • одужало (особи) –

3491793
  • летальних випадків –

96709
  • проведено ПЛР-тестувань –

16865938

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3682659

4571

96709

273

3491793

8439

94157

247,2

м. Київ

335429

1344

8250

17

316024

1034

11155

376,2

Вінницька

112856

156

3151

7

104987

387

4718

306,5

Волинська

103953

25

2195

5

100328

90

1430

138,8

Дніпропетровська

242696

169

8878

16

230378

211

3440

108,7

Донецька

168401

126

5145

29

160350

259

2906

154,7

Житомирська

140850

71

3267

9

135133

218

2450

203,5

Закарпатська

88380

148

2406

8

80182

340

5792

462,4

Запорізька

182592

148

5311

15

175813

195

1468

87,4

Івано-Франківська

127933

130

3114

7

120722

358

4097

300,1

Київська

186187

199

4681

9

175956

265

5550

311,5

Кіровоградська

33299

49

1545

6

29742

174

2012

216,8

Луганська

59956

103

2217

6

56676

254

1063

158,1

Львівська

220973

210

6037

15

208884

429

6052

241,4

Миколаївська

115687

102

3298

7

109764

158

2625

235,3

Одеська

240861

209

5590

7

225247

501

10024

422,3

Полтавська

140990

273

3780

25

132477

700

4733

342,6

Рівненська

127792

104

2284

7

124250

374

1258

109,3

Сумська

131421

129

2845

8

126290

393

2286

215,0

Тернопільська

107935

85

2134

2

103127

175

2674

258,1

Харківська

243828

178

6399

8

231542

190

5887

222,2

Херсонська

78994

111

2697

5

75273

20

1024

100,0

Хмельницька

147196

169

3355

18

140498

499

3343

267,3

Черкаська

129512

157

2655

19

122303

618

4554

383,7

Чернівецька

119732

85

3023

6

115465

61

1244

138,3

Чернігівська

95206

91

2452

12

90382

536

2372

240,5
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