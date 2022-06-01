В Україні вводять бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.

Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу SARS-CoV-2.

На сьогодні дані свідчать, що ефективність вакцин у запобіганні симптоматичному перебігу COVID-19, зумовленому варіантом “Омікрон”, значно нижча у порівнянні з варіантом “Дельта” і швидко знижується з плином часу, особливо серед людей старшого віку. Введення бустерної дози наближає ефективність вакцин до 90% у попередженні госпіталізації внаслідок захворювання на COVID-19.

Основною метою вакцинації проти COVID-19 залишається попередження тяжкого перебігу хвороби, особливо серед груп ризику, та збереження життів, а також захист системи охорони здоров’я від перенавантаження. Саме тому критично важливо, щоб якомога більше літніх людей, людей із серйозними супутніми хворобами та медичних працівників пройшли первинний курс вакцинації проти COVID-19.

МОЗ закликає усіх невакцинованих людей віком від 60 років щепитися проти COVID-19 якнайшвидше. Для цього створені всі необхідні умови – літні люди можуть записатися до найближчого пункту чи центру вакцинації, де вони мають пріоритет. Люди, які не можуть пересуватися самостійно, можуть викликати мобільну бригаду додому.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина. Тим, хто отримав перші два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами.

Люди з ослабленим імунітетом, яким зараз вводять додаткову дозу вакцини від COVID-19, теж зможуть отримати бустерну дозу через 3 місяці після додаткової (оптимальний термін введення від 3 до 6 місяців).

Якщо з часу завершення повного курсу вакцинації від COVID-19 вже минуло пів року, ви можете отримати бустерну дозу в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік та контакти пунктів та центрів – на vaccination.covid19.gov.ua/list або за телефоном 0 800 60 20 19.

Нагадаємо, що бустерну дозу в Україні вже вводять людям віком від 60 років, медичним працівникам та співробітникам будинків інтернатного типу.

Після введення бустерної дози можна буде отримати новий COVID-сертифікат, який діятиме 270 діб з дати її введення. Згенерувати його можна буде в «Дії» орієнтовно наприкінці січня 2022 року. До того часу буде чинним сертифікат за попередню повну вакцинацію.

МОЗ України