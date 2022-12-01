Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (12.01.22)

За добу 11 січня 2022 року в Україні зафіксовано 7 117 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 409, медпрацівників – 160).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 023 090 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 875 716 отримали одну дозу, усього 14875714 отримали дві дози, усього 14098896 отримали додаткову дозу, усього 7339 отримали бустерну дозу, усього 41 141 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4824503 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6432660 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1626026 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1484660 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 106362 отримали одну дозу, усього 33288 отримали дві дози, усього 59348 отримали додаткову дозу, усього 670 отримали бустерну дозу, усього 13056 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 22218 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 75770 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2872 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5502

Щеплення проводилось 890 мобільними бригадами з імунізації 3 258 пунктами щеплення та 441 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1898 летальних випадків – 193 одужало (особи) – 8077 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79278 методом ПЛР — 38851 методом ІФА — 6336 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 34091 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3716988 одужало (особи) – 3530624 летальних випадків – 97737 проведено ПЛР-тестувань – 17034809

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України