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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (07.01.22)

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За добу 06 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7 177 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 364, медпрацівників – 203).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 773 017 щеплень. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 800 318

отримали одну дозу, усього

14800316

отримали дві дози, усього

13950698

отримали додаткову дозу, усього

5787

отримали бустерну дозу, усього

16216

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4806881

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6381270

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1623934

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1480366

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

71841

отримали одну дозу, усього

21997

отримали дві дози, усього

44836

отримали додаткову дозу, усього

388

отримали бустерну дозу, усього

4620

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

14339

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

47443

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1896

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

8163

Щеплення проводилось 689 мобільними бригадами з імунізації 3 169 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1866
  • летальних випадків –

192
  • одужало (особи) –

5595

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

75596
  • методом ПЛР —

34320
  • методом ІФА —

5192
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

36084

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3696468
  • одужало (особи) –

3506509
  • летальних випадків –

97088
  • проведено ПЛР-тестувань –

16933070

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3696468

7177

97088

192

3506509

5595

92871

243,9

м. Київ

337506

904

8277

21

317639

755

11590

390,9

Вінницька

113434

323

3165

7

105641

306

4628

300,7

Волинська

104102

76

2199

1

100541

70

1362

132,2

Дніпропетровська

243188

276

8922

23

231035

381

3231

102,1

Донецька

168917

218

5171

7

161046

120

2700

143,8

Житомирська

141375

324

3277

7

135685

168

2413

200,5

Закарпатська

88815

154

2421

6

80911

256

5483

437,7

Запорізька

182923

159

5344

18

176348

70

1231

73,3

Івано-Франківська

128728

505

3122

4

121118

37

4488

328,7

Київська

186709

272

4716

19

177026

523

4967

278,7

Кіровоградська

33405

54

1549

2

30016

102

1840

198,2

Луганська

60143

87

2222

4

56862

68

1059

157,5

Львівська

221867

494

6047

6

209434

190

6386

254,8

Миколаївська

115972

163

3314

8

110382

226

2276

204,0

Одеська

241468

228

5605

8

226407

342

9456

398,4

Полтавська

141565

270

3793

6

133816

456

3956

286,4

Рівненська

128190

163

2290

2

124684

266

1216

105,6

Сумська

132027

379

2854

5

126631

112

2542

239,1

Тернопільська

108474

366

2143

3

103568

235

2763

266,7

Харківська

244877

652

6412

5

231945

182

6520

246,1

Херсонська

79241

120

2703

2

75433

26

1105

107,9

Хмельницька

147886

300

3366

3

141029

246

3491

279,1

Черкаська

130005

241

2667

6

122897

255

4441

374,2

Чернівецька

120027

133

3029

4

115604

62

1394

154,9

Чернігівська

95624

316

2480

15

90811

141

2333

236,6
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