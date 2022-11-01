У МОЗ провели селекторну нараду щодо посилення темпів вакцинації в селах

Під час селекторної наради у Міністерстві охорони здоров’я із керівниками регіональних департаментів охорони здоров’я йшлось про збільшення охоплення щепленнями серед мешканців сільської місцевості та розподіл серед регіонів препарату для лікування COVID-19 “Молнупіравір”.

Зокрема, обговорили роботу мобільних бригад з вакцинації у селах та залучення понад 800 бригад для охоплення щепленнями. Раніше на важливості таких заходів наголосили під час селекторної наради у Президента Володимира Зеленського.

Головна мета роботи мобільних бригад – збільшення рівня вакцинації серед населення, яке проживає в сільській місцевості, зокрема груп ризику. Йдеться про категорію людей віком 60+, адже вони найбільш вразливі до коронавірусної хвороби та мають більші ризики важко перенести COVID-19.

Нагадаємо, що наразі в Україні доступні понад 13 млн доз вакцини, яка здатна захистити від коронавірусної хвороби.

Під час наради в МОЗ обговорили також питання розподілу препарату для лікування пацієнтів із COVID-19 – “Молнупіравір”, який невдовзі буде направлено в регіони. Для його ефективного використання та доступу пацієнтів до вказаних ліків МОЗ опрацьовує порядок його передачі на регіональний рівень.

МОЗ України