06. 01. 2022
Тел.: +38(093) 317 92 91
home1 search contacts

Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.01.22)

smaller text tool iconmedium text tool iconlarger text tool icon

За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 701 176 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14778321

отримали одну дозу, усього

14778319

отримали дві дози, усього

13 905 862

отримали додаткову дозу, усього

5399

отримали бустерну дозу, усього

11596

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4802580

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6366244

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1623323

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1478307

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

104844

отримали одну дозу, усього

29997

отримали дві дози, усього

70164

отримали додаткову дозу, усього

643

отримали бустерну дозу, усього

4040

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

25108

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

60632

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2442

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

16662

Щеплення проводилось 823 мобільними бригадами з імунізації 3 318 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

2028
  • летальних випадків –

187
  • одужало (особи) –

9121

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

70059
  • методом ПЛР —

32812
  • методом ІФА —

4943
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

32304

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3689291
  • одужало (особи) –

3500914
  • летальних випадків –

96896
  • проведено ПЛР-тестувань –

16898750

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3689291

6632

96896

187

3500914

9121

91481

240,2

м. Київ

336602

1173

8256

6

316884

860

11462

386,6

Вінницька

113111

255

3158

7

105335

348

4618

300,0

Волинська

104026

73

2198

3

100471

143

1357

131,7

Дніпропетровська

242912

216

8899

21

230654

276

3359

106,2

Донецька

168699

298

5164

19

160926

576

2609

138,9

Житомирська

141051

201

3270

3

135517

384

2264

188,1

Закарпатська

88661

281

2415

9

80655

473

5591

446,3

Запорізька

182764

172

5326

15

176278

465

1160

69,1

Івано-Франківська

128223

290

3118

4

121081

359

4024

294,7

Київська

186437

250

4697

16

176503

547

5237

293,9

Кіровоградська

33351

52

1547

2

29914

172

1890

203,6

Луганська

60056

100

2218

1

56794

118

1044

155,3

Львівська

221373

400

6041

4

209244

360

6088

242,9

Миколаївська

115809

122

3306

8

110156

392

2347

210,4

Одеська

241240

379

5597

7

226065

818

9578

403,5

Полтавська

141295

305

3787

7

133360

883

4148

300,3

Рівненська

128027

235

2288

4

124418

168

1321

114,7

Сумська

131648

227

2849

4

126519

229

2280

214,5

Тернопільська

108108

173

2140

6

103333

206

2635

254,4

Харківська

244225

397

6407

8

231763

221

6055

228,5

Херсонська

79121

127

2701

4

75407

134

1013

98,9

Хмельницька

147586

390

3363

8

140783

285

3440

275,0

Черкаська

129764

252

2661

6

122642

339

4461

375,9

Чернівецька

119894

162

3025

2

115542

77

1327

147,5

Чернігівська

95308

102

2465

13

90670

288

2173

220,3
Back to Top
Older news items:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Останні новини

Курси валют

 

 

Календар

< січня 2022 >
П В С Ч П С Н
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            