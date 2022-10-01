Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (10.01.22)

За добу 09 січня 2022 року в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 820 343 щеплення.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 813 186 отримали одну дозу, усього 14813184 отримали дві дози, усього 13980473 отримали додаткову дозу, усього 6224 отримали бустерну дозу, усього 20 462 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4809851 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6389690 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1624301 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1481477 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 20376 отримали одну дозу, усього 5850 отримали дві дози, усього 12350 отримали додаткову дозу, усього 123 отримали бустерну дозу, усього 2053 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4174 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 14020 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 501 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1681

Щеплення проводилось 317 мобільними бригадами з імунізації 1 838 пунктами щеплення та 381 центром вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1064 летальних випадків – 86 одужало (особи) – 3517 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 24283 методом ПЛР — 10332 методом ІФА — 908 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 13043 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3704442 одужало (особи) – 3514786 летальних випадків – 97325 проведено ПЛР-тестувань – 16966846

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України