Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.01.22)

За добу 04 січня 2022 року в Україні зафіксовано 4 571 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 596 332 щеплення.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 748 324
|
отримали одну дозу, усього
|
14748322
|
13835698
|
отримали додаткову дозу, усього
|
4756
|
отримали бустерну дозу, усього
|
7556
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4795739
|
6347376
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1622456
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1474886
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
102478
|
отримали одну дозу, усього
|
26502
|
отримали дві дози, усього
|
73536
|
отримали додаткову дозу, усього
|
597
|
отримали бустерну дозу, усього
|
1843
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
23572
|
58512
|
2035
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
18359
Щеплення проводилось 838 мобільними бригадами з імунізації 3 334 пунктами щеплення та 432 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1366
|
|
273
|
|
8439
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
65768
|
|
30291
|
|
3773
|
|
31704
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3682659
|
|
3491793
|
|
96709
|
|
16865938
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3682659
|
4571
|
96709
|
273
|
3491793
|
8439
|
94157
|
247,2
|
м. Київ
|
335429
|
1344
|
8250
|
17
|
316024
|
1034
|
11155
|
376,2
|
Вінницька
|
112856
|
156
|
3151
|
7
|
104987
|
387
|
4718
|
306,5
|
Волинська
|
103953
|
25
|
2195
|
5
|
100328
|
90
|
1430
|
138,8
|
Дніпропетровська
|
242696
|
169
|
8878
|
16
|
230378
|
211
|
3440
|
108,7
|
Донецька
|
168401
|
126
|
5145
|
29
|
160350
|
259
|
2906
|
154,7
|
Житомирська
|
140850
|
71
|
3267
|
9
|
135133
|
218
|
2450
|
203,5
|
Закарпатська
|
88380
|
148
|
2406
|
8
|
80182
|
340
|
5792
|
462,4
|
Запорізька
|
182592
|
148
|
5311
|
15
|
175813
|
195
|
1468
|
87,4
|
Івано-Франківська
|
127933
|
130
|
3114
|
7
|
120722
|
358
|
4097
|
300,1
|
Київська
|
186187
|
199
|
4681
|
9
|
175956
|
265
|
5550
|
311,5
|
Кіровоградська
|
33299
|
49
|
1545
|
6
|
29742
|
174
|
2012
|
216,8
|
Луганська
|
59956
|
103
|
2217
|
6
|
56676
|
254
|
1063
|
158,1
|
Львівська
|
220973
|
210
|
6037
|
15
|
208884
|
429
|
6052
|
241,4
|
Миколаївська
|
115687
|
102
|
3298
|
7
|
109764
|
158
|
2625
|
235,3
|
Одеська
|
240861
|
209
|
5590
|
7
|
225247
|
501
|
10024
|
422,3
|
Полтавська
|
140990
|
273
|
3780
|
25
|
132477
|
700
|
4733
|
342,6
|
Рівненська
|
127792
|
104
|
2284
|
7
|
124250
|
374
|
1258
|
109,3
|
Сумська
|
131421
|
129
|
2845
|
8
|
126290
|
393
|
2286
|
215,0
|
Тернопільська
|
107935
|
85
|
2134
|
2
|
103127
|
175
|
2674
|
258,1
|
Харківська
|
243828
|
178
|
6399
|
8
|
231542
|
190
|
5887
|
222,2
|
Херсонська
|
78994
|
111
|
2697
|
5
|
75273
|
20
|
1024
|
100,0
|
Хмельницька
|
147196
|
169
|
3355
|
18
|
140498
|
499
|
3343
|
267,3
|
Черкаська
|
129512
|
157
|
2655
|
19
|
122303
|
618
|
4554
|
383,7
|
Чернівецька
|
119732
|
85
|
3023
|
6
|
115465
|
61
|
1244
|
138,3
|
Чернігівська
|
95206
|
91
|
2452
|
12
|
90382
|
536
|
2372
|
240,5