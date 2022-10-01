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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.01.22)

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За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). 

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 820 343 щеплення. 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 813 186

отримали одну дозу, усього

14813184

отримали дві дози, усього

13980473

отримали додаткову дозу, усього

6224

отримали бустерну дозу, усього

20 462

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4809851

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6389690

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1624301

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1481477

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

20376

отримали одну дозу, усього

5850

отримали дві дози, усього

12350

отримали додаткову дозу, усього

123

отримали бустерну дозу, усього

2053

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4174

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

14020

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

501

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1681

Щеплення проводилось 317 мобільними бригадами з імунізації 1 838 пунктами щеплення та 381 центром вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

1064
  • летальних випадків –

86
  • одужало (особи) –

3517

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

24283
  • методом ПЛР —

10332
  • методом ІФА —

908
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

13043

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3704442
  • одужало (особи) –

3514786
  • летальних випадків –

97325
  • проведено ПЛР-тестувань –

16966846

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3704442

1969

97325

86

3514786

3517

92331

242,4

м. Київ

338632

398

8302

5

318444

282

11886

400,9

Вінницька

113877

74

3191

14

106222

168

4464

290,0

Волинська

104242

48

2201

0

100605

57

1436

139,4

Дніпропетровська

243422

49

8942

5

231716

256

2764

87,4

Донецька

169046

8

5181

5

161538

360

2327

123,9

Житомирська

141714

43

3284

1

135773

30

2657

220,7

Закарпатська

89029

61

2438

7

81589

219

5002

399,3

Запорізька

182976

19

5363

8

176588

86

1025

61,0

Івано-Франківська

129198

77

3125

0

121212

47

4861

356,0

Київська

187180

135

4720

0

177400

78

5060

284,0

Кіровоградська

33564

50

1555

2

30168

65

1841

198,3

Луганська

60178

13

2224

0

56947

35

1007

149,8

Львівська

222550

130

6061

6

210137

128

6352

253,4

Миколаївська

116154

36

3318

2

110666

86

2170

194,5

Одеська

241909

113

5608

0

227372

741

8929

376,2

Полтавська

141897

109

3806

10

134037

127

4054

293,5

Рівненська

128374

31

2297

3

124715

3

1362

118,3

Сумська

132431

102

2861

1

126806

49

2764

260,0

Тернопільська

108806

60

2155

5

103832

74

2819

272,1

Харківська

245438

192

6420

3

232382

210

6636

250,5

Херсонська

79283

12

2708

2

75576

60

999

97,6

Хмельницька

148148

14

3369

2

141165

26

3614

288,9

Черкаська

130220

83

2674

3

123338

283

4208

354,6

Чернівецька

120319

87

3037

2

115722

47

1560

173,4

Чернігівська

95855

25

2485

0

90836

0

2534

256,9
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