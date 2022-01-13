Оперативна інформація про поширення та профілактику COVID-19 (13.01.22)

За добу 12 січня 2022 року в Україні зафіксовано 10 046 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 590, медпрацівників – 255).

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 29 125 670 щеплень.

Основні показники Значення Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 14 909 168 отримали одну дозу, усього 14909166 отримали дві дози, усього 14152238 отримали додаткову дозу, усього 8088 отримали бустерну дозу, усього 56178 щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487187 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4832029 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6456042 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1626845 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 20680 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1486385 Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 102580 отримали одну дозу, усього 33452 отримали дві дози, усього 53342 отримали додаткову дозу, усього 749 отримали бустерну дозу, усього 15037 щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 19385 щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 74728 щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 2820 щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0 щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5647

Щеплення проводилось 821 мобільними бригадами з імунізації 3 343 пунктами щеплення та 448 центрами вакцинації населення.

Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 1676 летальних випадків – 191 одужало (особи) – 7202 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: 79047 методом ПЛР — 36660 методом ІФА — 6072 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 36315 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) – 3727034 одужало (особи) – 3537826 летальних випадків – 97928 проведено ПЛР-тестувань – 17071469

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України