Україна починає обліковувати антимікробні препарати

Триває також поетапна підготовка до впровадження відпуску лікарських засобів за електронними рецептами. З квітня 2022 року запланований старт відпуску та виписування електронних рецептів на зареєстровані в Україні антибактеріальні (протимікробні) лікарські засоби.

Для отримання цих ліків передбачений такий алгоритм:

пацієнт звертається до свого лікаря;

лікар виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ);

також лікар надає пацієнту номер рецепта й інформацію про лікарський засіб;

далі пацієнту треба звернутися до аптечного закладу, підключеного до ЕСОЗ, та повідомити номер рецепта;

фармацевт за цим номером побачить, що саме призначив лікар, і зможе здійснити відпуск ліків.

Це все – механізми дієвого контролю обігу й відпуску антибіотиків. Адже неправильне і надлишкове вживання протимікробних препаратів (зокрема антибіотиків) призводить до розвитку широкої резистентності – механізму, що знижує їхню ефективність. Бактерії стають стійкими до деяких ліків, і це поступово ускладнює або унеможливлює протидію інфекціям.

Скільки антимікробних препаратів споживають українці точно невідомо, проте є аналіз трендів. Відповідно до нього у 2020 році загальний обсяг усіх продажів і закупівель таких препаратів перевищив 6,4 млрд грн. Це на 40% більше ніж у 2018 році. Зросли й об’єми продажів таких препаратів в аптеках: із 3,26 млрд грн у 2018 році до 4,36 млрд грн – у 2020.

Щодо антибіотиків «групи резерву» (лікарських засобів «останньої надії», які використовують для лікування вкрай тяжких бактеріальних інфекцій, коли інші антибіотики не спрацювали), ситуація також невтішна: об'єм всіх продажів і закупівель зріс більш ніж утричі: зі 110,89 млн грн у 2018 році до 416,45 млн грн – у 2020 році.

Довідка:

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала проблему резистентності однією з 10 глобальних загроз здоров'ю населення, що стоять перед людством.

За оцінками експертів, до 2050 року одна смерть, пов'язана зі стійкістю до протимікробних препаратів, ставитиметься кожні 3 секунди.

МОЗ України