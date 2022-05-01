Україна вводить бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком 60+

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років, незалежно від того, якою вакциною вони щепилися. Літні люди зможуть отримати бустерну дозу щонайменше через шість місяців після другої.

Такі рекомендації Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики (НТГЕІ) від 23.12.2021 були ухвалені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 2976 від 31 грудня 2021 року.

Отримати бустерну дозу люди віком 60+ можуть через 6 місяців із дати другого щеплення від COVID-19, оптимально в період від 6 до 9 місяців.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Для того, щоб отримати бустерну дозу, людина віком 60+ може записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації за єдиної умови, що з часу введення їй другої дози вже минуло 6 місяців. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, що бустерну дозу в Україні вже можуть отримати медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу. Станом на 3 січня 2022 року бустерну дозу отримали вже 5 713 осіб.

Для людей, в яких через важкі супутні хвороби міг не сформуватися належний імунний захист після двох доз вакцини від COVID-19, є можливість отримати додаткову дозу вакцини. Вони можуть зробити третє щеплення через 28 днів після основного курсу.

Додаткову дозу не слід плутати з бустерною. Вона рекомендована лише людям із проблемами з імунітетом як частина основного курсу вакцинації. Її введення не впливає на термін дії COVID-сертифіката. Станом на 3 січня 2022 року додаткову дозу отримали вже 4 159 осіб.

МОЗ України