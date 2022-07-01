Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.01.22)

За добу 06 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 773 017 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 800 318 отримали одну дозу, усього 14800316 отримали дві дози, усього 13950698 отримали додаткову дозу, усього 5787 отримали бустерну дозу, усього 16216 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4806881 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6381270 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1623934 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1480366 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 71841 отримали одну дозу, усього 21997 отримали дві дози, усього 44836 отримали додаткову дозу, усього 388 отримали бустерну дозу, усього 4620 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 14339 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 47443 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1896 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 8163

Щеплення проводилось 689 мобільними бригадами з імунізації 3 169 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1866 летальних випадків – 192 одужало (особи) – 5595 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 75596 методом ПЛР — 34320 методом ІФА — 5192 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36084 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3696468 одужало (особи) – 3506509 летальних випадків – 97088 проведено ПЛР-тестувань – 16933070

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України