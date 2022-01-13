Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.01.22)

За добу 12 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 125 670 щеплень.
|
Основні показники
|
Значення
|
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб
(від початку кампанії):
|
14 909 168
|
отримали одну дозу, усього
|
14909166
|
отримали дві дози, усього
|
14152238
|
отримали додаткову дозу, усього
|
8088
|
отримали бустерну дозу, усього
|
56178
|
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|
487187
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
4832029
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
6456042
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
1626845
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
20680
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
1486385
|
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|
102580
|
отримали одну дозу, усього
|
33452
|
отримали дві дози, усього
|
53342
|
отримали додаткову дозу, усього
|
749
|
отримали бустерну дозу, усього
|
15037
|
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|
19385
|
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|
74728
|
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|
2820
|
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|
0
|
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|
5647
Щеплення проводилось 821 мобільними бригадами з імунізації 3 343 пунктами щеплення та 448 центрами вакцинації населення.
|
Також за останню добу:
|
|
1676
|
|
191
|
|
7202
|
Здійснено тестувань за добу –
в т. ч.:
|
79047
|
|
36660
|
|
6072
|
|
36315
|
За весь час пандемії в країні:
|
|
|
3727034
|
|
3537826
|
|
97928
|
|
17071469
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3727034
|
10046
|
97928
|
191
|
3537826
|
7202
|
91280
|
239,7
|
м. Київ
|
341972
|
997
|
8339
|
11
|
323652
|
1868
|
9981
|
336,6
|
Вінницька
|
115025
|
510
|
3220
|
9
|
107568
|
441
|
4237
|
275,3
|
Волинська
|
104522
|
88
|
2210
|
3
|
101011
|
53
|
1301
|
126,3
|
Дніпропетровська
|
244171
|
362
|
8992
|
19
|
232635
|
367
|
2544
|
80,4
|
Донецька
|
169938
|
354
|
5205
|
7
|
162300
|
275
|
2433
|
129,6
|
Житомирська
|
142260
|
367
|
3292
|
2
|
136542
|
147
|
2426
|
201,6
|
Закарпатська
|
89767
|
413
|
2456
|
5
|
82477
|
227
|
4834
|
385,9
|
Запорізька
|
183499
|
222
|
5417
|
18
|
176910
|
43
|
1172
|
69,8
|
Івано-Франківська
|
130842
|
983
|
3151
|
9
|
121801
|
98
|
5890
|
431,4
|
Київська
|
188081
|
376
|
4759
|
12
|
179066
|
346
|
4256
|
238,8
|
Кіровоградська
|
33741
|
64
|
1576
|
6
|
30496
|
113
|
1669
|
179,8
|
Луганська
|
60539
|
98
|
2229
|
2
|
57255
|
94
|
1055
|
156,9
|
Львівська
|
224080
|
949
|
6085
|
14
|
211287
|
207
|
6708
|
267,6
|
Миколаївська
|
116577
|
174
|
3342
|
12
|
111189
|
148
|
2046
|
183,4
|
Одеська
|
242995
|
508
|
5628
|
9
|
229003
|
754
|
8364
|
352,4
|
Полтавська
|
143096
|
431
|
3848
|
8
|
135385
|
579
|
3863
|
279,7
|
Рівненська
|
129042
|
273
|
2305
|
1
|
125155
|
215
|
1582
|
137,4
|
Сумська
|
133548
|
510
|
2890
|
11
|
127383
|
230
|
3275
|
308,1
|
Тернопільська
|
109534
|
389
|
2169
|
3
|
104488
|
192
|
2877
|
277,7
|
Харківська
|
246764
|
560
|
6449
|
11
|
233062
|
257
|
7253
|
273,7
|
Херсонська
|
79650
|
95
|
2716
|
2
|
75647
|
20
|
1287
|
125,7
|
Хмельницька
|
149075
|
367
|
3399
|
4
|
141809
|
181
|
3867
|
309,2
|
Черкаська
|
130929
|
293
|
2693
|
7
|
124186
|
180
|
4050
|
341,2
|
Чернівецька
|
120987
|
313
|
3042
|
1
|
115935
|
75
|
2010
|
223,4
|
Чернігівська
|
96400
|
350
|
2516
|
5
|
91584
|
92
|
2300
|
233,2