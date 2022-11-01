Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.01.22)

За добу 10 січня 2022 року в Україні зафіксовано 5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 916 728 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 842 428 отримали одну дозу, усього 14842426 отримали дві дози, усього 14039548 отримали додаткову дозу, усього 6669 отримали бустерну дозу, усього 28 085 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4816674 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6409747 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1625127 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1483013 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 96385 отримали одну дозу, усього 29242 отримали дві дози, усього 59075 отримали додаткову дозу, усього 445 отримали бустерну дозу, усього 7623 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 20124 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 68351 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2759 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5151

Щеплення проводилось 824 мобільними бригадами з імунізації 3 282 пунктами щеплення та 439 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 915 летальних випадків – 219 одужало (особи) – 7761 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 65191 методом ПЛР — 29112 методом ІФА — 4745 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 31334 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3709871 одужало (особи) – 3522547 летальних випадків – 97544 проведено ПЛР-тестувань – 16995958

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України