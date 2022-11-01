Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.01.22)

За добу 10 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 916 728 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 842 428
|
отримали одну дозу, усього
|
14842426
|
отримали дві дози, усього
|
14039548
|
отримали додаткову дозу, усього
|
6669
|
отримали бустерну дозу, усього
|
28 085
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4816674
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6409747
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1625127
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1483013
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
96385
|
отримали одну дозу, усього
|
29242
|
отримали дві дози, усього
|
59075
|
отримали додаткову дозу, усього
|
445
|
отримали бустерну дозу, усього
|
7623
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
20124
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
68351
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2759
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5151
Щеплення проводилось 824 мобільними бригадами з імунізації 3 282 пунктами щеплення та 439 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
915
|
|
219
|
|
7761
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
65191
|
|
29112
|
|
4745
|
|
31334
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3709871
|
|
3522547
|
|
97544
|
|
16995958
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3709871
|
5429
|
97544
|
219
|
3522547
|
7761
|
89780
|
235,7
|
м. Київ
|
339824
|
1192
|
8314
|
12
|
319485
|
1041
|
12025
|
405,6
|
Вінницька
|
114080
|
203
|
3203
|
12
|
106725
|
503
|
4152
|
269,7
|
Волинська
|
104340
|
98
|
2205
|
4
|
100859
|
254
|
1276
|
123,9
|
Дніпропетровська
|
243572
|
150
|
8957
|
15
|
232022
|
306
|
2593
|
82,0
|
Донецька
|
169334
|
288
|
5188
|
7
|
161767
|
229
|
2379
|
126,7
|
Житомирська
|
141754
|
40
|
3285
|
1
|
136204
|
431
|
2265
|
188,2
|
Закарпатська
|
89186
|
157
|
2446
|
8
|
82023
|
434
|
4717
|
376,5
|
Запорізька
|
183155
|
179
|
5379
|
16
|
176746
|
158
|
1030
|
61,3
|
Івано-Франківська
|
129357
|
159
|
3131
|
6
|
121442
|
230
|
4784
|
350,4
|
Київська
|
187439
|
259
|
4730
|
10
|
177994
|
594
|
4715
|
264,6
|
Кіровоградська
|
33613
|
49
|
1563
|
8
|
30272
|
104
|
1778
|
191,5
|
Луганська
|
60329
|
151
|
2227
|
3
|
57053
|
106
|
1049
|
156,0
|
Львівська
|
222745
|
195
|
6069
|
8
|
210620
|
483
|
6056
|
241,6
|
Миколаївська
|
116268
|
114
|
3325
|
7
|
110844
|
178
|
2099
|
188,1
|
Одеська
|
242175
|
266
|
5613
|
5
|
227572
|
200
|
8990
|
378,7
|
Полтавська
|
142337
|
440
|
3826
|
20
|
134408
|
371
|
4103
|
297,0
|
Рівненська
|
128519
|
145
|
2302
|
5
|
124875
|
160
|
1342
|
116,6
|
Сумська
|
132593
|
162
|
2870
|
9
|
127017
|
211
|
2706
|
254,6
|
Тернопільська
|
108910
|
104
|
2164
|
9
|
104059
|
227
|
2687
|
259,4
|
Харківська
|
245747
|
309
|
6427
|
7
|
232565
|
183
|
6755
|
255,0
|
Херсонська
|
79358
|
75
|
2712
|
4
|
75609
|
33
|
1037
|
101,3
|
Хмельницька
|
148357
|
209
|
3390
|
21
|
141407
|
242
|
3560
|
284,6
|
Черкаська
|
130412
|
192
|
2681
|
7
|
123879
|
541
|
3852
|
324,6
|
Чернівецька
|
120477
|
158
|
3039
|
2
|
115787
|
65
|
1651
|
183,5
|
Чернігівська
|
95990
|
135
|
2498
|
13
|
91313
|
477
|
2179
|
220,9