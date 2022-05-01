Віктор Ляшко: Для якісної роботи екстреної медичної допомоги важливо забезпечити кожну хвилину на доїзд до пацієнта

Аби в кожному регіоні України, від столиці до найменших сіл, забезпечити оперативний приїзд екстреної медичної допомоги, у 2021 році рекордно оновлено автомобільний парк “швидких”.

Зокрема, завдяки економії коштів на попередній закупівлі “швидких” та частковому перерозподілу фінансів з інших напрямів, українські заклади екстреної медичної допомоги цьогоріч отримають додаткові автомобілі.

Держпідприємство «Медзакупівлі України» уклало 5 договорів на закупівлю додаткових 245 одиниць автомобілів швидкої медичної допомоги. Загальна вартість автівок – 417 мільйонів гривень. 346 мільйонів з них – це кошти, які були заощаджені в рамках попередніх закупівель швидких.

Наразі законтрактовано спеціалізований санітарний транспорт Типу С, 4х4, на базі автомобілів Citroen Jumper. Повний привід дозволяє автомобілям мати підвищену прохідність. Такі автомобілі можуть застосовуватися в умовах снігових заметів, розмитої дороги, гірської місцевості.

Це вже друга партія “швидких”, які були закуплені у 2021 році. Раніше, у вересні, ДП «Медзакупівлі України» уклало договори на закупівлю 622 автомобілів швидкої медичної допомоги. Таким чином, загалом у 2021 році вдалося придбати 867 одиниць такого транспорту.

«Для якісної роботи екстреної медичної допомоги дуже важливо забезпечити кожну хвилину на доїзд до пацієнта. Так, у 2021 році на потреби «екстренки» та закупівлю обладнання для закладів охорони здоров’я було виділено понад 2 млрд гривень. Загалом вдалося законтрактувати 867 автомобілів швидкої допомоги. Це дозволило нам закрити критичну потребу в оновленні автопарку та забезпечити нормативний час прибуття бригади на виклик. Однак, на жаль, в нас є ще одна проблема, вирішення якої залежить від кожного. За статистикою щорічно працівниками диспетчерських служб «екстренки» фіксується чверть мільйона неправдивих викликів, які насправді коштують комусь життя», – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами очільника МОЗ, кожен громадянин, який звертається за екстреною медичною допомогою, має бути свідомим та розуміти, що хибний виклик – це, в першу чергу, ризик обірвати чиєсь життя.

Нагадаємо, що у 2021 році в Україні розпочато впровадження нових стандартів у роботі екстреної медичної допомоги. Залежно від стану пацієнта звернення поділяються на чотири категорії: критичні, екстрені, неекстрені й непрофільні.

До пацієнтів з критичним станом “швидка” має приїжджати за 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера. Водночас пацієнти, які належать до категорії екстрених, мають чекати на прибуття бригади швидкої щонайдовше 20 хвилин.

До решти категорій (неекстрені й непрофільні) диспетчер направить вільну бригаду швидкої, що не виконує критичні або екстрені виклики, або ж скерує до лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

МОЗ України