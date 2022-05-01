Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (05.01.22)

За добу 04 січня 2022 року в Україні зафіксовано 4 571 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 210, медпрацівників – 112).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 596 332 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 748 324 отримали одну дозу, усього 14748322 отримали дві дози, усього 13835698 отримали додаткову дозу, усього 4756 отримали бустерну дозу, усього 7556 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4795739 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6347376 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1622456 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1474886 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 102478 отримали одну дозу, усього 26502 отримали дві дози, усього 73536 отримали додаткову дозу, усього 597 отримали бустерну дозу, усього 1843 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 23572 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 58512 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2035 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 18359

Щеплення проводилось 838 мобільними бригадами з імунізації 3 334 пунктами щеплення та 432 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1366 летальних випадків – 273 одужало (особи) – 8439 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 65768 методом ПЛР — 30291 методом ІФА — 3773 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31704 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3682659 одужало (особи) – 3491793 летальних випадків – 96709 проведено ПЛР-тестувань – 16865938

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України