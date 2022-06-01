Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.01.22)

За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 701 176 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14778321 отримали одну дозу, усього 14778319 отримали дві дози, усього 13 905 862 отримали додаткову дозу, усього 5399 отримали бустерну дозу, усього 11596 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4802580 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6366244 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1623323 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1478307 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 104844 отримали одну дозу, усього 29997 отримали дві дози, усього 70164 отримали додаткову дозу, усього 643 отримали бустерну дозу, усього 4040 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 25108 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 60632 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2442 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 16662

Щеплення проводилось 823 мобільними бригадами з імунізації 3 318 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 2028 летальних випадків – 187 одужало (особи) – 9121 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 70059 методом ПЛР — 32812 методом ІФА — 4943 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 32304 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3689291 одужало (особи) – 3500914 летальних випадків – 96896 проведено ПЛР-тестувань – 16898750

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України