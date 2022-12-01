У 2022 році фінансування “ковідних пакетів” для лікарень збільшено до 19,4 млрд гривень

Цьогоріч МОЗ змінив підходи до формування пакетів медичних послуг на надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Оплата лікування пацієнтів з COVID-19 у 2022 році у стаціонарах відбуватиметься за двома пакетами.

Пацієнти, як і раніше, будуть отримувати всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно. Всі надані послуги будуть оплачені медзакладам за договором з Національною службою здоров’я. Це забезпечить фінансовий захист пацієнтів із коронавірусом.

Зокрема, НСЗУ оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам з COVID-19.

На перший пакет зможуть законтрактуватись лише ті заклади, які були визначені ОДА. Йдеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області. Наразі регіональними департаментами охорони здоров'я вже подано переліки таких закладів. Після чого з медзакладами, які пройдуть перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, будуть укладені договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 млрд гривень. Щомісяця такий заклад отримуватиме оплату по глобальній ставці у розмірі 1 053 510 грн.

Під час розрахунку було враховано заробітну плату для чотирьох команд, які постійно мають бути в закладі. Умовою отримання цих коштів є наявність постійного залишку лікарських засобів та засобів індивідуального захисту, необхідних для лікування інфекційних захворювань, зокрема COVID-19.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, які відповідають вимогам, визначеним Національною службою здоров’я України. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 млрд гривень. Оплата здійснюватиметься, зокрема, залежно від важкості пролікованого випадку. У розрахунку тарифу враховано заробітну плату та плату на необхідні лікарські засоби та медичні вироби для лікування пацієнтів з COVID-19.

Нагадаємо, що у 2021 році оплата лікування пацієнтів з COVID-19 відбувалась за двома пакетами медичних послуг. Зокрема, йдеться про пакет “Стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19” та другий пакет, який покривав стаціонарну допомогу, що надавалась протягом квітня-травня тими закладами, в яких не було договору з НСЗУ.

МОЗ України