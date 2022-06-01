Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (06.01.22)

За добу 05 січня 2022 року в Україні зафіксовано 6632 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 240, медпрацівників – 182).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 701 176 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14778321
|
отримали одну дозу, усього
|
14778319
|
13 905 862
|
отримали додаткову дозу, усього
|
5399
|
отримали бустерну дозу, усього
|
11596
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4802580
|
6366244
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1623323
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1478307
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
104844
|
отримали одну дозу, усього
|
29997
|
отримали дві дози, усього
|
70164
|
отримали додаткову дозу, усього
|
643
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4040
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
25108
|
60632
|
2442
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
16662
Щеплення проводилось 823 мобільними бригадами з імунізації 3 318 пунктами щеплення та 438 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
2028
|
|
187
|
|
9121
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
70059
|
|
32812
|
|
4943
|
|
32304
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3689291
|
|
3500914
|
|
96896
|
|
16898750
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3689291
|
6632
|
96896
|
187
|
3500914
|
9121
|
91481
|
240,2
|
м. Київ
|
336602
|
1173
|
8256
|
6
|
316884
|
860
|
11462
|
386,6
|
Вінницька
|
113111
|
255
|
3158
|
7
|
105335
|
348
|
4618
|
300,0
|
Волинська
|
104026
|
73
|
2198
|
3
|
100471
|
143
|
1357
|
131,7
|
Дніпропетровська
|
242912
|
216
|
8899
|
21
|
230654
|
276
|
3359
|
106,2
|
Донецька
|
168699
|
298
|
5164
|
19
|
160926
|
576
|
2609
|
138,9
|
Житомирська
|
141051
|
201
|
3270
|
3
|
135517
|
384
|
2264
|
188,1
|
Закарпатська
|
88661
|
281
|
2415
|
9
|
80655
|
473
|
5591
|
446,3
|
Запорізька
|
182764
|
172
|
5326
|
15
|
176278
|
465
|
1160
|
69,1
|
Івано-Франківська
|
128223
|
290
|
3118
|
4
|
121081
|
359
|
4024
|
294,7
|
Київська
|
186437
|
250
|
4697
|
16
|
176503
|
547
|
5237
|
293,9
|
Кіровоградська
|
33351
|
52
|
1547
|
2
|
29914
|
172
|
1890
|
203,6
|
Луганська
|
60056
|
100
|
2218
|
1
|
56794
|
118
|
1044
|
155,3
|
Львівська
|
221373
|
400
|
6041
|
4
|
209244
|
360
|
6088
|
242,9
|
Миколаївська
|
115809
|
122
|
3306
|
8
|
110156
|
392
|
2347
|
210,4
|
Одеська
|
241240
|
379
|
5597
|
7
|
226065
|
818
|
9578
|
403,5
|
Полтавська
|
141295
|
305
|
3787
|
7
|
133360
|
883
|
4148
|
300,3
|
Рівненська
|
128027
|
235
|
2288
|
4
|
124418
|
168
|
1321
|
114,7
|
Сумська
|
131648
|
227
|
2849
|
4
|
126519
|
229
|
2280
|
214,5
|
Тернопільська
|
108108
|
173
|
2140
|
6
|
103333
|
206
|
2635
|
254,4
|
Харківська
|
244225
|
397
|
6407
|
8
|
231763
|
221
|
6055
|
228,5
|
Херсонська
|
79121
|
127
|
2701
|
4
|
75407
|
134
|
1013
|
98,9
|
Хмельницька
|
147586
|
390
|
3363
|
8
|
140783
|
285
|
3440
|
275,0
|
Черкаська
|
129764
|
252
|
2661
|
6
|
122642
|
339
|
4461
|
375,9
|
Чернівецька
|
119894
|
162
|
3025
|
2
|
115542
|
77
|
1327
|
147,5
|
Чернігівська
|
95308
|
102
|
2465
|
13
|
90670
|
288
|
2173
|
220,3