Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.01.22)

За добу 11 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 023 090 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 875 716
|
отримали одну дозу, усього
|
14875714
|
отримали дві дози, усього
|
14098896
|
отримали додаткову дозу, усього
|
7339
|
отримали бустерну дозу, усього
|
41 141
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4824503
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6432660
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1626026
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1484660
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
106362
|
отримали одну дозу, усього
|
33288
|
отримали дві дози, усього
|
59348
|
отримали додаткову дозу, усього
|
670
|
отримали бустерну дозу, усього
|
13056
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
22218
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
75770
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2872
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5502
Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 258 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1898
|
|
193
|
|
8077
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79278
|
|
38851
|
|
6336
|
|
34091
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3716988
|
|
3530624
|
|
97737
|
|
17034809
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3716988
|
7117
|
97737
|
193
|
3530624
|
8077
|
88627
|
232,7
|
м. Київ
|
340975
|
1151
|
8328
|
14
|
321784
|
2299
|
10863
|
366,4
|
Вінницька
|
114515
|
435
|
3211
|
8
|
107127
|
402
|
4177
|
271,4
|
Волинська
|
104434
|
94
|
2207
|
2
|
100958
|
99
|
1269
|
123,2
|
Дніпропетровська
|
243809
|
237
|
8973
|
16
|
232268
|
246
|
2568
|
81,2
|
Донецька
|
169584
|
250
|
5198
|
10
|
162025
|
258
|
2361
|
125,7
|
Житомирська
|
141893
|
139
|
3290
|
5
|
136395
|
191
|
2208
|
183,4
|
Закарпатська
|
89354
|
168
|
2451
|
5
|
82250
|
227
|
4653
|
371,4
|
Запорізька
|
183277
|
122
|
5399
|
20
|
176867
|
121
|
1011
|
60,2
|
Івано-Франківська
|
129859
|
502
|
3142
|
11
|
121703
|
261
|
5014
|
367,2
|
Київська
|
187705
|
266
|
4747
|
17
|
178720
|
726
|
4238
|
237,8
|
Кіровоградська
|
33677
|
64
|
1570
|
7
|
30383
|
111
|
1724
|
185,7
|
Луганська
|
60441
|
112
|
2227
|
0
|
57161
|
108
|
1053
|
156,6
|
Львівська
|
223131
|
386
|
6071
|
2
|
211080
|
460
|
5980
|
238,6
|
Миколаївська
|
116403
|
135
|
3330
|
5
|
111041
|
197
|
2032
|
182,1
|
Одеська
|
242487
|
312
|
5619
|
6
|
228249
|
677
|
8619
|
363,1
|
Полтавська
|
142665
|
328
|
3840
|
14
|
134806
|
398
|
4019
|
290,9
|
Рівненська
|
128769
|
250
|
2304
|
2
|
124940
|
65
|
1525
|
132,5
|
Сумська
|
133038
|
445
|
2879
|
9
|
127153
|
136
|
3006
|
282,8
|
Тернопільська
|
109145
|
235
|
2166
|
2
|
104296
|
237
|
2683
|
259,0
|
Харківська
|
246204
|
457
|
6438
|
11
|
232805
|
240
|
6961
|
262,7
|
Херсонська
|
79555
|
197
|
2714
|
2
|
75627
|
18
|
1214
|
118,6
|
Хмельницька
|
148708
|
351
|
3395
|
5
|
141628
|
221
|
3685
|
294,6
|
Черкаська
|
130636
|
224
|
2686
|
5
|
124006
|
127
|
3944
|
332,3
|
Чернівецька
|
120674
|
197
|
3041
|
2
|
115860
|
73
|
1773
|
197,1
|
Чернігівська
|
96050
|
60
|
2511
|
13
|
91492
|
179
|
2047
|
207,6