Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.01.22)

За добу 06 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 773 017 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 800 318
|
отримали одну дозу, усього
|
14800316
|
13950698
|
отримали додаткову дозу, усього
|
5787
|
отримали бустерну дозу, усього
|
16216
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4806881
|
6381270
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1623934
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1480366
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
71841
|
отримали одну дозу, усього
|
21997
|
отримали дві дози, усього
|
44836
|
отримали додаткову дозу, усього
|
388
|
отримали бустерну дозу, усього
|
4620
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
14339
|
47443
|
1896
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
8163
Щеплення проводилось 689 мобільними бригадами з імунізації 3 169 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1866
|
|
192
|
|
5595
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
75596
|
|
34320
|
|
5192
|
|
36084
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3696468
|
|
3506509
|
|
97088
|
|
16933070
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3696468
|
7177
|
97088
|
192
|
3506509
|
5595
|
92871
|
243,9
|
м. Київ
|
337506
|
904
|
8277
|
21
|
317639
|
755
|
11590
|
390,9
|
Вінницька
|
113434
|
323
|
3165
|
7
|
105641
|
306
|
4628
|
300,7
|
Волинська
|
104102
|
76
|
2199
|
1
|
100541
|
70
|
1362
|
132,2
|
Дніпропетровська
|
243188
|
276
|
8922
|
23
|
231035
|
381
|
3231
|
102,1
|
Донецька
|
168917
|
218
|
5171
|
7
|
161046
|
120
|
2700
|
143,8
|
Житомирська
|
141375
|
324
|
3277
|
7
|
135685
|
168
|
2413
|
200,5
|
Закарпатська
|
88815
|
154
|
2421
|
6
|
80911
|
256
|
5483
|
437,7
|
Запорізька
|
182923
|
159
|
5344
|
18
|
176348
|
70
|
1231
|
73,3
|
Івано-Франківська
|
128728
|
505
|
3122
|
4
|
121118
|
37
|
4488
|
328,7
|
Київська
|
186709
|
272
|
4716
|
19
|
177026
|
523
|
4967
|
278,7
|
Кіровоградська
|
33405
|
54
|
1549
|
2
|
30016
|
102
|
1840
|
198,2
|
Луганська
|
60143
|
87
|
2222
|
4
|
56862
|
68
|
1059
|
157,5
|
Львівська
|
221867
|
494
|
6047
|
6
|
209434
|
190
|
6386
|
254,8
|
Миколаївська
|
115972
|
163
|
3314
|
8
|
110382
|
226
|
2276
|
204,0
|
Одеська
|
241468
|
228
|
5605
|
8
|
226407
|
342
|
9456
|
398,4
|
Полтавська
|
141565
|
270
|
3793
|
6
|
133816
|
456
|
3956
|
286,4
|
Рівненська
|
128190
|
163
|
2290
|
2
|
124684
|
266
|
1216
|
105,6
|
Сумська
|
132027
|
379
|
2854
|
5
|
126631
|
112
|
2542
|
239,1
|
Тернопільська
|
108474
|
366
|
2143
|
3
|
103568
|
235
|
2763
|
266,7
|
Харківська
|
244877
|
652
|
6412
|
5
|
231945
|
182
|
6520
|
246,1
|
Херсонська
|
79241
|
120
|
2703
|
2
|
75433
|
26
|
1105
|
107,9
|
Хмельницька
|
147886
|
300
|
3366
|
3
|
141029
|
246
|
3491
|
279,1
|
Черкаська
|
130005
|
241
|
2667
|
6
|
122897
|
255
|
4441
|
374,2
|
Чернівецька
|
120027
|
133
|
3029
|
4
|
115604
|
62
|
1394
|
154,9
|
Чернігівська
|
95624
|
316
|
2480
|
15
|
90811
|
141
|
2333
|
236,6