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Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (11.01.22)

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За добу 10 січня 2022 року в Україні зафіксовано  5 429 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 306, медпрацівників – 168).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 28 916 728 щеплень. 

 

Основні показники

Значення

Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб     

(від початку кампанії):

14 842 428

отримали одну дозу, усього

14842426

отримали дві дози, усього

14039548

отримали додаткову дозу, усього

6669

отримали бустерну дозу, усього

28 085

щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього

487187

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

4816674

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

6409747

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

1625127

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

20680

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

1483013

Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):

96385

отримали одну дозу, усього

29242

отримали дві дози, усього

59075

отримали додаткову дозу, усього

445

отримали бустерну дозу, усього

7623

щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього

20124

щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього

68351

щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього

2759

щеплено вакциною ЯНССЕН, усього

0

щеплено вакциною МОДЕРНА, усього

5151

Щеплення проводилось 824 мобільними бригадами з імунізації 3 282 пунктами щеплення та 439 центрами вакцинації населення.

 

Також за останню добу:

  • госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками

915
  • летальних випадків –

219
  • одужало (особи) –

7761

Здійснено тестувань за добу –

   в т. ч.:

65191
  • методом ПЛР —

29112
  • методом ІФА —

4745
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2

31334

За весь час пандемії в країні:

 
  • захворіло (особи) –

3709871
  • одужало (особи) –

3522547
  • летальних випадків –

97544
  • проведено ПЛР-тестувань –

16995958

 

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3709871

5429

97544

219

3522547

7761

89780

235,7

м. Київ

339824

1192

8314

12

319485

1041

12025

405,6

Вінницька

114080

203

3203

12

106725

503

4152

269,7

Волинська

104340

98

2205

4

100859

254

1276

123,9

Дніпропетровська

243572

150

8957

15

232022

306

2593

82,0

Донецька

169334

288

5188

7

161767

229

2379

126,7

Житомирська

141754

40

3285

1

136204

431

2265

188,2

Закарпатська

89186

157

2446

8

82023

434

4717

376,5

Запорізька

183155

179

5379

16

176746

158

1030

61,3

Івано-Франківська

129357

159

3131

6

121442

230

4784

350,4

Київська

187439

259

4730

10

177994

594

4715

264,6

Кіровоградська

33613

49

1563

8

30272

104

1778

191,5

Луганська

60329

151

2227

3

57053

106

1049

156,0

Львівська

222745

195

6069

8

210620

483

6056

241,6

Миколаївська

116268

114

3325

7

110844

178

2099

188,1

Одеська

242175

266

5613

5

227572

200

8990

378,7

Полтавська

142337

440

3826

20

134408

371

4103

297,0

Рівненська

128519

145

2302

5

124875

160

1342

116,6

Сумська

132593

162

2870

9

127017

211

2706

254,6

Тернопільська

108910

104

2164

9

104059

227

2687

259,4

Харківська

245747

309

6427

7

232565

183

6755

255,0

Херсонська

79358

75

2712

4

75609

33

1037

101,3

Хмельницька

148357

209

3390

21

141407

242

3560

284,6

Черкаська

130412

192

2681

7

123879

541

3852

324,6

Чернівецька

120477

158

3039

2

115787

65

1651

183,5

Чернігівська

95990

135

2498

13

91313

477

2179

220,9
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